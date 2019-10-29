ТОП 5 ПРАВИЛ ПРОТИВ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК

1. ПОПРОБУЙТЕ ОРГАНИЧЕСКУЮ КОСМЕТИКУ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Например, гели для умывания на основе растительных экстрактах без силиконов, минеральных масел и синтетических красителей. Хорошо очищают кожу маски, в составах которых есть белая глина и цинк. Избыточную активность сальных желез прекрасно регулируют экстракты шалфея, винограда, коры ивы и лемонграсса. Хорошо абсорбирует излишки себума средства, в составе которых есть экстракты ниима и ветивера.

2. ЗАМЕНИТЕ ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ НА СС ИЛИ BB КРЕМ

Благодаря водной базе такие корректоры тона не забивают поры и не вызывают воспаления. Эту основу даже не придется поправлять в течение дня: кожа и так будет выглядеть ровной, матовой, а главное — естественной.

3. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПУДРЫ

Силиконы и тальк пудр масс-маркета закупоривают поры, только провоцируя появление черных точек. Лучшая альтернатива – минеральная рассыпчатая пудра.

4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕССПИРТОВЫЕ ТОНИКИ

Экстракты огурца, цветков ромашки, розы, мальвы или бузины сохраняют естественный гидро-липидный баланс кожи, уменьшая раздражения.

5. РАЗ В МЕСЯЦ ДЕЛАЙТЕ УГОЛЬНУЮ МАСКУ

10 таблеток активированного угля измельчите и смешайте с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая масса. Намажьте смесь на лицо и оставьте на 5–10 минут. Уголь — натуральный абсорбент, а благодаря текстуре его можно использовать как скраб. Потому перед тем, как смыть маску, аккуратно помассируйте кожу. Для сухой и нормальной кожи состав можно усовершенствовать, заменив воду сметаной или молоком.

Опубликовано: 30 октября 2019 г.