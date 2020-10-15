Тина Канделаки: «Хорошо выглядеть не стоит много денег»

Телеведущая и бизнесвумен рассказала «Здоровью» о своем отношении к возрасту, об умении и желании быть молодой и красивой, а также о том, почему так важно сохранять индивидуальность

«Лениться у меня не получается»

Тина, говоря об успехе и внешнем виде, вы всегда подчеркиваете свой возраст. Вам в ноябре будет 45, с какими чувствами будете отмечать эту дату?

Меня нисколько не пугает мой возраст. По новой классификации Всемирной Организации Здравоохранения в категорию молодых теперь входят люди до 35 лет. И пока мне хочется выглядеть молодо и удается так выглядеть, возраст меня не волнует. Глубокой старости я тоже не боюсь. Недавно команда Илона Маска создала чипы-нейростимуляторы, которые не в каком-то отдаленном будущем, а уже в самом ближайшем позволят лечить людей от возрастных неврологических заболеваний: потери памяти, нарушения моторных функций. Если такие вещи станут доступны обычному человеку, то переживаний о возрасте у всех будет всё меньше.

У вас взрослые дети, вы вот-вот можете стать бабушкой, а у нас жив еще стереотип - если бабушка, то старая.

По современным меркам я рано родила детей, и буду очень рада стать бабушкой, очень жду этого. В понимании многих людей бабушка – это женщина, которая перестаёт нравиться мужчинам и начинает играть единственную роль - воспитательницы внуков. В глубокой провинции вероятно, пока так и есть. Но городские бабушки ведут немного другой образ жизни, у них масса своих интересов и дел. Они активны, привлекательны. Понятно, что став бабушкой, я не уйду на покой, чтобы посвятить всю свою жизнь исключительно внукам.

Кому вы адресуете свои советы о красоте и успехе?

Я представляю перед собой успешную женщину 25-30 лет и старше, ей хочется быть красивой в первую очередь для себя, а не для мужчин или кого-то еще. Это важно.

А как насчет женщин, которым не удается много зарабатывать – они ваша аудитория?

Есть женщины, которым хочется списать всё на отсутствие денег: быть красивой – это же так дорого, где я возьму столько денег... Открою секрет – хорошо выглядеть не стоит много денег. Питаться простыми правильными продуктами, ограничивать себя в быстрых углеводах и каждый день делать упражнения– для этого не нужно ничего, кроме силы воли и характера. Кстати, во время изоляции у меня был интернет-проект «Ешь, люби, тренируйся», где я показывала, как всё это можно делать в домашних условиях без лишних трат.

А что касается количества денег, то разве все богатые женщины выглядят хорошо? Часто когда у женщин появляются деньги, они расслабляются и запускают себя. Поэтому всё дело не в деньгах, а в личной мотивации и воле.

Вы всегда занимаетесь несколькими проектами сразу, вам необходимо иногда замедляться, ничего не делать?

Полениться и пролежать весь день на диване– это не про меня. Я расслабляюсь, когда меняю вид деятельности. Например, вчера весь день гуляла по Москве – вот это для меня отдых.

Активных людей часто настигает эмоциональное выгорание, вы с ним сталкивались?

Мне это совсем не свойственно, потому что я кавказская женщина, южанка. У северян от Финляндии до Норвегии по статистике уровень депрессии всегда выше. В кавказской традиции нет такого, чтобы женщина сказала – ребята, я устала. Это странно. Потому что есть большая семья, дети, родственники, дом, обязанности, ответственность.

Но я хорошо понимаю, почему эмоциональное выгорание становится важной проблемой современного общества. Сегодня всё в мире ускорилось, всё стало очень доступным – еда, вещи, общение, путешествия, секс и даже отношения, когда две смски – роман, три смски – развод.

Происходит пресыщение, удовольствия от всего, что ты можешь быстро и легко получить, становится всё меньше и меньше. И выгорание наступает быстрее. А где черпать энергию и удовлетворение, где подзаряжаться, чтобы не выгорать – вот в чем вопрос.

Возможно, поэтому люди осознанно в чем-то себя ограничивают…

Да, поэтому многие практикуют цифровой детокс - уезжают куда-то и не пользуются интернетом, чтобы вернувшись, по-новому начать что-то чувствовать. Неслучайно стало модным и интервальное голодание. Я сейчас тоже практикую его. Когда ты 18 часов не ешь, у тебя совсем другое ощущение от еды.

