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ТЕХОСМОТР ДЛЯ СЕБЯ, ЛЮБИМОГО

Если всю жизнь откладываешь деньги на счастливую старость у моря, ты должен этим воспользоваться, а не умереть на пороге счастья», - сказала мне как-то одна пожилая француженка
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 3 августа 2019 г.

«Если всю жизнь откладываешь деньги на счастливую старость у моря, ты должен этим воспользоваться, а не умереть на пороге счастья»,   -  сказала мне как-то одна пожилая француженка. Именно поэтому в Европе сейчас так популярна тенденция «индивидуальной диспансеризации» - человек сам, с помощью специальных программ или под контролем лечащего врача составляет список ежегодных обследований, с учётом пола, возраста, наследственности, наличия хронических заболеваний, фактов риска профессии и жизни и т.д. Часть из этих обследований он проходит бесплатно, за счёт государства, а часть – уже за свой счёт, наслаивая их на ось базового медосмотра.

У нас же о диспансеризации вспоминают редко. Хотя лично являюсь свидетелем не одного десятка случаев, когда опасную для жизни болезнь «зацепили» вроде бы случайно – на плановом медосмотре или медкомиссии при трудоустройстве. Зацепили, и раскрутили до полноценного диагноза, вовремя провели лечение,  человек живёт и здравствует, а не пройди он тогда «формальную процедуру», почти наверняка его проблему обнаружили бы либо слишком поздно, либо, к сожалению, на вскрытии.

ЭКГ, УЗИ, анализы, рентген,– даже такой минимум позволяет обнаружить на ранней стадии оплачивая диспансеризацию, всё-таки больше преследует исключительно социальные задачи. Его цель -  защитить население от распространения болезней «массового уничтожения»  - туберкулёза, опасных инфекций. Всё остальное, более углублённое, не входит и не может входить в перечень диспансеризации – слишком дорого для государства.

И за границей ситуация напоминает нашу. Редкие страны предлагают полноценное и качественное ежегодное обследование для своих граждан. Но люди уже поняли, что здоровье – залог хорошего качества жизни и финансовой стабильности, и конечно, долголетия.  И экономить на нём нужно не в первую, а в последнюю очередь. К сожалению, у нас это понимают не все.

Техосмотр  любимого автомобиля мы проходим регулярно, один, а то и два раза в год, не жалея денег и времени, а провести собственный техосмотр не успеваем десятилетиями. И свою «сервисную книжку» не бережно храним дома, а «опять потеряли в поликлинике».

 А ведь многим не лишним будет пройти ежегодное исследование желудочно-кишечного такта, но гастроскопия не входит в программу медосмотра. Зато её без проблем можно пройти за свой счёт – хочешь обычным способом, хочешь «под наркозом». Ультразвук сонных артерий также не стоит в перечне бесплатной диспансеризации, а ведь именно он является первым маркёром развития атеросклероза.  Всем мужчинам после 40 лет,  и женщинам после 50 крайне важно оценить сосуды сердца (инфаркт не только основная причина смертности, он ещё и сильно помолодел), сегодня этом можно сделать быстро и абсолютно безопасно с помощью МКСТ – коронарографии. Её нужно делать всего 1 раз в 5 лет.

Сегодня индивидуальная диспансеризация только начинает развиваться, но учёные и врачи уверены  - такой подход позволит увеличить продолжительность жизни не меньше, чем на 10 лет. Ведь именно столько нам не хватает до самых развитых стран.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 3 августа 2019 г.

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