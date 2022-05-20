Тренды и разработки для красоты и здоровья

19 мая 2022 года состоялась встреча представителей рынка красоты и здоровья на тему действенных способов сохранения и развития бизнеса в условиях санкционного давления и угрозы снижения клиентского спроса.

Владельцы и топ-менеджеры, а также производители индустрии красоты и здоровья обменялись мнениями о потребностях в текущей экономической ситуации и опытом преодоления негативных последствий.

Участники сошлись во мнении, что сегодня необходимо не только создавать качественную отечественную продукцию, способную заместить ушедшую импортную, но и удовлетворять потребительский спрос на новые тренды в индустрии.

На примере производственно-торговой компании ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН, имеющей в своей основе универсальный базовый биокомплекс и развивающейся по модели стратегических партнерств с амбассадорами различных сегментов рынка красоты и здоровья, представителями бизнеса был рассмотрен кейс удовлетворения спроса на широкий круг продуктов в силу востребованности на качественные пищевые, косметические и уходовые средства с одной стороны, импортонезависимости компании, с другой стороны.

Опубликовано: 20 мая 2022 г.