Есть старая кавказская шутка: если каждый день есть халву, слаще не становится. Халва – это лакомство с очень концентрированным сладким вкусом, который ощущается в течение всего дня. А представьте, если вы халву едите каждый день...

«Просыпаюсь от чувства голода»

Как выглядит обычный день Тины Канделаки?

Сегодня я проснулась, вкусно позавтракала, потренировалась в спортзале, провела съёмку, поехала на работу, до самого вечера у меня встречи. Просыпаюсь я часов в 7-8 утра от чувства голода. Я сейчас ем два раза в день. Например, вчера последний раз поела в 14 часов. На завтрак сегодня у меня была вкусная гранола с обезжиренным йогуртом, два инжира, персик, два тоста с сыром. Теперь в 17 часов я съем кусок рыбы или рыбные котлеты.

А хочется иногда побаловать себя чем-то вредным?

До 12 часов дня я могу есть абсолютно всё – хачапури, рулетики из баклажанов, фрукты, мороженое. От этих утренних излишеств вреда для фигуры не будет, проверено. Хотя от многих мучных и жирных блюд я уже настолько отвыкла, что меня даже не тянет. Я не ем мясо уже 20 лет, но очень люблю рыбу, молочные продукты. Не солю и не перчу блюда, использую только оливковое масло, травы и лимон.

Некоторые считают, что вы чрезмерно зациклены на фитнесе и правильном питании.

Я с ними согласна. Но молодо и хорошо выглядеть в 44 года - это никакая не случайность и не генетика, это результат каждодневной работы над собой, начиная от режима питания и заканчивая тренировками.

Есть женщины, которые придерживаются правильного питания, но не занимаются спортом и выглядят стройными.

И так можно, почему нет. Всё зависит от ваших целей и задач. Чтобы быть здоровой и худой, в спортзал ходить не надо, достаточно сократить потребление еды и много двигаться. А если есть задача быть худой и выстроить свое тело, это уже другое дело.

Многие говорят, что им скучно заниматься в фитнес-клубе. А вам такой фитнес нравится?

Мне не скучно, потому что я использую разные техники – от пилатеса и растяжки до упражнений с весами и с собственным весом. У меня разные тренеры, я постоянно экспериментирую и ищу что-то новое. Единственное, что я не практикую – это йога и бег. Йога не подходит мне по темпераменту, а к бегу я отношусь очень серьезно, тут нужна определенная поверхность, условия и знание техники бега. Если вы бежите на дорожке в спортзале - это не значит, что вы умеете бегать. И перед тем, как надеть кроссовки и выйти в парк, стоит узнать о последствиях неправильного бега для коленей и позвоночника.

«Ухоженная кожа не выйдет из моды»

Как получилось, что вы всерьёз увлеклись косметологией?

Изначально я поступала в медицинский институт, но вскоре перешла на журфак, потому что мечтала о телевидении. А потом у меня появился свой салон красоты. Мы пробовали работать с разной косметикой, а когда поняли, что на рынке нет того что нам надо, решили производить косметические средства сами.

Вы верите в эффективность фейсфитнеса, хотя многие профессиональные косметологи считают это чистым маркетингом.

Можно ли самим делать массаж лица? Да, можно, и я показываю, как его делать по линиям Лангера. Вопрос - можно ли благодаря этому сохранить лицо в 50 лет? Конечно, нет. Может ли фейсфитнес заменить биоревитализацию? Конечно, нет. Нужно и то, и другое. Если вам 25 лет, то вам хватит массажа лица, а в 45 лет необходим комплексный подход – это массаж, пилинги, маски, биоревитализация, ботокс. Чем старше вы становитесь, тем больше внимания кожа требует.

Какие средств по уходу вы бы назвали по-настоящему прорывными?

Во-первых, солнцезащитный крем, потому что ультрафиолет старит и портит любую кожу. Во-вторых, домашние пилинги – они позволяют обновлять кожу, делать ее гладкой и свежей в домашних условиях без применения травмирующей механической чистки. И третье - гидрогелевые маски, после которых кожа лица выглядит заметно подтянутой. Они – особая гордость нашей компании.

Наши мамы пользовались огурцами и клубникой в качестве масок. Продуктовые уходы вас вдохновляют?

Всё это работает и сегодня, но теперь в более цивилизованном и удобном виде. Например, сок рябины мы заливаем прямо в гидрогель, есть и фруктовые патчи для глаз и губ – начиная с киви и заканчивая голубикой.

Сегодня хочется как можно меньше косметики носить на лице.

