Если верить старшему поколению, первое, что поджидает женщину на холодной скамейке – цистит. Так ли это на самом деле?

Эксперт: Анатолий Мартынов, академик РАН, профессор кафедры госпитальной терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Чисто женская проблема

Цистит - воспаление мочевого пузыря, поражающее его слизистую оболочку. Острый цистит ни с чем не спутаешь, он имеет характерную клиническую картину - боль внизу живота, учащенное мочеиспускание, резь и жжение при попытке помочиться, также может быть небольшое повышение температуры и общее недомогание. В стандартную схему диагностики, как правило, входит общий анализ мочи, который сразу покажет наличие воспаления.

А вызывают цистит чаще всего патогенные бактерии, которые попадают внутрь полости мочевого пузыря, поднимаясь вверх по мочеиспускательному каналу.

Женщины в силу анатомических особенностей болеют циститом чаще, чем мужчины. Ведь отличительной чертой слабого пола является короткий и широкий мочеиспускательный канал, значит, бактериям попасть в пузырь намного легче. «Женский организм имеет анатомо-физиологические особенности, которые создают условия для проникновения инфекции и развития воспаления, - рассказывает профессор Анатолий Мартынов. - Поэтому именно женщинам важно быть внимательными к своему здоровью и как можно раньше обращаться к врачу: своевременное и правильное лечение повышает вероятность успеха».



Цистит могут спровоцировать: -Переохлаждение. - Слишком интенсивная половая жизнь или смена партнера - мочевой пузырь может столь острым образом отреагировать на незнакомую микрофлору. - Менопауза и беременность. Это периоды в женской жизни сопряжены с большими переменами в организме.



Иммунитет дал слабину

Холод первопричиной цистита не является. Зато переохлаждение – как и любой сильный стресс – создает дополнительные условия для развития заболевания. Условно-патогенная флора может быть неактивной до определенного момента, но стоит женщине посидеть на той самой холодной скамейке и замерзнуть, как иммунитет снижается и микробы в мочевом пузыре активизируются.

Еще опаснее переохлаждаться, если вы уже болели циститом. Велик шанс, что холод спровоцирует обострение заболевания.

Кроме того, к снижению иммунитета может привести, стресс, нарушение режима дня. В этом случае тоже страдает то, что более уязвимо.

Своевременное лечение

Как и при любом заболевании, чем раньше начать лечение цистита, тем быстрее удастся победить заболевание, а главное – избежать его перехода в хроническую форму. Ведь стоит один раз запустить, как потом придется в полном смысле слова ориентироваться на погоду: стараться не выходить на улицу в сильные морозы, дождь и слякоть. Иначе с большой долей вероятности впереди ожидают несколько дней мучений и практически полной потери работоспособности.

Профессор Анатолий Мартынов советует не заниматься самолечением, заметив первые симптомы цистита. Когда пациент лечится наугад, в результате повышается риск развития осложнений в виде воспаления почек или рецидивов. «По незнанию люди часто покупают средства, которые даже лекарствами не являются, - говорит Мартынов. Например, в аптеках предлагают БАДы, обещающие положительное влияние на мочевыделительную систему, но это не означает, что они могут лечить». Для лечения подходят только лекарственные препараты, которые врач назначает исходя из клинической картины. Как правило, это комбинированная терапия, включающая в себя антибактериальные, противовоспалительные препараты, а также симптоматическое лечение.

«В качестве комплексного лечения хороши растительные препараты, как Канефрон Н, диуретическое, противовоспалительное и антимикробное действие которого, способствует устранению симптомов цистита и снижают риск развития рецидивов, - рассказывает Анатолий Мартынов. Среди растительных средств очень много БАДов, которые можно спутать с лекарствами. А лекарственные препараты могут отличаться по составу активных веществ,даже если имеют одинаковый набор растений. В результате и действие их различается.Человек без медицинского образования, конечно, всех этих тонкостей не может знать. Поэтому важно придерживаться рекомендаций врача».





Опубликовано: 6 мая 2019 г.