Существуют ли бессмертные животные?

На настоящий момент известно только об одном бессмертном виде – это медузы Turritopsis dohrnii. По достижении зрелости они оседают на дно и затем трансформируются в полип, на котором вскоре образуются почки. Такая форма жизни называется стробилой. На следующем этапе почка отделяется от тела полипа и снова превращается в медузу. И так бесконечно много раз, пока медузу не съест хищник. Удивительная живучесть Turritopsis dohrnii была обнаружена случайно одним забывчивым студентом по имени Кристиан Соммер. Он проводил эксперименты над этими милыми созданиями, и однажды, отправляясь в летний отпуск, забыл позаботиться о своих питомцах. Вернувшись в лабораторию, он ожидал обнаружить в аквариуме парочку мертвых медуз, а нашел только полипы. Куда же делись погибшие животные? Чтобы ответить на этот вопрос, Кристиан специально подверг другую партию медуз стрессу, и оказалось, что они от этого не умирают, а возвращаются в ювенильную форму, известную нам как полип. Такой реверсивный жизненный цикл напоминает историю Бенджамина Баттона. Неудивительно, что эти медузы привлекли внимание биологов, занимающихся процессами старения. Возможно, благодаря им, мы наконец откроем секрет вечной молодости.

Опубликовано: 21 октября 2019 г.