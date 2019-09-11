Свекла – суперфуд

Диетологи во всем мире признают свеклу суперфудом. Овощ неприхотлив, долго хранится и стоит копейки, пришла пора сделать его королём рациона

Из истории

Предок свеклы (её еще называют буряк) - дикий мангольд, листовая свекла. Зеленые листья с красными прожилками в древности использовали в пищу и для лечения. Сегодня мангольд - модный зож-продукт, с ним готовят запеканки, пасту, омлеты, смузи и супы. Корень мангольда в те далекие времена в пищу не употребляли - он был белый, жесткий и невкусный. Но постепенно корень раздался в ширину и налился сладким красным соком. Персы первыми научились разводить свеклу как корнеплодный овощ, за ними - турки и древние римляне. В X в. из Византии буряк попал в Киевскую Русь и стал популярен.

В 18 веке из свеклы научились извлекать сахар, и сегодня селекционеры добились того, что в сахарной свекле содержится до 20% сахарозы.

Среди столовых сортов есть знакомая всем бордовая свекла, а также красная с белыми прожилками, жёлтая и даже белая. Свеклу собирают с июня по октябрь, а едят круглый год.

В чем сила?

Свеклу всегда считали целебным растением. Её листья прикладывали к воспаленным глазам, ко лбу при головной боли, залечивали язвы.

Овощ содержит нежную клетчатку, органические кислоты (яблочная, лимонная), минеральные соли (калий, магний). В свекле есть витамины С, К, РР, В 1 , В 2 , В 6, а также микроэлементы - кобальт, марганец, медь, цинк, железо. Все они входят в состав ферментов, которые регулируют процессы кроветворения. В народной медицине для поднятия уровня гемоглобина в крови используют свекольный сок. Согласно одному исследованию, употребление свекольного сока приводит к быстрому восстановление мышц после физической нагрузки. Однако свекольный сок лучше употреблять не в чистом виде, а вместе с морковным. Лондонская медицинская школа и больница Барта определили, что листья молодой свеклы имеют более высокую концентрацию железа, чем шпинат, а сам корнеплод богат фитонутриентами с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способными контролировать риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Отварная свекла - хорошее слабительное при запорах, а диетологи любят свеклу за способность стимулировать работу кишечника и улучшать обмен веществ. Бетаин, аминокислота в свекле, ингибирует образование вызывающих рак соединений, защищая от рака толстой кишки и желудка. Бетаин также усиливает производство серотонина в головном мозге. Интересно, что полезные вещества свеклы не разрушаются при термической обработке.

От вершка до корешка

Несмотря на то, что свекла содержит больше сахара, чем любой другой овощ, в её 100 граммах всего 40 ккал - это питательный и диетический продукт.

Чаще всего в нашем рационе свекла присутствует в селёдке под шубой, винегрете и борще. Однако едят ее, как говорят, от вершка до корешка. Свеклу употребляют в сыром, вареном, печеном, маринованном виде, а также делают из нее сок и используют ботву. Многие шеф-повара мишленовского уровня включают свеклу в состав блюд высокой кухни – смузи, соки, тартар, салаты, мороженое, гаспачо и десерты. Свекла - универсальный продукт, сочетается со всеми овощами, зеленью, бобовыми, грибами, сырами, орехами, сухофруктами, чесноком, луком и с фруктами. Овощ можно фаршировать и тушить, а яркие котлеты и оладьи из свеклы особенно нравятся детям. Можно натереть сырую свёклу, морковь и яблоко, добавить немного лимонного сока и имбиря - и лёгкий салат с большим количеством клетчатки готов.

С осторожностью -Злоупотреблять свеклой не стоит людям с сахарным диабетом: гликемический индекс сырой свеклы – 30 единиц, а вареной - свыше 65. - Овощ снижает способность организма усваивать кальций. - Свекла противопоказана при диарее и мочекаменной болезни.

Фиолетовые овощи богаты антиоксидантами антоцианами - эти вещества замедляют старение, отличаются противоопухолевой активностью, способны предупреждать заболевания сосудов и сердца. Употребление фиолетовых овощей положительно влияет на иммунитет и мозговую активность.

Рецепты

Печёная свекла с лимоном и травами

4 порции, в 100 гр – 158 ккал

Понадобится:

1 ст.л. майорана

700 г свеклы

4 ч.л. оливкового масла extra virgin

1 ст.л. свежих листьев орегано

1 ч.л. тёртая лимонная цедра

Соль, перец, лимонный сок

Что делать:

Разогрейте духовку до 230 градусов. Очистите свеклу и порежьте небольшими кусочками. В большой миске смешайте оливковое масло, орегано, майоран, лимонную цедру, соль и перец. Добавьте свеклу и хорошо перемешайте. Выложите на противень в 1 слой и отправьте в духовку на 20–25 минут до мягкости и румяной корочки. Смешайте с лимонным соком и подавайте.

Салат из свеклы и козьего сыра (высокая кухня)

1 порция, 287 ккал

Потребуется:

80 г свеклы

30 г микс из салатов айсберга, фриллиса и радичио

20 г оливкового масла

20 г вишни

20 г козьего сыра

10 г яблока

Соль, сахар, мускатный орех по вкусу

Что делать:

Часть свеклы отварить с добавлением соли и сахара, а часть запечь в духовом шкафу. Сделать свекольный соус: часть отварной свеклы нарезать кусочками и пробить в миксере до консистенции пюре, добавить соль, сахар, мускатный орех, оливковое масло и снова пробить до однородности.

На тарелку выложить соус, затем нарезанную отварную и запеченную свеклу, микс салатов, вишню и, нарезанное соломкой яблоко. Сбрызнуть оливковым маслом. Добавить кнели из мягкого козьего сыра.

Лазанья из свеклы (сыроедческая)

1 порция, 457 ккал

Потребуется:

130 г свеклы

Для песто:

1 большой пучок петрушки (только листья)

1,5 ч. л. оливкового масла

5 капель лимонного сока

1/2 зубчика чеснока

1 ст. л. семечек подсолнуха соль и перец

Для соуса:

50 г сладкого перца

1 ст. л. очищенных тыквенных семечек

2 ст. л. оливкового масла

40 г моркови

1 веточка петрушки или укропа соль и перец

Что делать:

1.Для песто из петрушки пробейте в блендере все ингредиенты до однородной консистенции, посолите и поперчите по вкусу.

2.Отдельно измельчите в блендере все ингредиенты для соуса из сладкого перца, посолите и поперчите по вкусу.

3. Очищенную свеклу нарежьте тонкими кружочками. Проложите кружочки соусами, чередуя их. Украсьте блюдо тыквенными семечками.

Опубликовано: 24 сентября 2019 г.