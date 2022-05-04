ТОКСИЧНЫЕ ЛЮДИ – КТО ОНИ?

Заниженная самооценка, дискомфорт… Если при общении с конкретным человеком постоянно возникают такие чувства – это настораживающий признак. Возможно, этот человек обладает разрушительными для окружающих чертами характера

КАК ОПОЗНАТЬ?

Токсичность – явление многоликое и проявляется очень по-разному. Вы можете столкнуться с ней и в семье, и на работе, и в кругу друзей. Токсичные люди не обязательно страдают какими-либо психическими расстройствами, хотя некоторые из них, возможно, когда-то пережили травму или столкнулись с проблемами, поэтому так себя и ведут. Однако чаще токсичное поведение связано с личностными особенностями, такими как нарциссизм, негативизм или ревность. Токсичность проявляется в словах, поступках и характерном травмирующем поведении. Все это создает у окружающих чувство дискомфорта, стресс и даже моральное истощение.

Есть наиболее характерные признаки, по которым можно «опознать» токсичного человека:

– Манипулирование

Токсичная личность жонглирует словами, чтобы переключить внимание и выставить себя жертвой. Токсичный человек использует эмпатию другого человека для достижения своих целей.

– Отчуждение

Токсичная личность стремится полностью завладеть своим партнером. Она может упрекать его за отношения с другими людьми и не стесняется в средствах, чтобы отрезать партнера от привычного окружения (семьи или друзей).

– Принижение

Снижение самооценки – один из признаков токсичных отношений. Собеседник прицельно бьет по слабостям другого человека, чтобы полностью лишить его душевного комфорта.

– Нежелание выслушать

Токсичный человек стремится свести все разговоры к своей персоне: для отношений такая линия поведения разрушительна. Как правило, такой человек и слышать не хочет о проблемах партнера. Его позиция и моральный настрой не оставляют места словам другого человека.

– Отсутствие границ собственного поведения

Токсичный человек крайне редко бывает в чем-то виноват, а то и вовсе никогда. Он не признает никаких собственных ошибок, а если что-то не так, то в его поступках и поведении всегда виновны либо другие люди, либо внешние обстоятельства.

– Вторжение в чужую жизнь

Токсичная личность беспардонно вмешивается в личную жизнь собеседника. Например, для него не существует запретных тем: токсичный человек без малейших колебаний высказывает свое мнение по интимным вопросам, которые не имеют к нему никакого отношения. Он также может использовать полученную в таком разговоре информацию, чтобы побольнее уколоть другого и понизить его самооценку.

– Постоянная борьба за внимание

Токсичная личность все время стремится привлечь внимание другого человека (с помощью электронных писем, смс, телефонных звонков), а добившись своего, игнорирует собеседника. Чрезмерный интерес к себе и стремление захватить внимание всех окружающих – один из симптомов токсичности.

– Преувеличение

Токсичный человек склонен драматизировать обстоятельства и чрезмерно бурно на них реагировать. Порой он ведет себя так, словно сам ищет ссоры. Такое поведение говорит о неуравновешенности и нежелании устанавливать здоровые отношения с другими людьми.

– Отношения, которые не радуют

Явный признак нездоровых отношений – отсутствие удовольствия от встреч или совместного досуга. В компании токсичного человека его близки, как правило, испытывают дискомфорт или даже стресс.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

Для позитивного развития отношений необходимо помочь человеку осознать, насколько разрушительно его поведение, как больно оно ранит окружающих и к каким последствиям может привести. Человек, сумевший осознать и принять собственную токсичность, может начать работать над собой – самостоятельно или, при необходимости, с помощью психолога. Однако убедить человека признать губительность такого отношения к окружающим бывает крайне сложно.

К тому же мы часто склонны искать оправдания поведению близкого человека, сколь бы токсичным оно ни было. Однако если человек наотрез отказывается менять свое поведение, не надо терпеть. Можно установить дистанцию в общении с токсичным человеком или даже вовсе прервать все контакты. Если же это невозможно, например в случае токсичного коллеги по работе, придется устанавливать четкие границы, а при необходимости – обращаться к посреднику или начальству.

В любом случае, если дистанцироваться от токсичного человека по какой-то причине трудно, нужно либо постараться создать себе здоровое окружение, либо обратиться за помощью к психологу.

Разорвать отношения с человеком, который «отравляет» вам жизнь, - надежный способ обезопасить себя. Однако прежде всего нужно понять – действительно ли ваши отношения токсичны? Приведенный перечень признаков токсичных людей, конечно нельзя назвать исчерпывающим, а токсичный человек не обязательно будет обладать всеми перечисленными чертами. Поэтому в случае сомнений без колебаний обращайтесь за советом к специалисту: ведь вы не хотите, чтобы дискомфорт и стресс сопутствовали вам всю жизнь.

Опубликовано: 20 мая 2022 г.