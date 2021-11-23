Такие неопасные, но ужасные колики

Младенческие колики отравляют жизнь всей семье. Но есть способы с ними справиться

ПРАВИЛО ТРЕХ

Кто бегал с коляской по улице в ночи, прыгал на фитболе с орущим новорожденным на руках, часами носил по дому, декламируя стишки, путал день с ночью, потому что спать снова не пришлось, тот подтвердит – детские колики ужасны и беспощадны.

Младенцы много плачут в первые месяцы жизни, и это нормально. Так они общаются с миром. Детский плач действует на ухо взрослого человека, как визг циркулярной пилы или скрип металла по стеклу – то есть кажется невыносимым. И побуждает родителей кормить, менять памперс, обнимать, развлекать – словом, заботиться. Но иногда плача становится слишком много, и окружающие не понимают, что им делать, чтобы это прекратилось.

Продолжительный плач без видимой причины (то есть в целом ребенок здоров, накормлен, в сухом памперсе) педиатры называют коликами. Чтобы примерно обозначить, где заканчивается просто плач и начинаются те самые колики, используют «правило трех»: малыш кричит больше трех часов в сутки минимум три раза в неделю. Начинается это на третьей неделе от рождения и заканчивается к 4-6 месяцам. Важные критерии колик – начинаются внезапно, обычно вечером, и ребенка очень трудно успокоить.

В целом колики – вещь для здоровья не опасная, однако часы бесконечного ора могут привести к драматическим последствиям. Уставшие родители порой впадают в депрессию, срываются друг на друге – или на малыше. Ученые считают, именно колики становятся косвенной причиной развития «синдрома встряхнутого ребенка», когда взрослый, не в силах совладать с эмоциями, так трясет младенца, что тот получает серьезные травмы головы и шеи. Конечно, это крайности, но об этом стоит знать – и не доводить себя до ручки.

130 минут рева

Ученые подсчитали, что дети в западных странах в среднем плачут по 130 минут в день в течение первых 6 недель жизни. Четверть младенцев кричат не меньше трех часов в день. К 10–12 неделе время плача у подавляющего большинства новорожденных сокращается до 70 минут в сутки.

ПРИЧИНА КОЛИК

Доктора подчеркивают, что колики не связаны с серьезными заболеваниями. Но это не означает, что дети плачут без причины. Просто мы не всегда можем понять, в чем дело. Однако кое-что об этом известно. Колики могут вызывать аллергия на белок коровьего молока (АБКМ), непереносимость лактозы, мигрень, а также дисбаланс «хороших» и «плохих» бактерий в кишечнике.

АБКМ часто гипердиагностируют, тем не менее, не сложно убедиться, она ли вызывает колики. Если ребенок на грудном вскармливании, мама временно перестает пить коровье молоко и его производные типа кефира и наблюдает, не полегчает ли младенцу. Говядину на время эксперимента из меню тоже стоит убрать. Если малыш – «искусственник», пробуют смесь, которая не содержит белок коровьего молока. При непереносимости лактозы педиатр может прописать препараты с лактазой, ферментом, который необходим для усвоения молочного сахара.

Головную боль у новорожденных определить сложно, однако в зоне риска дети матерей, которые сами страдают мигренью. Если есть подозрение, что у ребенка именно мигрень, нужно обсудить это с педиатром. Вполне возможно, малышу станет лучше после лечения, но назначать его может только врач.

Также исследования показали, что у детей с коликами, как правило, в кишечнике больше бактерий, вызывающих воспаление и повышенное газообразование. После курса пробиотиков время дневного плача заметно уменьшалось. Результаты обнадеживают, но стоит иметь в виду, что пробиотики не показаны детям со сниженным иммунитетом.

Если ребенок кричит и не успокаивается, нужно понять, здоров ли он вообще. Боль могут вызвать, например, инфекционные заболевания или кишечная непроходимость. Рвота, твердый живот, кровь в стуле – симптомы, требующие срочного обращения к врачу.

Дым сигарет

Дети курильщиков часто страдают коликами. Сигаретный дым повышает у них уровень гормона мотилина, что приводит к болезненным сокращениям кишечника. Кроме того, дым мешает младенцам спать, а нехватка сна - весомый повод для раздражения и плача.

НА РУЧКИ

Есть еще теория, по которой коликами страдают младенцы, которым не хватает тактильного контакта. Их редко берут на руки, тогда как ребенку необходимо как можно больше времени проводить рядом с матерью (или другим значимым взрослым). Не зря первые три месяца жизни называют «четвертым» триместром беременности. Кстати, ученые обнаружили, что в охотничьих племенах, где до сих пор принято маленьких детей постоянно носить на руках, случаи младенческих колик очень редки.

Однако и у самых заботливых родителей дети могут рыдать часами. Как вариант, в силу особенностей своей нервной системы. Темперамент виден уже в первые дни жизни младенца. И по тому, как он реагирует на прикосновения, смену подгузника, голоса и предметы вокруг, можно предположить вероятность развития колик. Чем малыш возбудимее и требовательнее, тем она выше. По вечерам он может плакать, потому что взвинчен и не может успокоиться. Таких детей лучше не тормошить и не перегружать впечатлениями.

Причиной раздражительности может быть и нарушение циркадных ритмов. Если вечером не вырабатывается достаточное количество мелатонина, который успокаивает и усыпляет, ребенок не может заснуть, раздражается и плачет. Постоянная нехватка сна еще больше выбивает его из колеи. Кроме того, мелатонин подавляет спазмы в кишечнике. Если гормона не хватает, у малыша может болеть живот. Правило «больше естественного света днем, меньше искусственного вечером» помогает быстрее наладить суточные ритмы.

Я ПЛАЧУ, ОН ПЛАЧЕТ

Еще одна версия происхождения колик, психологическая: ребенок плачем реагирует на нервозность мам и пап. Научные исследования подтверждают, что уже с первых дней жизни малыш распознает реакции окружающих и отзывается на них. Если взрослые в стрессе, ребенок тоже будет в стрессе. Часто сложно разобраться, что было сначала – колики или родительский невроз. В любом случае «заботливым взрослым» нужно отслеживать свои реакции и не задвигать в угол собственные потребности. И конечно же, младенческие колики – не повод винить родителей, что они снова делают что-то «не так». Тот, кто круглосуточно ухаживает за любимым младенчиком, достоин памятника, отдыха и социальной поддержки. И хорошо бы узнать больше о способах управления стрессом, это пригодится даже тогда, когда колики закончатся. Дети так устроены, что никогда не перестанут проверять нас на прочность.

И последнее, важное. Держать на руках ребенка – хорошо и правильно, но не когда вы кипите. Чувствуете, что еще немного, и взорветесь, – срочно кладите малыша в кровать, и выходите из комнаты, чтобы успокоиться. Лучше он еще немного повопит, чем вы сорветесь. Главное, не забывать, что деточка кричит не из вредности, а просто возраст у него такой. Несколько минут дыхательных упражнений за дверью помогут успокоиться и начать все заново.

Риск колик снижается, если родители поддерживают крепкие партнерские отношения и оба вовлечены в уход за ребенком.

Опубликовано: 7 декабря 2021 г.