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Тихим SUPом по волнам

Лето — это маленькая сказка, в которую мы мечтаем попасть целый год. Мы ждем его, чтобы нежиться под ласковым солнцем, ощущать дыхание теплого ветра, слушать успокаивающий плеск морских волн или чувствовать речную прохладу, наслаждаться изумрудной зеленью и лазурно-синим небом. Ведь так хочется еще раз испытать яркие эмоции, атмосферу приключений, побыть вместе с близкими или друзьями.

Опубликовано: 22 июня 2022 г.

Чтобы ваша сказка стала реальностью — нужно подготовиться. У нас есть свежая идея, как сделать отдых активным и продуктивным: попробуйте новое популярное увлечение — катание на сапборде или сапсерфинг.

Что это такое? Фактически, это один из видов серфинга, в котором вы перемещаетесь по воде на специальной доске с помощью весла. Аббревиатура SUP (англ., чит. «сап») расшифровывается как StandUpPaddle, что буквально и означает работу веслом стоя.

 Сапсерфинг доступен практически каждому, и у него много преимуществ:

  •  сапборд — это сравнительно недорогой и компактный вариант доски. Большинство сапбордов для любителей — надувные, в сложенном виде они занимают немного места и поместятся в дорожную сумку или багажник.
  •  кататься можно практически в любом водоеме: море, озере, реке или даже в пруду на даче. Конечно, есть специальные доски для экстремального речного туризма, скоростных гонок или больших волн, но начать лучше с прогулочного варианта.
  •  занятия сапсерфингом на начальном уровне не требуют специальной физической подготовки и доступны для людей всех возрастов.
  • катание на сапборде — отличный фитнес: работают все группы мышц, развиваются баланс и ловкость. Но сапборд подарит вам и полноценный релакс — доска устойчива и, слегка покачиваясь на спокойной воде, можно просто расслабиться и позагорать, делать упражнения на растяжку или даже заниматься йогой.
  • сапборд можно использовать вместо громоздкой лодки для рыбалки и небольших вылазок в интересные места. Например, доплыть до живописного островка посреди озера или осмотреть побережье в морской штиль. Сапборды BRADEX позволяют устанавливать сиденья.
  •  на прогулочном сапборде можно кататься с ребенком или второй половиной — так веселее или иногда даже романтичнее.

Если вы освоите прогулочный вариант сапборда, то дальше можно развивать свои навыки и открыть для себя новые возможности: участие в гонках, водные походы, экстремальное катание в океане. Тут все будет зависеть от ваших предпочтений.

Начать предлагаем с экономичных и универсальных прогулочных вариантов. Они подойдут тем, кто только учится кататься, или тем, кто хотел бы просто приятно провести досуг на природе — активно, но без лишнего экстрима.

Самый компактный и легкий вариант надувного прогулочного сапборда от Bradex длиной 10,6 футов (323*81*15 см) рассчитан на вес до 135 кг. Это более чем достаточно для одиночного катания. Сапборд такой формы имеет максимальную устойчивость и управляемость, и при этом на нем можно разогнаться и прокатиться «с ветерком».

Такие сапборды есть в двух вариантах расцветки: нежный бело-голубой BradeхAqua 10,6 с орнаментом на морскую тематику и яркий BradexNeo 10,6: его нижняя поверхность — ярко-синяя с красной окантовкой, а на верхнюю нанесен геометрический яркий орнамент из красных, голубых, синих и травяносто-зеленых элементов.

Есть также вариант доски длиной 10,8 футов, чуть менее компактный (329*86*15 см), но рассчитанный на большую нагрузку до 145 кг. Такой сапборд лучше брать, если вы планируете кататься с детьми или не можете похвастаться хрупким телосложением. Он также доступен в двух вариантах.

Можно выбрать элегантный сапбордBradexNeo 10,8, выполненный в спокойных тонах: синяя нижняя поверхность, верхняя поверхность белая с элментами синего, голубого, светло-зеленого и пудрово-розового цветов. Более броский BradexGeosurf 10,8 — имеет ярко-красную нижнюю поверхность и веселый рисунок на верхней стороне доски из красных и зеленых элементов.

Все сапборды выполнены по технологии, которая обеспечивает дополнительную прочность и жесткость: два слоя материала ПВХ соединены по технологии Drop-Stich, т.е плотно скреплены тысячами прочных нейлоновых нитей. Но, даже если вдруг вы повредите поверхность —нестрашно. Доску вполне можно залатать самостоятельно с помощью ремонт-комплекта.

Киль-плавник нужен, чтобы сапборд был управляемым и устойчивым. У прогулочных сапбордов Bradex он съемный, что облегчает его замену. Выполнен киль из прочного полипропилена, поэтому он не только прочный, но и гибкий и выдержит, если вы заденете дно на мелководье.

В комплект входит алюминевое, трехсекционное весло — оно удобное, легко складывается. Также все доски укомплектованы обязательным девайсом — страховочным лишем (тросиком), который крепится за лодыжку и не даст вам потерять сапборд. В данном случае лиш витой, что особенно удобно на небольшой глубине, т.к. он не зацепится за камни или коряги.

Вместе с сапбордом вы получите ручной насос, удобную сумку для переноски и гермомешок на 5 литров для того, чтобы ваши вещи не пострадали от воды. В представленных моделях сапбордовBradex есть специальные кольца для установки сиденья.

Сапсерфинг — это прекрасная возможность сделать отдых на воде интересным и активным, а отпуск — незабываемым. Тем более, что освоить новый вид водных развлечений не так уж сложно — для начала всего-то надо встать на доску и взять весло в руки.

 

Приобрести сапборды BRADEX можно на маркетплейсах Wildberries  и  Ozon.

Более детально ознакомиться с товаром можно на сайте bradex.ru

Опубликовано: 22 июня 2022 г.

Комментарии

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