Тело человека скажет всё

В последнее время со своими недугами стало модным ходить к кинезиологам. Кто они и что лечат?

Кинезиолог не лечит болезни, а помогает человеку понять причины его страданий

Кинезиология - с греческого «наука о движении». Она исследует связь мышечного тонуса с состоянием внутренних органов и систем человека и его психоэмоциональным состоянием.

Кинезиология появилась в Америке в 60-е годы, ее основателем является Джордж Гудхардт. Основная мысль направления в том, что тело является сложной системой, которая может сама себя поддерживать и восстанавливать, если устранена причина, препятствующая саморегуляции организма.

Олег Петрович, кинезеология – это направление альтернативной медицины. В чем ее отличие от той же остеопатии или мануальной терапии?

Кинезиология – это, прежде всего, диагностическая система. Она появилась в рамках мануальной терапии, которая, кстати говоря, в России считается медицинской специальностью. В России кинезиология стала распространяться благодаря профессору Людмиле Васильевой, которая в начале 2000-х годов начала преподавать прикладную кинезиологию. Она и её коллеги устраивали семинары, приглашая с лекциями докторов из США и Англии. Сегодня существуют различные направления кинезиологии, но в целом - это диагностический метод, который позволяет с помощью мышечного тестирования проводить исследования работы отдельных структур и систем организма. Дело в том, что мышечный тонус относится к сфере бессознательного. При ходьбе мы не думаем, какую мышцу напрячь, а какую расслабить - делаем это автоматически. Мы не можем сознательно, усилием воли влиять на мышечный тонус, также как не можем ускорить работу сердца, снизить артериальное давление, повысит уровень какого-либо гормона. Вот эту особенность мышечного тонуса кинезиолог использует для диагностики.

Что с помощью теста можно понять?

Можно оценить состояние всего организма и его отдельных систем. Мышечный тонус очень чувствителен ко всем внешним воздействиям и изменениям внутри организма. Приводя в действие вербальные, химические, физические стимулы, врач может оценивать их влияние на организм пациента.

Но мы смотрим шире – проводим биоэнергетическую оценку организма. Кинезиология работает как с телесными, так и с психологическими проблемами. Все болезни, по моему мнению, начинаются на эмоционально-энергетическом уровне. Моя функция – не лечить болезни, а помочь человеку понять причины недомоганий. Многие врачи считают, что это ненаучно, даже более жёстко выражаются.

Но в этом и есть проблема современной медицины: человека разложили на органы, и узкий специалист смотрит только в одну точку, видит человека по отдельности, а не в целом. Например, эндокринолог занимается гормонами: если их мало, добавляет, если много, то старается блокировать работу железы, вырабатывающей гормон. Однако он не задается вопросом – почему так происходит. Конечно, в кинезиологии есть элемент субъективизма, есть варианты для интерпретации тестов. Но системный подход к человеку является неоспоримым преимуществом кинезиологии.

Согласно кинезиологии, всё в организме взаимосвязано?

Да, кинезиология позволяет понимать организм как систему, где всё со всем взаимосвязано: мышца, внутренний орган, позвонок, акупунктурный меридиан, эмоция. Кинезиология, как диагностическая система, может использовать разные инструменты. Я, как специалист, начинаю диагностику с исследования биомеханики. Смотрю, как человек стоит, как выполняет определённые движения, как ходит, держит плечи, голову.

Что может дать нам тест? Мы находим приоритетную проблему. Если у человека болит голова, мы не исследуем саму голову, хотя я не откажусь посмотреть результаты МРТ головы или шеи. Но чаще всего там всё в порядке, а человек все равно жалуется на головные боли. Если ему 60-70 лет, то на МРТ точно что-то будет, но не всегда эти находки являются причиной его головной боли. Если мы находим, что головная боль связана с шейным отделом, нам важно понять причину нестабильности шейных позвонков, какие мышцы «недорабатывают», не стабилизируют позвонки в правильном положении, какие мышцы или связки позвоночника перегружены.

МРТ не позволяет оценить функцию и биомеханику исследуемого сегмента тела, поскольку смещение не носит структурного характера. МРТ делают, когда пациент неподвижно лежит. Но вот он встал – и всё «поехало». Поэтому мы смотрим, как человек ходит, как сидит, как стоит. То есть кинезиология позволяет исследовать всю цепочку биомеханических нарушений, их компенсаций и найти причину головной боли.

