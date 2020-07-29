Светлана Иванова: “Сегодня важно быть готовой к любой ситуации”

Актриса рассказала «Здоровью» о плюсах и минусах изоляции, поделилась мнением о дистанционном обучении, призналась, что легко обойдется без салонов красоты, а главное – теперь она готова к любым жизненным ситуациям

«Изоляция – уникальная история»

Светлана, где вы находились в период изоляция и как пережили это время?

Изоляция далась нам не очень тяжело, поскольку живем мы за городом и можем выходить гулять, хотя образ жизни, конечно, изменился. Но нас выручало то, что мы придерживаемся режима дня, мы в этом смысле дисциплинированы – подъём в шесть утра, завтрак, уроки и работа онлайн, обед, прогулка и так далее по плану.

А в целом это уникальная история для таких много работающих людей, как мы. Вдруг очутиться дома всем вместе, делать всё вместе - заниматься садом, общаться, смотреть кино, играть, готовить еду. Мы и раньше всё это любили делать, но не в таком объёме и не с таким погружением. Поэтому нашу семью изоляция очень сблизила. Благодаря ей у нас появилась собака! Это наше карантинное приобретение, мы даже думали назвать его Карантин. Очень долго мы не решались завести собаку из-за нашего графика работы, но тут поняли, что другого такого шанса не будет. Так у нас появилась португальская водяная собака по кличке Мир.

Ваша дочь Полина закончила первый класс. Какое у вас впечатление от дистанционного обучения?

Изначально это стало большим ударом по моей нервной системе (смеется). Я придерживаюсь принципа не вмешиваться в учебный процесс, считаю, что ребенок должен учиться сам, а родители могут помогать, только когда он об этом попросит. Поэтому для меня и моей дочки эта ситуация оказалась непривычной – нужно было постоянно подключаться к конференциям, регистрироваться на разных обучающих и тестовых платформах. Какое-то время ушло на то, чтобы во всём разобраться и вникнуть, но мы справились и вошли в комфортный ритм. Даже с педагогом по музыке Полина занималась онлайн. Не знаю, как мы сможем применить этот опыт в дальнейшем, подозреваю, что будет много фильмов снято на эту тему.

Всё же есть в этом и свои плюсы, ведь в конечном счете моя дочь стала даже более самостоятельной, она получила новые навыки, освоив в свои 8 лет такое количество интернет-платформ, о которых даже взрослые подчас не знают.

А вы чему-то новому научились за время изоляции?

У меня было столько планов! И на гитаре научиться играть, и на курсы по вокалу записаться, и в разных вебинарах поучаствовать.. Но ничего из этого я не успела, потому что все время было посвящено дому и семье, любая домохозяйка меня поймет – это настоящая круглосуточная работа. Я старалась, чтобы детям было нескучно, чтобы они не обалдевали от однообразия. Всё время придумывала им занятия, находила мастер-классы, новые фильмы и мультфильмы для совместного просмотра. Важно еще было организовать их так, чтобы и самой поработать или побыть в тишине, и как раз в эти редкие часы совсем не хотелось брать в руки гитару.

Многие ваши коллеги читали сказки и стихи онлайн, снимали кино в квартирах, участвовали во флэшмобах – что-то из этого вам понравилось?

Не было времени ни следить за другими, ни полноценно участвовать самой. Я только прочитала отрывок из книги Лизы Глинки «Письма о любви и людях» для одного благотворительного проекта. И в какой-то момент стало казаться, что подобных историй в интернете появилось очень много, даже слишком. Поэтому всё остальное время я репетировала онлайн со своим театром «Современник», мне этой активности было достаточно.

Каким было ваше психологическое состояние, был ли страх заразиться?

Были дни, когда я впадала в панику, которой подвержены многие мамы. Начинала протирать дома дверные ручки, купленные продукты... Но потом я поняла, что в таком режиме существовать не смогу, моя психика просто не выдержит такого напряжения. Поэтому мы просто старались вести себя осторожно.

Заразиться я не боюсь. Не то чтобы я фаталист, я не готова отдать свою жизнь судьбе и полностью на нее положиться, но если ты впадаешь в панику и чего-то сильно боишься, то даже если тебе сто лет жизни уготовано, ты проживешь их ужасно. Страх тебя же и погубит, он не даст жить полноценно, счастливо и с удовольствием.

Вы тревожная мама?

Нет, совсем нет. Я много времени провожу в Израиле, где нет такого понятия, как посидеть дома, если у детей появился насморк. Там другой взгляд на детскую простуду, из-за которой у нас сразу начинают ребенка лечить. Я спокойно к этому отношусь, а если симптомы чуть серьезнее, то обращаюсь к нашему врачу. Конечно, в условиях эпидемии я к каждому чиху детей прислушивалась, но без лишней тревоги.

