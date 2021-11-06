Такая разная головная боль

Головная боль, или цефалгия – самый распространенный симптом на планете. Данные статистики говорят, что в течение года 90% людей хотя бы раз сталкиваются с ней

Еще полвека назад самой распространенной считалась мигрень. Сейчас на первое место вышла головная боль напряжения. Международная ассоциация по изучению головных болей разработала масштабную классификацию, в которую входит 14 групп болей, включающих более ста разнообразных диагнозов. Наряду со знакомыми словосочетаниями (например, «оргазмическая головная боль») там встречается и пробуждающий воображение «синдром "пылающего рта"», и загадочный «синдром транзиторной головной боли с неврологическими проявлениями и лимфоцитозом ликвора». Но, что характерно, заканчивается этот впечатляющий список скромным пунктом 14.2: «неустановленные (не классифицируемые) головные боли» – вполне возможно, что под ним скрывается еще добрая сотня диагнозов.

С точки зрения возникновения головные боли делятся на первичные и вторичные. В первом случае как таковой причины у неё нет, с этой «непонятной» болью сталкиваются 90-95% пациентов людей. Самые частые из таких болей - мигрень, кластерная головная боль и головная боль напряжения. Во втором случае симптом является следствием конкретной болезни: инфекция, травма головы или шеи, невралгии, поражение сосудов. Нередко встречается медикаментозная (абузусная) головная боль, которая связана со злоупотреблением обезболивающими препаратами.

Механика боли

В нашем организме есть своеобразная болевая система, работу которой запускают ноцицепторы – болевые рецепторы, которыми обеспечены все органы и ткани. Реагируя на раздражение, они передают тревожный сигнал в болевые центры спинного и головного мозга. И далее обратно, по тем же нервным путям поступает распоряжение о защитной реакции, направленной на устранение раздражителя. В этот момент человек и ощущает боль.

Болевых рецепторов в головном мозге нет, но мозговые оболочки, сосуды, мышцы головы и шеи такими рецепторами снабжены в избытке. Причиной активации ноцицепторов могут стать расширение сосудов, травмы головы и шеи, опухоль, повышение внутричерепного давления или сильный стресс.

Что является точной причиной первичных головных болей, например, мигрени и головной боли напряжения, для учёных до сих пор остается загадкой, хотя существует несколько концепций, выдвигаются всё новые теории. Большинство докторов основными виновниками этих неврологических расстройств считают нейрососудистые, гормональные, биохимические и миофасциальные изменения.

Порой симптомы физического недомогания носят адаптивный характер. Существует гипотеза, что приступ мигрени является ответом на поступающие от внутренних органов сигналы о механических, тепловых или химических воздействиях на организм, превысивших порог возбудимости. А странности в «поведении больного» - свето- и звукобоязнь, гиперчувствительностью к запахам, дизориентация, раздражительность, подавленное настроение и общая вялость - способ ухода от назойливых и потенциально опасных «возбудителей» в окружающей среде. Эта тихая, эволюционно выработанная стратегия помогает мозгу оправиться от «перегрузки» и вернуть организм в комфортное состояние равновесия.

Головная боль напряжения (тензионная)

Самый распространенный вид головной боли. Считается эпизодической, если суммарно количество приступов не превышает 15 дней в месяц. Эпизодические приступы, как правило, купируются приёмом обезболивающих средств. Головная боль напряжения становится хронической, если болевые ощущения мучают более половины месяца. А это уже сильно сказывается на общем состоянии, работоспособности и может спровоцировать депрессию.

Боль напряжения пациенты часто описывают, как «сдавление головы в тисках». Она начинается с затылочной или лобной области, затем распространяется на всю голову. Эти болевые ощущения умеренной интенсивности не усиливаются от внешних раздражителей (свет, громкий звук, запах).

Ученые уже давно ищут причину этой боли, но пока удалось узнать, что ее провоцирует болезненное напряжение мышц головы и шеи, которое приводит к нарушению кровотока, а также совершенно четко она связана со стрессом. Как правило, возникает из-за сильного переутомления, во время длительной и напряженной работы за компьютером, после экзаменов. Также она может быть спровоцирована холодным ветром, жарой, голодом и жаждой, резкой переменой климата, злоупотреблением анальгетиками. Эта боль не мешает жить, и часто, если человек отвлекается на что-то, боль исчезает, но появляется при прекращении отвлекающего фактора.

Мигрень

Ею страдает около 15% населения Земли, причем чаще всего она преследует женщин и в 70% случаев передаётся по наследству. Появляется 2-5 раз в месяц длительностью от 4 до 72 часов. Мигренозная аура – это комплекс неврологических симптомов длительностью 10-60 минут, которые появляются перед приступом головной боли. Такими симптомами могут быть святящиеся линии, точки и зигзаги перед глазами, частичное выпадение полей зрения, слабость в руках или ногах с одной стороны, временные нарушения речи, онемение или покалывание в губах и языке.

Болевые ощущения при мигрени довольно интенсивны, они охватывают только одну половину головы – в лобной и височной области. Пульсирующая, давящая боль может сопровождаться тошнотой и рвотой, усиливается при физической активности. Во время приступа человек становится очень чувствительным к свету (фотофобия) и звукам (фонофобия).

