Здоровье
Эко-жизнь / Среда обитания

Токсичные стены

Что известно о влиянии минеральной ваты на организм.
Опубликовано: 15 апреля 2021 г.

Некоторые строительные материалы  могут быть опасны  для здоровья, о чем, конечно, вы не узнаете от их продавцов и производителей. Так происходит с минеральной ватой, которая выделяет в воздух фиброгенную пыль и опасные токсины, которые могут стать причиной возникновения опасных болезней.

 

Строители  при работе с минераловатными утеплителями всегда используют средства защиты – очки, респираторы и перчатки. Эти меры являются обязательными для защиты глаз, кожных покровов и дыхательных путей от летучих ядов и мелкой колючей пыли, она очень быстро вызывает першение в горле и  неприятные ощущения в глазах. 

 

«Руководство по качеству воздуха», разработанное Всемирной организацией здравоохранения, детально описывает влияние минеральных волокон на слизистые оболочки и дыхательные пути , а также рассматривает их неканцерогенные и канцерогенные воздействия. 

 Медики фиксируют, что при вдыхании частицы мельчайшего размера оседают глубоко в дыхательных путях – от полости носа до бронхов и даже легких. И это вызывает большие опасения.

 

Еще в 1992 году в «Британском журнале промышленной медицины» была опубликована статья о последствиях воздействия стекловолокна на легкие человека. В статье отмечено, что 15% рабочих, контактирующих с этим материалом, страдают от пневмокониозов — неизлечимых заболеваний легких. Длительное вдыхание фиброгенной пыли делает человека особо подверженным многим болезням: от аллергий и раздражения кожи до бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, пневмокониозов и пневмофиброзов.

 

В процессе эксплуатации утеплителя из фенолформальдегидных смол, которые содержатся в минеральной вате,  в воздух  выделяется формальдегид. Это вещество официально признано канцерогеном как в России, так и за рубежом. В нашей стране он внесен в список канцерогенных факторов СанПиН 1.2.2353-08, а ВОЗ включает формальдегид в первую, самуюжесткуюгруппу канцерогенной опасности согласно классификационному списку «Международного агентства по исследованию рака».

 

Эти данные доказывают нам, что теплоизоляция из минеральной ваты неизбежно вредит здоровью, становясь источником опасных токсинов и канцерогеновв доме. Так почему же ее продолжают использовать в жилых домах, подвергая людейсерьезному и неоправданному риску?

Опубликовано: 15 апреля 2021 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

donorspermy [36 дней назад]
123
Дарья Олеговна [42 дня назад]
Во время менопаузы уровень эстрогена падает. Как эта статистика зависит от возраста пациентки?
Nailya39 [43 дня назад]
Верно, многих хроническим гипертоникам нередко рекомендуют в числе "дежурных" средств...

Еще в рубрике

НЕДЕЛЯ. И НЕ ДНЕМ БОЛЬШЕ

В хорошем отеле постельное белье меняют раз в три...

Генеральная уборка

Весна – отличный повод для генеральной уборки...

6 «сюрпризов» зимы

Она испытывает нас на прочность. Какие меры...

Новый год по-домашнему

Эпидемия диктует свои условия: мы не можем встречать...

Безопасный дом

При ремонте и строительстве используется множество...

Плюсы и минусы работы из дома

Пандемия доказала ненужность офисов и уже понятно...

Мир изменился, когда на него надели корону.

Наша жизнь напоминает сводки с фронта...

Как животные обходятся без чистки зубов?

Слюна многих хищных животных обладает очень высоким...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2021
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 