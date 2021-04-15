Токсичные стены

Что известно о влиянии минеральной ваты на организм.

Некоторые строительные материалы могут быть опасны для здоровья, о чем, конечно, вы не узнаете от их продавцов и производителей. Так происходит с минеральной ватой, которая выделяет в воздух фиброгенную пыль и опасные токсины, которые могут стать причиной возникновения опасных болезней.

Строители при работе с минераловатными утеплителями всегда используют средства защиты – очки, респираторы и перчатки. Эти меры являются обязательными для защиты глаз, кожных покровов и дыхательных путей от летучих ядов и мелкой колючей пыли, она очень быстро вызывает першение в горле и неприятные ощущения в глазах.

«Руководство по качеству воздуха», разработанное Всемирной организацией здравоохранения, детально описывает влияние минеральных волокон на слизистые оболочки и дыхательные пути , а также рассматривает их неканцерогенные и канцерогенные воздействия.

Медики фиксируют, что при вдыхании частицы мельчайшего размера оседают глубоко в дыхательных путях – от полости носа до бронхов и даже легких. И это вызывает большие опасения.

Еще в 1992 году в «Британском журнале промышленной медицины» была опубликована статья о последствиях воздействия стекловолокна на легкие человека. В статье отмечено, что 15% рабочих, контактирующих с этим материалом, страдают от пневмокониозов — неизлечимых заболеваний легких. Длительное вдыхание фиброгенной пыли делает человека особо подверженным многим болезням: от аллергий и раздражения кожи до бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, пневмокониозов и пневмофиброзов.

В процессе эксплуатации утеплителя из фенолформальдегидных смол, которые содержатся в минеральной вате, в воздух выделяется формальдегид. Это вещество официально признано канцерогеном как в России, так и за рубежом. В нашей стране он внесен в список канцерогенных факторов СанПиН 1.2.2353-08, а ВОЗ включает формальдегид в первую, самуюжесткуюгруппу канцерогенной опасности согласно классификационному списку «Международного агентства по исследованию рака».

Эти данные доказывают нам, что теплоизоляция из минеральной ваты неизбежно вредит здоровью, становясь источником опасных токсинов и канцерогеновв доме. Так почему же ее продолжают использовать в жилых домах, подвергая людейсерьезному и неоправданному риску?

Опубликовано: 15 апреля 2021 г.