«Профессия врача приобрела глубокий смысл»

Вы долгое время провели в образе врача, снимаясь в «Тесте на беременность». Насколько близка и понятна стала вам эта профессия?

Врачи – люди с призванием. Они сознательно выбрали непростой путь на всю жизнь. Конечно, есть врачи, которые перестают быть врачами, у меня есть такие знакомые. Даже если у них просят совета, они принципиально не отвечают ни на какие околомедицинские вопросы, для себя они уже перевернули эту страницу жизни. Но очень многие остаются верны своему делу и служат ему всю жизнь.

Эта профессия приобрела сейчас более глубокий смысл. Ведь стало очевидно, что она связана с большим риском для жизни во имя других жизней – это вызывает безграничное уважение. Для многих эта ситуация с эпидемией стала определенной проверкой, молодые врачи задались вопросом - правильный ли путь они выбрали. Человек шел в профессию с одними целями, мечтами и представлениями, а жизнь преподнесла большое испытание. И я думаю, что после этой истории с пандемией вырастет очень сильное, великое поколение врачей, в профессии останутся самые стойкие, убежденные, ответственные люди. Они пройдут это испытание с некой переоценкой своего отношения к делу. И моя роль доктора Бахметьевой – это мое посвящение прекрасным врачам, которые встречались в моей жизни.

Глядя на ваши роли в кино, кажется, что вы можете сыграть женщину любой профессии…

Для меня важна история и характер героини. Чтобы роль была с поворотами интересными, чтобы героиня действовала и менялась, а не просто ходила в красивом платье. Долгое время мне казалось, что уж больше я не буду играть врача, иначе начнётся – ортопеды, травматологи, кардиологи... Но сейчас я думаю – а почему нет, если будет классно написанная роль (смеется).

Сегодня фильмы стали гораздо откровеннее, режиссеры заступают за некую черту – это видно по фильмам «Верность», «Текст», по сериалу «Содержанки». Вы актриса очень красивая, согласились бы участвовать в подобных проектах?

Сложно ответить. Пока мне не предлагали суперроль с довольно откровенными постельными сценами, что заставило бы меня задуматься. А раздумья у меня точно будут, потому что есть природное стеснение и есть мысль о том, что мои дети когда-то посмотрят это кино. Как они меня воспримут, что им могут сказать их одноклассники… Что касается мужа, то он человек творческий и готов любую задачу обсуждать и препарировать. Кино снимают для зрителя, и если зрителю нравится, если он говорит – как красиво снято, очень смело, здорово, в таком случае всё имеет право на существование.

«Еда для меня, а не я для еды»

Было бы странно спрашивать вас о том, удалось ли сохранить вес в изоляции, вы ведь даже во время беременности весили всего 55 кг!

На самом деле мы любим вкусно поесть, особенно я обожаю, когда муж готовит. Готовке было посвящено очень много карантинного времени, для детей я нашла интересные рецепты выпечки. Но в какой-то момент на карантине я поняла, что надо бы держать себя в руках. Не потому что я начала сильно поправляться, а потому что поняла, что меняется мое отношение к самой пище. Мы такая семья, которая получает от еды удовольствие. Но когда ты работаешь и живешь активной социальной жизнью, у тебя довольно много других источников радости. А дома, когда ты каждый день готовишь вкусно и разнообразно, то еда становится чуть ли не главнейшим источником серотонина. Мне всё же хочется, чтобы еда была для меня, а не я для еды.

Вы как-то говорили, что даже если захотели бы, то не смогли бы поправиться…

Наверное, я говорила это давно, лет семь назад. Всё меняется в женском организме достаточно стремительно. Я могу поправиться, просто это не будет сильно бросаться в глаза, но моя фигура может претерпевать изменения. И я за этим слежу. Все эти шутки про то, что «мы из карантина выкатимся» или «из карантина выйдет только тот, кто сможет пройти в дверь», не давали расслабиться.

Не специально, а скорее интуитивно я придерживаюсь раздельного питания уже много лет. Не переедаю никогда. И если на застолье подобное случится, на следующий день я поменьше поем и больше подвигаюсь. Я убрала из питания сахар и молочные продукты. Только недавно заметила, что кожа реагирует на молоко. Теперь пью кофе с соевым или кокосовым молоком. В целом придерживаюсь разумного питания – без остервенелого сидения на диетах и при этом без излишеств. Лето - хорошее время, когда можно перейти на лёгкую растительную пищу.

Как вы поддерживали форму дома, какой фитнес предпочитаете в вообще?

