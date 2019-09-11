На настоящий момент известно только об одном бессмертном виде – это медузы Turritopsis dohrnii. По достижении зрелости они оседают на дно и затем трансформируются в полип, на котором вскоре образуются почки. Такая форма жизни называется стробилой. На следующем этапе почка отделяется от тела полипа и снова превращается в медузу. И так бесконечно много раз, пока медузу не съест хищник. Удивительная живучесть Turritopsis dohrnii была обнаружена случайно одним забывчивым студентом по имени Кристиан Соммер. Он проводил эксперименты над этими милыми созданиями, и однажды, отправляясь в летний отпуск, забыл позаботиться о своих питомцах. Вернувшись в лабораторию, он ожидал обнаружить в аквариуме парочку мертвых медуз, а нашел только полипы. Куда же делись погибшие животные? Чтобы ответить на этот вопрос, Кристиан специально подверг другую партию медуз стрессу, и оказалось, что они от этого не умирают, а возвращаются в ювенильную форму, известную нам как полип. Такой реверсивный жизненный цикл напоминает историю Бенджамина Баттона. Неудивительно, что эти медузы привлекли внимание биологов, занимающихся процессами старения. Возможно, благодаря им, мы наконец откроем секрет вечной молодости.
Теория и практика / Психический комфорт
Существуют ли бессмертные животные?
Опубликовано: 21 октября 2019 г.
Войти | Регистрация
*
Авторизация
Вы можете авторизоваться на сайте при помощи:Забыли пароль? Регистрация
Регистрация
Введите e-mail адрес, указанный при регистрации
Регистрация
Зарегистрировавшись, вы сможете:
- комментировать статьи и блоги,
- бесплатно получать онлайн-консультации у специалистов,
- пользоваться сервисами,
- участвовать в конкурсах,
- общаться на форуме.
Консультации
Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте. Втечении одного месяца выпали почти все волосы, очень резко, уже...
Здравствуйте! Первое - когда ситуация такая резкая, то лучше встречаться живьем, внимательно...Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте Подскажите пожалуйста У нас с моим парнем был ночью сегодня около 12 ночи...
добрый вечер, наличие кровянистых выделений всегда очень серьезный симптом. причин очень много и...Задать вопрос
Вы должны войти на сайт, чтобы задавать вопросы.
Вы должны войти на сайт.
Последние комментарии
Alishera [12 дней назад]Я не строннник таблеток, стараюсь в большинстве случаев обойтись без них. Вот на этом сайте...
LUNI [20 дней назад]Поможет, но для продолжительного эффекта принимать Венарус надо в любом случае не менее 2-х...
ЛюдмилаО. [20 дней назад]Несколько недель – это не так много, я бы потерпела, если бы знала, что он поможет и потом все...
Еще в рубрике
Бывает ли, что влюбленные биологически не подходят друг другу?
«Надо больше доверять детям, тогда мы нанесем им меньше вреда, чем, если попытаемся сделать их более понятными для нас.»
Наш гость: Марина Битянова, кандидат психологических...
ЖЕНСКОМУ МОЗГУ НЕОБХОДИМО ОФИСНОЕ ТЕПЛО
Чем теплее в офисе, тем лучше работает женский мозг...
Почему мы не просыпаемся от собственного храпа?
Лето в офисе
Летом совсем не хочется работать, но приходится. Как...
ТЕХОСМОТР ДЛЯ СЕБЯ, ЛЮБИМОГО
Если всю жизнь откладываешь деньги на счастливую...
6 ГЛАВНЫХ ЛЕТНИХ ОПАСНОСТЕЙ
Лето – время активного отдыха, экзотических стран и...
Дима Зицер: «Когда мы кричим на детей - дело не в них, а в нас»
От кого и от чего мы должны защищать детей? Почему в...
Комментарии