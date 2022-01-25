Теона Контридзе: «Свободный человек сам отвечает за всё в своей жизни – и за хорошее, и за плохое»

О тбилисском детстве, воспитании детей, нелюбви к спорту и пищевых привычках

Теона, почему вы выбрали не самый популярный жанр в музыке - джаз?

Не могу назвать себя джазовой исполнительницей. Мои истоки – это мюзикл и кабаре, а это объединяет не только джаз, но и стендап, блюз, фанк, крунерское искусство и еще множество разных стилей, которые вытекают из джаза. Правда, все они не очень популярны. Но зато они мне подходят по темпераменту, в них я больше всего реализуюсь. Мое глубочайшее убеждение: если человек во что-то страстно влюблен, делает это с огромной самоотдачей и мощным градусом, то рано или поздно это становится востребованным. Подтверждение тому мои поклонники, которых достаточно в каждом российском городе.

Вы с детства в музыке. Это было решение родителей или ваше желание?

Во-первых грузины – один из самых музыкальных народов в мире, и, будем честны, с хорошим музыкальным вкусом (улыбается). Этно-психологически грузинам дано воспринимать очень сложную музыкальную информацию. Лайн-ап (список артистов, заявленных в программе – прим.ред.) любого джазового фестиваля в Грузии на 70% состоит из неизвестных артистов. И для грузинского слушателя не нужно наличие звездных имен и хитов, чтобы получить удовольствие. В России все наоборот. Здесь все держится на известных именах.

Во-вторых, в моей семье много музыкантов. Я с детства слушала сложную по общепринятым меркам музыку. Это ни в коем случае не значит, что я какая-то особенная, нет. В моем детстве в Тбилиси тот же Стиви Уандер, Принс или Earth, Wind & Fire, игравшие соул, блюз, фанк, были популярной музыкой. Грузия из всех советских республик была очень прогрессивной музыкально. И конечно же, сложно в музыкальной семье не заниматься музыкой. Это был очень естественный выбор для всех. Начала я свое академическое образование в музыкальной школе для одаренных детей.

О каком-то ином профессиональном пути для себя вы думали?

Не помню такого. Параллельно музыке я занималась шахматами. В Грузии того времени был культ женских шахмат. Нана Александрия, Нона Гаприндашвили, Майя Чибурданидзе, Нана Иоселиани – мировые легенды, которые три десятка лет удерживали лидерство в женских шахматах. Многие девочки в моем детстве занимались этим видом интеллектуального спорта. Я тоже была им заражена, и даже имею разряд (улыбается). Но все равно не могу представить себя вне музыки.

Значит у вас аналитический склад ума? Мужчины иронично считают его редкостью у женщин…

Я та самая редкая женщина, это правда (смеется). Я вам больше скажу, вместо сказок моя тетя и отец читали мне Конан Дойла, Агату Кристи, Ильфа и Петроа – это были самые популярные и любимые авторы в нашей семье, которых я слушала или читала сама. Читая детективы, папа предлагал расследовать какое-то событие, угадывать преступника. А сатира и юмор «Золотого теленка» или «Двенадцати стульев» так глубоко вошли в меня, что тоже отразилось на характере. Если одна часть моей семьи имела отношение к музыке, то другая была связана с русским языком. Филология была не только огромной любовью, но и профессией остальных родных. Эта любовь передалась и мне. Да, у меня сохранился акцент, но в неграмотности меня точно не обвинить.

Не жалеете, что уехали из Грузии?

Нет, не жалею. На меня большое влияние оказал мой русскоязычный дедушка со стороны отца. Он обожал русскую литературу, музыку, культуру в целом. Моя мама и тетя сделали русский язык своей профессией. Дядя, брат моего отца, был культурным атташе при постпредстве Грузии в России. У меня очень много родственников жило и живет в России. Надо ли объяснять, что для грузин самые близкие по культуре люди – русские. Даже ближе, чем кавказские соседи. Безусловно, это связано с православием, которое стало основой для культуры наших стран. У меня не было никаких трудностей в общении или понимании с русскими людьми. В 1996 году была возможность остаться в Нью-Йорке и какое-то время там пожить. Это был бы хороший профессиональный опыт. Но я никогда не рассматривала США для жизни. Я обожаю Москву! Признаюсь в любви к этому городу.

А что за история с вашим недавним поступлением в академию Гнесиных?

Я снова студентка, да. В свое время я здесь же получила музыкальное образование. Если честно, то после перенесенного ковида я обнаружила проблемы с памятью. Это сподвигло меня принять одно из самых лучших решений в жизни – получить бизнес-образование. На уровне бытовом мне это пригодится в работе со своим коллективом, менеджером и продюсером которого являюсь много лет. Что касается глобальных, фантазийных планов, то есть желание создать продюсерский центр неформатной музыки из бриллиантовых чудесных детей, которые являются моими сокурсниками. Всегда есть талантливые музыканты, которым отказывают на радио и тв. Эту несправедливость нужно искоренять.

Грузия – страна традиций, в том числе, кулинарных. Вы любите готовить?

