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Тоддлер не может быть паинькой

Почему ребенок 1-3 лет все время истерит, обманывает и не слушается? Совсем не потому что вы его плохо воспитываете
Опубликовано: 24 апреля 2019 г.

Просто он космонавт

Родители ребенка этого возраста живут в эпицентре ядерного взрыва. И взрыв этот происходит в голове их малыша: каждую секунду в его мозге образуется до 30 тысяч новых синапсов. Даже когда спит, он перерабатывает огромное количество информации, чтобы понять: что это за мир, куда я попал? как в нем выжить? как приспособиться? Возможности адаптации человеческого детеныша практически безграничны. Но у этой суперспособности есть своя цена: ребенок рождается беспомощным и уязвимым, его мозг еще не полностью сформирован. Пройдет много лет, прежде чем система достигнет баланса. И все эти годы родителям будет не так просто поладить с собственным чадом. Иногда он вообще кажется выходцем из глубокого космоса. Особенно бурными бывают первые годы, когда мозг меняется с огромной скоростью. Поэтому как его ни воспитывай, малыш не может соответствовать мечтам взрослых о славном зайчике, который хорошо себя ведет и слушается папу с мамой. Как бы не так!

Истерика 80 уровня

Способность тоддлера (ребенка в возрасте 1-3 года) закатить истерику на пустом месте знакома всякому, кто общался с маленькими детьми. Повод может быть любым: не дали поесть из собачьей миски, снежинка села на варежку… Взрослым бывает трудно это осознать, но ребенок это делает не для того, чтобы превратить их жизнь в ад. Просто эмоции он испытывать может, а справляться с ними – пока нет.

Человек – существо социальное, выражение собственных и считывание чужих эмоций ему необходимо для выживания. Иначе как понять, чего ожидать от окружающих? Эмоции генерируются в лимбической системе, куда доставляется информация от органов чувств. А затем передаются в разные зоны мозга. Одни сигналы, например, попадают в ствол головного мозга, который отвечает за реакцию «затаись  или дерись». Другие – в префронтальную кору, которая много за что отвечает, в том числе за контроль эмоций. И вот именно префронтальная кора, эволюционно самый молодой отдел мозга, окончательно дозревает только к 20 годам (иногда и позже). Соответственно, с контролем эмоций проблемы неизбежны.

Конечно, не все 20 лет ребенок обречен валяться на полу в торговом центре, если что-то пошло не так. Период безудержной истеричности заканчивается примерно к 4 годам, дети постепенно учатся владеть собой. И задача взрослых – помочь им.

Как помочь ребенку?

  • Помнить, что вероятность истерик возрастает, если ребенок устал, голоден или хочет спать. Не доводите до этого.
  • Не игнорировать его эмоции – тогда малыш быстрее учится с ними справляться. Пока не умеет, обнимать, утешать и отвлекать.
  • Чаще проговаривать, какие чувства сами испытываете, что помогает вам держать их в узде.
  • Просто быть хорошим родителем – как бы дети не выводили вас из себя. По данным исследований, чем у ребенка сильнее привязанность к матери (или к другому значимому взрослому), тем быстрее он учится себя контролировать.

Едва появившись на свет, ребенок способен испытывать страх, радость, отвращение, печаль. На втором году жизни, по мере развития коры головного мозга, к этим чувствам добавляются стыд, ревность, гордость, чувство вины и т. д. То есть наше внутреннее устройство с годами становится все сложнее. Как говорит психолог Катерина Мурашова, рождаемся мы на свет зверятами, а умрем, если повезет, людьми.

Он не слушается!

Почему говоришь ему «не суй пальцы в розетку», а он тут же сует? «Не смей обижать кота» – моментально хватает его за хвост? И еще смотрит при этом в глаза – издевается?

Нет, конечно – но реакцию взрослых на нарушение запрета ребенок безусловно отслеживает. Ведь цель именно в том, чтобы проверить строгость запрета. Удастся ли его проигнорировать? Превратить «нельзя» в «можно»? Расшатываются при этом не только границы, но и нервы родителей. Длится праздник непослушания примерно от полутора до трех ребенкиных лет. Или дольше – если границы неопределенные, взрослые сегодня запрещают, завтра разрешают, а еще и между собой решить не могут, что же ребенку можно, а чего нельзя.

Как быть? Не злиться, а помнить, что исследование границ в этом возрасте совершенно необходимо ребенку (и котенку, щенку, медвежонку – тоже) для нормального развития. По словам Катерины Мурашовой, вы же не поставите в угол биологическую программу! Если ситуация реально опасная – убежал на дорогу, например – вы сначала уводите ребенка в безопасное место, а потом очень эмоционально реагируете на его поступок. Эмоции значимого человека важны для ребенка, и если он увидит, что вы действительно сердиты и напуганы, для него это будет серьезным доводом больше так не делать.

Если опасности нет, а есть нытье «дай! хочу!», лучшее, что могут сделать взрослые – не вестись. Причем вестись – это не только сделать, как он требует, но и рассердиться, накричать, отшлепать и т. д. Негативное внимание – тоже внимание.

Когда вы игнорируете действия ребенка, в лобной коре подавляется активность синапсов, связанных с нежелательным поведением. Раз выбранная стратегия не дает нужного результата, значит, она не работает. Тогда какой в ней смысл?

Но игнорировать мало – надо еще хвалить и награждать за правильное поведение.  Малышам особенно важно получать пусть маленькие награды, но часто, чем большие награды, но редко. И это не должны быть игрушки и вкусности! Ваше одобрение – это лучшее. Или дополнительная возможность выбирать – блюдо к обеду, кино, которое все будут смотреть вечером и т. д.

Эффективнее не наказывать ребенка за плохое, а поощрять за хорошее. А что, если поощрять не за что? Найдите, за что уцепиться. На площадке целых 5 минут ни  с кем не дрался? Срочно хвалите! Собрал не все игрушки, но хотя бы одну? Молодец! Дальше – больше.  Велика вероятность, что ребенку понравится похвала, и он постарается в будущем получать ее чаще.

Он врет!

Наступит день, когда вы поймаете ваше любимое чадо на вранье. Кошмар, конечно. Но вот нейрофизиологи и здесь находят хорошее. Оказывается, попытки лгать означают, что мозг вашего ребенка правильно развивается. Он врет, потому что считает себя способным ввести вас в заблуждение, то есть манипулировать вами. Плюс понимает, что вы можете думать по тому или иному поводу.

Возможности представить себе, что чувствует другой человек, появляются у ребенка примерно на втором году жизни. Он начинает осознавать собственные чувства, а затем понимает, что эмоции есть и у окружающих. Именно в это время у него начинает формироваться модель психического – представления о внутреннем мире других людей, способность прогнозировать их поведение. Если рядом плачет другой ребенок, малыш будет пытаться его утешать, гладить.

Четырехлетние дети уже могут рассуждать о том, что могут чувствовать и думать другие люди. Причем это умение зависит не только от развития мозга, но и социального опыта. Большое влияние на малыша оказывают братья и сестры, он учится, глядя на них.

Родители тоже могут поспособствовать – рассказывать о том, что чувствуют, почему ведут себя так, а не иначе. И чем внимательнее и мудрее ведут себя взрослые, тем быстрее ребенок перестанет быть невыносимым.

Опубликовано: 24 апреля 2019 г.

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