Действительно, натуральность вернулась. Но быть ухоженной гораздо сложнее, чем накрашенной. Замазать все дефекты на лице – это легко, и именно такой подход часто предпочитают российские женщины. Однако лучше ежедневно и грамотно ухаживать за кожей, чтобы она нуждалась в минимальном декоре.

«Нам нельзя терять индивидуальность»

Тренды во всех сферах формируются каждый день, стоит ли гнаться за ними?

Наша главная задача – сохранить индивидуальность. Это самое сложное в условиях, когда нашими привычками и желаниями управляет искусственный интеллект . МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ? Он задаёт общие правила для всех, все должны быть одинаковыми и хотеть одного и того же, поскольку так быстрее, дешевле и удобнее, думать и развиваться не надо, тебе предложат всё готовое, бери и пользуйся - такая знакомая нам антиутопия. Весь мир к этому движется. В этих общих трендах сложно выделяться. И главный вопрос будущего – должен ли нами управлять искусственный интеллект . Чтобы он не поглотил нас окончательно, нам нельзя терять главную человеческую особенность - индивидуальность. Нужно как можно больше индивидуальностей – в искусстве, политике, образовании. А сохранить индивидуальность сейчас очень непросто.

Зато сегодня любой в одночасье может стать знаменитым и богатым. Например, 16-летняя девочка в Тиктоке танцует, а за ней смотрят 70 млн подписчиков – как подобное объяснить?

Это новый способ доставки информации. Нет ничего интереснее, чем подглядывать за другими. Девочку в Тиктоке посмотреть проще, чем посвятить 8 часов своей жизни просмотру сериала. Поэтому user generation contacts – это самое гениальное изобретение, которое пришло после появления смартфонов. Люди стали производить контент, и им стало интересно подглядывать за жизнью друг друга. Тикток побеждает Инстаграм, потому что там люди выглядят такими, какие они есть - корчат рожи, прикалываются, танцуют, не пытаются показать себя лучше и краше. А суть Инстаграма – зафильтроваться так, чтобы вообще не было понятно о тебе ничего.

Инстаграм породил и немало комплексов, в том числе синдром упущенных возможностей, когда кажется, что все живут здорово, а ты нет.

Самая главная проблема человека в современном мире - очень мало собственных целей и много чужих. Мы живем в информационном пространстве, где все связаны, как в матрице, и люди так много времени уделяют чужому, что порой забывают о своём. И не всегда даже осознают это. Есть еще и фальшивые цели, когда вы начинаете в интернете следить за чужой жизнью, и создаете себе какие-то фейковые, ненужные цели. Иногда посмотришь лету Инстаграма и возникает ощущение, что все богаты, красивы, только и делают что отдыхают. Но это не так, это всего лишь этикет Инстаграма – показывать свою жизнь лучше, чем она есть на самом деле. А реальная жизнь сложная, тяжёлая, требует немалых усилий и затрат. Инстаграм – это параллельная жизнь, такой «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли, в котором мы все участвуем и должны чётко понимать правила игры. Но ни в коем случае не заблуждайтесь, думая, будто это и есть единственно правильный мир.

5 советов Тины Канделаки:

1. Ежедневно делайте элементарные упражнения на растяжку, чтобы суставы и связки оставались гибкими – это важно в любом возрасте.

2. Когда готовите рыбу в духовке или на гриле, перед подачей посыпьте ее орехами – это очень интересное сочетание.

3. То, что только дорогие процедуры и косметика совершают чудеса и делают нас красивее – миф. Нужны знания и 15 минут в день для себя.

5. Быть красивой можно и в 40, и в 50 и в 60 лет – начните ухаживать за собой, это никогда не поздно.

5. Не стремитесь во всём соответствовать трендам, это сделает вас похожей на всех. Сохраните свою индивидуальность.

5фактов о Тине Канделаки:

1.Родилась в Тбилиси, начинала изучать пластическую косметологию, но почти сразу перевелась на факультет журналистики, окончила факультет международных отношений РГГУ.

2. Телеведущая популярных передач «Самый умный», «Свадебный переполох», «СТС зажигает суперзвезду!» и др.

3. Владелица ресторана грузинской кухни, салона красоты и основательница косметического бренда AnsaLigy.

4. Запустила онлайн школу красоты, написала нескольких книг, одна из последних - «PRO тело», где рассказывает о том, как добиться идеальной фигуры.

5. Замужем за предпринимателем Василием Бровко, от первого брака есть 20-летняя дочь Мелания и 19-летний сын Леонтий.