Вы также ищите связь психоэмоционального состояния человека с работой его внутренних органов?

Когда человек находится в стрессе – его тело реагирует локальными напряжениями. А это отражается на состоянии внутренних органов. Например, желчного пузыря, щитовидной железы.. Каков механизм? Объяснить его с точки зрения классической науки непросто. Кинезиология объясняет связь эмоционального состояния человека с возникающим напряжением в отдельных структурах организма наличием специфических врождённых рефлексов.

Классические врачи чаще борются с конкретными симптомами, назначая лекарства, не способствующие восстановлению саморегулирующейся системы организма. Они не видят проблему в контексте жизни пациента.. А такое направление кинезиологии как психокинезиология, исследует различные виды стресса и то, как они отражаются на организме человека.

Получается, вы должны быть еще и психологом, чтобы понимать эмоциональное состояние человека.

Кинезиолог может многое понять о человеке в течение 15 минут, работая с его телом и задавая нужные вопросы. Любой кинезиолог, да и любой врач, должен быть психологом. Он должен видеть, как пациент заходит в кабинет, как он садится, как сидит, как разговаривает – всё это информация для врача. Врач должен интересоваться, как живет человек, с кем коммуницирует, как зарабатывает деньги, как у него складывается личная жизнь.

Первое, что спрашивают пациенты, которые приходят к врачу: «У меня тут болит, что мне попить?»

Зачем же сразу пить лекарство? У любой болезни есть причина, другой вопрос – можем ли мы ее устранить. Если болит шея или голова, то причины могут крыться в диафрагме. Человек не дышит правильно полной грудью, грудная клетка не работает, значит, верхние мышцы перегружаются – болит голова. Я работаю с диафрагмой руками, после этого у человека проходит головная боль. А он два года пил лекарства, но они не устраняли причину.

Конечно, при необходимости кинезиологи выписывают лекарства, подбирают оптимальные препараты. Например, если кардиолог владеет методом кинезиологического тестирования, он может из огромного количества лекарственных препаратов выбрать оптимальный для конкретного пациента.

Но некоторые заболевания изначально не проявляют себя какими-либо симптомами. Как вы обнаруживаете их?

Человеку необязательно озвучивать симптом. Его тело скажет всё за себя. Поэтому кинезиологический тест – это и есть наш способ получать информацию о состоянии организма, о его слабых местах. Он позволяет выбирать профилактические меры. Мы можем заниматься одной проблемой, но одновременно помогать другим структурам организма.

Если вы видите, что человек неправильно стоит или ходит, что предпринимаете?

Я нахожу слабую мышцу и работаю со структурами, ассоциированными с этой мышцей: внутренним органом, нервом, акупунктуным меридианом. Устраняю участки гипертонусов иди фасциальных ограничений в самой мышце. После такого лечения осанка человека восстанавливается, он чувствует себя по-другому, как физически, так и эмоционально.

Помогает ли при этом кинезиотейпирование, которое ранее использовали в спорте?

Иногда пластырь или тейп полезен. Например, чтобы улучшить биомеханику того или иного участка тела. Эффектом наложения тейпа в этом случае будет уменьшение болевых ощущений, а также профилактика травмирования слабых мышц, например, в области коленного сустава или нижней части спины. Тейп накладывают для улучшения биомеханики, а также для улучшение кровотока, лимфооттока.

А как вы относитесь к наследственности?

Чтобы генетическая предрасположенность проявилась, должна возникнуть ситуация, которая послужит толчком. Если его нет, то ген останется спящим.

Дети бессознательно перенимают привычки родителей. Например, если мама привыкла «заедать» стресс сладкой булочкой, то и ребенок последует этому примеру. Они оба будут иметь лишний вес, но объяснять это только наследственной предрасположенностью к ожирению было бы неправильно. Да и вообще, что нам дает такая информация, как наследственная предрасположенность? Что с этим делать? Мы не можем изменить генетику, но можем изменить наше отношение к жизни, можем ответственно относиться к своему телу, приучать его к физическим нагрузкам, живой пище.

Самое главное, что человек должен понимать – его здоровье в его же руках. Он должен взять на себя ответственность за жизнь свою и своих близких. А в лице врача получить надежного друга и помощника.

Опубликовано: 23 апреля 2019 г.