Уже несколько лет дома я делаю комплекс упражнений, который сама себе составила, зарядка занимает не более 30 минут. Признаюсь честно, очень тяжело заставить себя заниматься дома, потому что всегда найдутся другие дела. Но на изоляции я смогла с собой договориться. А так у меня есть тренер по пилатесу на реформере. От занятий я получаю сочетание правильной и осмысленной нагрузки на тело, чувствую свой позвоночник и каждую мышцу. И главное - я встретила прекрасного тренера, что очень важно, потому то он смог найти ко мне подход и сделать так, чтобы мне понравилось. Потому что в фитнес-клубе или тренажерном зале мне скучно выполнять однообразные движения, а йога хоть и нравится, но не подходит моему темпераменту, я существую в более активном ритме. Возможно, было бы правильнее с помощью йоги немного заземлиться, остановиться и подышать, но пока такой любви с йогой у меня не случилось.

Для многих женщин большой проблемой стали закрытые на два месяца салоны красоты. Как вы из ситуации выходили?

Я не женщина, я – киноработник (смеется). Мне приходилось жить в разных условиях, я бывала в киноэкспедициях в таких местах, где даже близко нет салонов красоты. Я всё умею делать сама, это удивительно то, что в наше время женщины оказались настолько беспомощными. Я видела, как одна блогер стригла ногти в прямом эфире и плакала. Я не сразу поняла, почему она плачет. Оказалось, много лет она не делала себе маникюр и теперь ей кажется, что наступил конец света. Возможно, мне еще повезло, что моя прическа не нуждается в стрижке, а окрашивание не требует частой коррекции.

У вас веснушки, приходится прятаться летом от солнца?

Я свои веснушки очень люблю, и комплексов насчет них никогда не испытывала. Но кожа моя действительно очень восприимчива к ультрафиолету, я пользуюсь защитными кремами, хотя при этом обожаю солнце и обожаю быть загорелой.

В связи с тем, что у всех разрушились из-за эпидемии многие планы, хочется узнать - вы любите планировать всё наперед или плывете по течению?

Когда-то я была человеком, который планирует, планирует и ужасно переживает, когда планы рушатся. У меня было несколько таких сильных расстройств в жизни, после которых поняла, что нельзя принимать всё так близко к сердцу. И можно сказать, что сегодня мой план – не иметь планов, а быть готовой к любой ситуации. Мои дети ужасно расстраиваются, если не получается осуществить то, что мы планировали. И я должна иметь мудрость, гибкость и душевное спокойствие, чтобы их успокоить. Я живу здесь и сейчас. Конечно, я что-то планирую, но это не глобальные вещи, я готова к разным вариантам развития событий.

Если не удастся поехать летом на море, за границу – какие варианты отдыха у вас есть в запасе?

Опыт изоляции уже показал, что мне очень хорошо дома с семьей. Даже если мы просидим на участке всё лето, нам будет здорово и весело - мы посадим красивый сад, будем воспитывать нашу собаку. А если захочется приключений, то поедем по России. В прошлом году я снималась в Псковской области, в Пушкинских горах, и мне там безумно понравилось, я хочу туда вернуться. Еще мечтаю побывать на Алтае. И сейчас как раз есть уникальная возможность посмотреть свою страну, изучать свои красоты, подышать своим воздухом. Мне эта мысль очень нравится.

5 советов Светланы Ивановой

1. Начинайте свой день со стакана теплой воды и 100 прыжков на месте – очень хорошо разгоняет лимфу и «заводит» на новый день.

2. Я очень люблю воду, советую летом утолять жажду именно чистой водой, а не соками и лимонадами.

3. Солнцезащитный крем и солнцезащитные очки – главные спутники летом..

4. Если вам грустно, не надо стараться всеми силами избегать этого. Иногда погрустить бывает полезно, это здоровое желание.

5. Для поднятия настроения советую почитать книгу режиссера Алеси Казанцевой «Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно». Это очень веселые зарисовки со съемочной площадки. А для романтичного настроения – посмотрите фильм «Влюбленный Шекспир».

5 фактов о Светлане Ивановой

Родилась в Москве, в семье инженеров-энергетиков. Училась в физико-математической школе, с 14 лет занималась в театральной студии. Окончила актерский факультет ВГИКа. Стала популярной после роли в фильме Федора Бондарчука «9 рота». Снимается в сериалах и кино, служит в театре «Современник». Замужем за режиссером Джаником Файзиевым. Воспитывает двоих дочерей – 8-летнюю Полину и 2-летнюю Миру. В юности была влюблена в голливудского актера Джонни Деппа.

Опубликовано: 17 августа 2020 г.