Очень! Эта та энергия, которая согревает всех моих близких и дорогих людей. В моем доме ежедневно есть все, что есть на грузинском столе – от сациви, пхали, аджапсандалов до мамалыг, харчо и различного вида баклажанов. Кроме мучного. Дело в том, что в грузинской кулинарной традиции есть такое негласное правило – те, кто занимаются тестом, не готовят больше ничего. Это отдельное пекарское искусство. Как в итальянской кухне пиццайоло или производитель пасты. Поэтому если мы хотим хачапури, то едем в ресторан или заказываем домой. Но меня нельзя назвать адептом только грузинской кухни. Очень люблю русскую еду! Есть позиции, где я точно могу составить конкуренцию русским хозяйкам (улыбается).

Вы говорите, что готовите ежедневно. Где находите время на домашние дела?

Это же тайм-менеджмент - то, что сейчас является частью моего обучения (улыбается). Признаюсь, это один из главных моих талантов. Можно успевать все и всегда, если грамотно распределять время.

Какие грузинские традиции вы сохраняете в своей семье?

Можно найти глупого, не очень умного грузина, можно найти пассионарного грузина, у которого эмоции бегут впереди мозга и искажают реальность, но найти равнодушного к чужой проблеме грузина практически невозможно. Это очень сердечный и отзывчивый народ! Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы именно эта черта передалась моим детям. И еще для меня очень важно, чтобы сын и дочь воспринимали своих маму и папу как непререкаемый авторитет. Я над этим много тружусь.

Вы знакомы с мужем почти 20 лет. Как вам удается сохранять отношения и брак?

Мы пара венчанная. Ругаемся ли мы или миримся, падаем или поднимаемся, ошибаемся или извиняемся – все это нормальные процессы в жизни любой пары. Мы с мужем перед венчанием дали друг другу слово, совершая этот серьезный шаг, что ни при каких обстоятельствах не расстанемся. Любой брак - самый важный контракт в жизни, по сути. И если ты его нарушаешь, следует серьезная расплата. Природа страсти такова, что она не может быть всегда на пиковом уровне, когда-то наступает плато. Но чтобы это плато не стало окончательным, нужно трудиться – быть интересными друг другу, уважать друг друга, помогать. Когда я выходила замуж, мне Любовь Успенская сказала: «Я четыре раза выходила замуж, каждый раз совершала одни и те же ошибки. Не надо менять мужчину, надо менять себя». Я это очень хорошо запомнила. У меня нет ближе человека, чем мой Коля. Это мой самый лучший друг!

Поклонники вас знают как яркую, эксцентричную певицу, благодаря соцсетям – как жену и хозяйку. А какая вы мама?

Какая я мама… Очень любящая,… внимательная,… заботливая. А еще мама-друг. Точно никогда не включаю строгость без надобности. Не защищаюсь от них и стараюсь делать так, чтобы они не защищались от меня. Я стараюсь воспитывать свободных людей. Это не значит избалованных самодуров, анархичных и взбалмошных. Для меня свобода – категория духовная. Свободный человек тот, кто в состоянии сам отвечать за все в своей жизни – и за хорошее, и за плохое. Мне очень важно, чтобы они индивидуализировали себя, а не разговаривали со мной заученными штампами-фразами, как это сейчас можно часто услышать в молодежной среде. Усредненность не дает вырасти личности. Это я стараюсь объяснять своим детям.

Сейчас дети используют понятия, которые в моем детстве не употребляли даже взрослые – «личное пространство», «абьюзивные отношения», «карма». Какое личное пространство в грузинском доме? (смеется). Сейчас моей дочери 15 лет, сыну – 14. Но я за все то время, пока у моих детей есть свои комнаты, ни разу не вошла к ним без стука. Потому что я их люблю. Но при этом они должны знать и помнить, что все то, что они имеют сейчас,- это мама и папа. Конечно, родительский путь не может быть идеальным. Конфликты происходят, но мы находим общий язык, это главное. С детьми очень важно разговаривать, тогда вы будете друзьями.

Тема веса болезненна для большинства женщин. Вы же заявляете, что ваша форма – ваш осознанный выбор. Неужели вы никогда не переживали из-за лишних килограммов?

Не скрою, такое время было. За две беременности, которые случились одна за другой, я набрала 40 килограммов. В это же время у меня ушла мама. Трудный период в жизни, это объективно. Конечно, когда ты весила 57, а тут довольно быстро такой прирост, это серьезное испытание для любой женщины. Я опробовала многие популярные диеты, но каждый раз результат был один – худела, потом снова набирала, опять худела и набирала. Параллельно пыталась разобраться – кто я такая, могу ли быть интересна в этой оболочке? Но тут вдруг в мире сменились ориентиры. Болезненная худоба стала признаком нездоровья, а толстушки стали пропагандировать бодипозитив. К тому моменту я большими усилиями распрощалась с 25 килограммами и стала весить 72. И однажды поняла, что не хочу соответствовать чьим-то представлениям. Мне нравится, как я выгляжу и чувствую себя, нравится образ плотненькой, но гуттаперчевой пампушки, нравится свое отражение в зеркале!

