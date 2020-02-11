ТЁМНЫЙ ТЕСТ, СОХРАНЯЮЩИЙ СВЕТ

Новый тест позволит выявить опасное осложнение глаукомы – слепоту на самой ранней стадии.

Глаукома – одно из самых распространённых офтальмологических заболеваний, им страдают более 60 миллионов человек. Но самое страшное, что каждый десятый сталкивается с коварным осложнением – полной потерей зрения. 6 миллионов человек в мире могут ослепнуть из-за глаукомы. Новый тест, доступный и безопасный, даёт им шанс.

Коварна до слепоты

Болезнь, в основе которой лежит глазная гипертензия, связана с хроническим повышением внутриглазного давления. У кого-то подобное может долго не вызывать поражения структур глаза, у других же, напротив, быстро приводит к серьезным нарушениям, самое грозное из которых - поражение зрительного нерва. Именно отмирание нервных клеток приводит к тому, что зрительный импульс не передаётся в головной мозг, который не в силах сформировать изображение. Особая опасность заболевания состоит в том, что первые признаки нарушения зрения нередко появляются тогда, когда необратимо поражены почти половина клеток зрительного нерва.

Не просто созвучие

Не пропустить поражение зрительного нерва призван новый тест, разработанный сотрудниками Университетского колледжа Лондона и Западной офтальмологической больницы (Western Eye Hospital)

(Великобритания). По иронии судьбы (или учёных) новый метод диагностики получил название DARC (detection of apoptosing retinal cells), созвучное с английским словом, обозначающим темноту. Клинические испытания подтвердили его эффективность на самой ранней стадии повреждения нервных клеток сетчатки, когда количество погибших клеток относительно невелико.

Увидеть первые жертвы

Суть запатентованной технологии: за несколько минут до исследования пациенту внутривенно вводят особый флуоресцирующий маркёр, который способен накапливаться в погибающих ганглионарных нейронах сетчатки, словно «высвечивая» их при осмотре специальным прибором. Увидев светящиеся островки, офтальмолог поймёт, что в зрительном нерве начались опасные изменения. В ряде случаев это станет первым признаком глаукомы и подтолкнёт врачей к тому, чтобы измерить пациенту внутриглазное давление и как можно быстрее начать лечение.

«Ранняя диагностика глаукомы жизненно важна, но симптомы заболевания появляются не всегда», - говорит профессор Франчески Кордейро (Francesca Cordeiro) из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона. Хотя методы диагностики постоянно совершенствуются, большинство пациентов теряют треть остроты зрения, пока глаукома будет выявлена и начнется адекватное лечение. Впервые в мире мы смогли зарегистрировать клеточную смерть отдельных нейронов сетчатки, выявив при этом самые ранние признаки глаукомы».

Прост, доступен и универсален

Наиболее важным в новом изобретении является возможность использовать стандартную аппаратуру для оценки структур глаза и глазного дна. Это делает его доступным для всех без исключения больниц и поликлиник, имеющих офтальмологическое отделение или кабинет. Тест является исключительно амбулаторным, так как вводимое вещество не содержит белковых молекул и вероятность аллергической реакции ничтожно мала. Кроме того, в ближайшее время начнутся испытания DARC-теста в качестве нового метода ранней диагностики других нейродегенеративных заболеваний: рассеянного склероза, бокового амиотрофического склероза (БАС), болезней Паркинсона и Альцгеймера. В этом случае учёные планируют фиксировать «свечение» погибших нейронов не визуально, а с помощью современных методов исследования – компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Чем быстрее, тем лучше

К настоящему времени клинические испытания DARC – теста завершены. В качестве эксперимента он уже применяется в ряде английский клиник. Можно ожидать, что в течение нескольких лет новый метод будет внедрён в практику большинства стран мира, а значит, дойдёт и до нас.

«Лечение глаукомы более успешно, если начать его на самых ранних стадиях. С нашей разработкой вполне реально диагностировать глаукому на 10 лет раньше любого традиционного метода», - уверен соавтор проекта профессор Филип Блум.



Cлепота вследствие глаукомы является глобальной проблемой, считает Всемирная Организация Здравоохранения.



Пока главным диагностическим тестом для диагностики глаукомы, является измерение внутриглазного давления. Его дополняют гониоскопией (визуальной оценкой передней камеры глаза) и осмотром диска зрительного нерва. Но видимые повреждения нередко появляются, когда речь идёт о потере 30% зрения и почти половины клеток зрительного нерва. Более точные методы оценки зрительного нерва, например оптическая когерентная томография или сканирующая лазерная поляриметрия, требуют применения специальной аппаратуры и не являются скрининговыми. В отличие от теста DARC, который легко провести на приёме окулиста.