Одна из причин мигрени – недостаток фермента, который призван разрушать конкретные амины (биологически активные вещества, вырабатывающиеся организмом в результате обмена веществ). Амины содержатся и в ряде продуктов: когда мы их едим, то этих веществ в организме становится больше, чем нужно. Это приводит сначала к сужению, а затем быстрому расширению кровеносных сосудов. У большинства людей с ферментом, расщепляющим амины, все в порядке, поэтому они после плотного обеда могут испытывать разве что тяжесть в желудке. Но есть несчастные, для которых даже маленькое канапе с помидоркой и ветчиной может обернуться сильной головной болью. Но всё индивидуально, и не факт, что продукт, который вызывает приступы у одного человека, станет причиной боли у другого.

Стоит отметить, что пока мигрень не лечится. Простое решение: раз мозг неправильно реагирует на некоторые провоцирующие факторы, нужно найти их и избегать, взять под свой контроль. Не стоит ждать развития боли: как только появляются первые признаки, стоит незамедлительно принимать обезболивающие.

Кластерная, или пучковая головная боль

«Пучок», или «кластерный период» - это временной отрезок, в течение которого возникают множественные болевые приступы. Такие пучки могут беспокоить неделю и даже месяц, а затем наступает период ремиссии. Облегчение может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Кластерная боль считается одним из самых сильных видов боли. Пациенты по визуальной шкале выставляют ей 10 баллов. Мучительная, выкручивающая боль возникает в области глаз или висков, но только с одной стороны, сопровождается слезотечением, насморком, потливостью, отёком век. Во время приступа трудно дышать носом.

Кластерная боль – встречается не часто, с ней чаще сталкиваются мужчины. Механизм этого болевого синдром до сих пор остается не ясным. Учёные полагают, что причина в дисфункции гипоталамуса – регулятора нейроэндокринной деятельности мозга. Такие боли бывают вторичны, и на МРТ находят структурные повреждения головного мозга. Провокатором приступов кластерной головной боли может стать алкоголь, сосудорасширяющая лекарственные средства, гормональные колебания и нарушения цикла «сон-бодрствование». Помимо лекарственных препаратов приступ помогают облегчить ингаляции кислорода. И, конечно, необходимо избегать триггеры, провоцирующие боль.

Головная боль при артериальной гипертонии

Двусторонняя и пульсирующая боль, усиливающаяся при физической нагрузке. Приступ такой боли всегда возникает одновременно с гипертоническим кризом, то есть резким повышением артериального давления. Как правило, после нормализации давления прекращается и головная боль.

Нужно проконсультироваться с неврологом, который может направить на ультразвуковую транскраниальную доплерографию или дуплексное сканирование сосудов головного мозга. Это исследование сосудов шеи и головы позволит исключить различные сосудистые образования, расслоения артерий или аневризмы. При часто повторяющихся цефалгиях на фоне гипертонического криза необходима консультация кардиолога для подбора лечения гипертонии. Повышению тонуса сосудов и улучшению кровообращения способствует двигательная активность, полноценный сон и отдых, правильное питание и отказ от вредных привычек.

Лекарственная головная боль

Как правило, двусторонняя, тупая, давящая боль, возникает ежедневно, сохраняется на протяжении всего дня, может беспокоить по ночам.

По данным исследований, более 70% случаев хронической головной боли вызваны бесконтрольным приемом обезболивающих препаратов. Человек, первоначально страдавший от мигрени или головной боли напряжения, долгое время злоупотреблял анальгетиками, в результате чего они не только перестали действовать, но и привели к усилению болевого синдрома.

Эту форму головной боли можно предотвратить, записывая все эпизоды приема обезболивающих – их не должно быть более 10. Зная форму заболевания, врач сможет назначить более эффективные и безопасные препараты. Если лекарственная головная боль уже возникла, то нужно полностью отказаться от обезболивающих минимум на 1-2 месяца.

Характеристика двух распространенных болей

Мигрень Головная боль напряжения Локализация боли С одной стороны Вся голова Интенсивность боли Сильная (более 8 баллов) Слабая и умеренная (3-5 баллов) Связь с физической нагрузкой Усиливается при физических нагрузках Нет связи Характеристики боли Пульсирующая, давящая Сжимающая, «голова в тисках» Провоцирующие факторы Приём алкоголя, изменение погоды, эмоциональный стресс, менструация и расстройства сна Стресс, нарушения сна, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, патологические процессы в шейном отделе, длительное напряжение глаз, мышечное напряжение (напряжение позы)

Помощь при головной боли

Получить помощь можно в специализированных центрах головной боли на базе неврологических клиник. Занимаются лечением врачи цефалгологи – неврологи и алгологи. В первую очередь врач исключает наличие заболеваний, которые могут вызывать головную боль.

Первичные головные боли требуют диагностики, которая основывается на жалобах, анамнезе и осмотре. Инструментальные методы обследования не имеют большого значения, так как структурных изменений не выявляется. Желательно принести специалисту уже заполненный дневник головной боли, который можно найти в интернете. Такой дневник поможет в диагностике конкретного вида боли и подборе терапии. Врач может назначить нестероидные противовоспалительные средства, анальгетики, триптаны, антидепрессанты, приём витаминов и микроэлементов, а также порекомендуют изменить образ жизни, обратиться к психиатру, пройти обучение по управлению стрессом, научиться методам релаксации и медитации.

Диета и головная боль

Некоторые продукты и вещества могут спровоцировать приступ головной боли. К ним относятся: алкоголь, шоколад, соль, глутамат натрия, нитриты (содержатся в сосисках, беконе, колбасах).

Тирамин – вещество, которое содержится в шоколаде, сырах (пармезан, бри, фета, моцарелла), вине, пиве, кефире, йогурте. Эти продукты нельзя употреблять людям, страдающим мигренью, поскольку тирамин сужает сосуды, повышает давление.

Опубликовано: 22 января 2022 г.