Вы даже не можете представить, как я правильно ем. Я пескетарианец с 15 лет (люди, которые не употребляют в пищу мясо теплоплокровных животных), Соблюдаю посты, не употребляю сахар. То есть я очень аскетичный в пище человек. В обжорстве меня уличить точно нельзя. И тот вес, который я сейчас имею – абсолютно мой выбор.

О чем не стоит забывать женщине, когда она из одной весовой категории переходит в другую?

Не стоит забывать о том, что сейчас так, а потом может быть по-другому. И зависит это только от тебя. Любые нормативы – веса, внешности, поступков – мы сами себе устанавливаем. Вот об этом нужно помнить всегда. Единственное условие, которое нельзя игнорировать, - здоровье. Если ваше самочувствие не дает вам жить полноценно и с удовольствием, нужно что-то менять.

Какие отношения у вас со спортом?

Я спорт не люблю, и заниматься им не буду. Обожаю ходьбу! Прошагать минимум 10 тысяч шагов в день для меня как «Отче наш». Это ежедневный ритуал, который может нарушить только болезнь. Получаю от ходьбы огромное удовольствие и заряд энергии. Я за естественность – встал и пошел. А прийти в зал и начать качать руки, ноги – это не мое. От этого точно не буду получать удовольствие.

Вы считаете себя красивой и сексуальной?

Никогда не была обделена мужским вниманием. Но понимаю, что я цыпочка на любителя (смеется). У меня замечательный муж-красавец, который никогда не понижал градус обожания меня, сколько бы я ни весила. Поэтому просто не думаю на эту тему (улыбается). Уверенность – это суммарная вещь. Когда женщина реализована - как мать, как любимая женщина, как друг, как профессионал, как гражданин, в конце концов, о какой неуверенности речь.

Внешность для артиста – часть работы. Что для вас обязательно в уходе за собой?

Тут все очень просто. В салоны я не хожу, салон ходит ко мне. У меня есть парикмахер и мастер по маникюру-педикюру, все. Я та самая дикая женщина, которая ни разу в жизни не делала даже чистку лица. У меня была бабушка Зинаида, которая всю жизнь использовала только один крем и больше ничего, и кожа у нее была бархатная. Вот так и я, ничего специального не делаю. У меня есть хороший крем, который мне очень подходит. Но женская красота не укладывается только в рамки косметологии, понимаете? Душ, сон, хорошее питание, полноценный отдых, солнце, море, горы, счастье, смех, любимые люди вокруг – вот это мой уход за собой (улыбается). Никакие уколы не сделают женщину счастливее. Нет никакой терапии лучше смеха! Мне часто говорят, что я гримасничаю, а от этого появляются морщины. А я всегда говорю, что это не гримасы, а гимнастика для лица, поэтому у меня и нет морщин. А мне 45 лет скоро.

Семья, работа, теперь еще и учеба. У вас остается время на встречи с подругами?

Это большая привилегия женского пола – возможность просто так, без повода встречаться с подругами. Мужчинам всегда нужен повод. Гольф, поло и прочие клубы по интересам придуманы для мужчин, чтобы они могли встречаться и хотя бы с чего-то начинали общение. Считается, что «пустой треп» не мужское дело. А я считаю, что женские встречи – это необходимая психотерапия. И я всегда найду время на это «бессмысленное», с мужской точки зрения, занятие. Это мощная подпитка. Я никогда в жизни не сталкивалась с женским предательством. Рядом со мной всегда были уникальные личности, с которыми очень интересно. Мы можем встретиться в кафе, сходить в какое-то необычное место или даже девичником слетать на отдых. Это зависит только от времени, которым каждая из нас располагает.

В Сети можно увидеть много смешных и даже трогательных видео с участием Никалая Цискаридзе и вас. Что вас связывает?

Колю можно смело назвать членом семьи. Это уже больше, чем дружба. Нас изначально сплотила схожесть биографий – грузинский мальчик приезжает в далекую Москву, грузинская девочка приезжает в большой город. Коля совершенно не воспринимает Москву как чужбину, и всегда говорит, что он русский артист. Я тоже не воспринимаю Россию как чужбину, но не могу назвать себя русской певицей. Я – московский артист тбилисского происхождения. Общие воспоминания о грузинском детстве, о наших мамах. Николай привнес в мою жизнь очень много красивого – и в искусстве, и в целом в творчестве, я же в нем прокачиваю его хулиганское начало (смеется). Он – академически образован, я же менее догматично мыслю. Это позволяет нам все время быть интересными друг другу. Чтобы вы понимали, мои друзья все хулиганы, они все способны на многое.

- Мы начали разговор с воспоминаний о вашей родине. Давайте и закончим его по-грузински. Ваш финальный тост!

- У Грузии и России общая великая история, об этом нельзя забывать. Мы были большими друзьями несколько столетий. Это нужно сохранить для будущих поколений. За русско-грузинскую дружбу!

Опубликовано: 2 марта 2022 г.