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ТАБЛЕТКА - КОЛЛАГЕН

Новая мода, поддержанная звёздами – пить коллаген в виде таблеток или БАДов.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 12 ферваля 2020 г.

Коллаген  - важнейший элемент соединительной ткани организма. Наглядно его  можно представить в виде тончайшей паутины, опутывающей нашу кожу и подкожную клетчатку, отвечающую за её упругость, эластичность, тонус. Чем больше в организме коллагена и лучше его свойства, тем дольше не будет морщин, кожа будет выглядеть влажной, подтянутой и сохранит упругость. Люди, у которых с коллагеном всё в порядке, реже сталкиваются с мешками под глазами, растяжками, у них лучше волосы, и реже ломаются ногти, а у женщин дольше сохраняют свою форму грудь и ягодицы. На беду, именно слабому полу с коллагеном повезло меньше, у мужчин он дольше сохраняет свои качества. И это при том, что именно женщины испытывают максимальные нагрузки, направленные на растяжение (хотя бы при беременности и кормлении).

Ещё одна вопиющая несправедливость заключается в том, что после 20 лет мы начинаем терять коллаген со скоростью 1,5% в год. Потере способствуют: сладкое (быстроусвояемые углеводы), чрезмерное пребывание на солнце, курение., а так же некоторые системные и аутоиммунные заболевания, диеты с повторным снижением и набором веса, беременность и роды. Можно ли исправить эту несправедливость? На помощь приходят различные современные технологии восполнения запасов коллагена и улучшения его свойств.

В последние годы появилась мода –пить коллаген в виде капсул, коктейлей, порошков, или просто каждый день понемногу добавлять его в кофе. Так делают многие публичные личности, например Кортни Кардашьян. Увлечение стало настолько популярным, что учёный-микробиолог Брук Рассел, представляющая Техасский Университет, провела обзор подобных методов, вошедших в практику. После 10 летних попыток создания усвояемого человеком коллагена в лабораторных условиях, она сделала вывод, что коллаген, добавленный в кофе, «вряд ли перейдет в собственный коллаген».

БОКС: В настоящее время описано около 30 различных типов коллагена, но более 90% составляют 3 его типа: коллаген 1-го типа, обеспечивающий упругость кожи, коллаген 2-го типа, отвечающий за подвижность суставов, и коллаген 3-го типа, придающий эластичность соединительной ткани.

Однако, на сегодняшний день известны и  исследования, в той или иной степени оправдывающие приём коллагена. Так, китайские учёные выяснили, что приём биодобавок из куриного коллагена 2-го типа обеспечивает контроль за воспалительным процессом у больных ревматоидным артритом. Число молекул, способствующих воспалению, под действием коллагена уменьшается. Завершённое в 2015 году в США исследование показало, что приём биодобавок с коллагеном наряду с силовым тренировками способствует более быстрому и объемному увеличению мышечной ткани у пожилых. Наконец, дерматологи из Кильского Университета в Германии обнаружили, что пероральный приём биодобавок с коллагеном улучшает эластичность кожи и уменьшает количество морщин.

Пероральный приём становится популярным ещё и потому, что единственный доказано эффективный способ введения коллагена в организм – инъекции.  Введённый с помощью шприца в дерму коллаген восстанавливает разрушенные белковы молекулы собственного коллагена, стимулирует синтез эндогенного коллагена, внешне это проявляется улучшением эластичности кожи, её внешнего вида, уменьшается глубина морщин и  их количество. Но многие боятся или не хотят применять уколы.  Увы, добавление коллагена в крема, маски и другие наружные средства практически не эффективно – крупные молекулы практически не проникают через кожу и находятся на её поверхности до тех пор, пока их не смоет вода. Растворимый или гидролизованный коллаген проникает через кожу, но в очень небольших количествах, исследователи не смогли увидеть значимого улучшения состояния кожи даже после его длительного применения.

По общему мнению специалистов, шанс повысить запасы собственного коллагена с помощью приёма коллагена через рот всё-таки есть. Для этого важно пить его правильно, чтобы сработала реакция, в результате которой под действием соляной кислоты и пищеварительных ферментов молекулы коллагена распадаются на глицин и пролин.. Этот эффект возможен при использовании сильно охлаждённого питьевого коллагена или растворении коллагенового порошка в холодном напитке. В этом случае организм вполне может использовать эти аминокислоты для синтеза собственного коллагена. А вот при добавлении молекул коллагена в горячий кофе он моментально превращается в другое химическое вещество – желатин, не обладающий положительным эффектом для кожи.

 Пополнить запасы коллагена можно и из пищевых продуктов, которые насыщают организм микронутриентами, поддерживающими рост проколлагена (внутриклеточного предшественника коллагена). Для этого нужны: витамин C, медь, аминокислоты пролин и глицин, а также высококачественный белок: Всё это можно получить из:

-зеленолистных овощей: капусты, шпината, петрушки, укропа, базилика, листового салата

-цитрусовых, томатов, какао, авокадо, чеснока.

-ягод, семян тыквы, кешью/

-яиц, молочных продуктов, мяса.

 В 2017 году продажи таблеток и порошков с добавлением коллагена в США увеличились на 30%, достигнув цифры в $46 млн. А объем продаж по всему миру оценивается примерно в $4 млрд.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 12 ферваля 2020 г.

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