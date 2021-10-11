Существует ли допинг для мозга?

Люди издавна пытались улучшить работу своего мозга. В ход шли кофеин, никотин, листья коки и прочие не всегда легальные стимуляторы разной степени безопасности. С развитием фармакологии внимание переключилось на лекарственные препараты

ПРЫГНУТЬ ВЫШЕ ГОЛОВЫ

Ожидания публики оправдались – у нас появились ноотропы, целый класс веществ, главная задача которых – менять работу мозга в лучшую сторону. Изначально они предназначались для лечения. Врачи назначают их после инсультов, черепно-мозговых травм, детям с задержкой развития и СДВГ, при деменции, нарколепсии и т. д. Но теперь ноотропы начинают принимать здоровые люди – в качестве «умных таблеток», или «когнитивных усилителей». Чтобы быстрее запоминать, лучше соображать и продуктивнее работать. Специфика современной жизни такова, что людям приходится прыгать выше головы и надеяться, что фарма этому поспособствует.

Журнал Nature несколько лет назад провел опрос среди читателей, оказалось, каждый пятый респондент принимал «умные таблетки». BBC и New Scientist тоже задавались этим вопросом – почти половина ответивших пробовали лекарственные средства для улучшения когнитивных функций. Это неофициальные, но, любопытные результаты. Впечатления у опрошенных самые разные. Один пишет: «Они помогают мне сконцентрироваться. Могу шесть часов изучать тему, которая надоела бы до слез за 2 часа». Другой: «Таблетки не помогли, более того, чувствовал крайнее возбуждение и не мог сидеть спокойно даже 15 часов спустя». Чаще других smart drugs принимают студенты перед сессией, айтишники и те, кому за ограниченное время нужно разбираться с большим объемом информации. Есть потребители таблеток и среди продавцов и официантов, которые с их помощью надеются справиться с ежедневной рутиной.

Судя по опросу, опубликованному в International Journal of Drug Policy , в котором приняли участие десятки тысяч человек из 15 стран, в 2015 году 5% респондентов употребляли smart drugs. А в 2017 году таких было уже 14%. Наибольшей популярностью они пользуются в США, Канаде, Франции и Великобритании. По России данных нет, но у нас их активно используют в клинической практике.

МЕНЯЮЩИЕ РАЗУМ

Первый ноотроп, для которого и был предложен этот термин, означающий в переводе с греческого «изменение разума», был синтезирован в Бельгии в 60-х годах. Это пирацетам, родоначальник популярного ныне семейства рацетамов. Он представляет собой производное гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). ГАМК выполняет множество важных функций в центральной нервной системе, в том числе это основной нейромедиатор торможения. Ученые, синтезировавшие вещество, предположили, что оно может быть полезно при когнитивных нарушениях. Однако до сих пор точно не известно, как оно работает – и работает ли вообще. В США этот препарат не зарегистрирован в качестве лекарственного средства и продается как БАД. FDA считает, что нет качественных исследований, которые доказывали бы эффективность пирацетама. Российская Академия Медицинских Наук высказала то же мнение и признала препарат устаревшим. Впрочем, в последние годы стали появляться данные, что пирацетам все же эффективен при лечении болезни Альцгеймера, но уже на серьезных стадиях. В начале заболевания он не работает. А вот убедительных доказательств, что он помогает здоровым людям стать умнее, так и не появилось. Словом, все с ним неоднозначно – как и со многими другими ноотропами.

Ноотропы по-разному воздействуют на мозг. Могут влиять на обмен веществ, передачу сигналов между нейронами, их торможение и активацию, защищают нервные клетки от повреждения после инсультов, травм, при деменции и т.д.

ДЕТЯМ И КОСМОНАВТАМ

Сейчас существует огромное количество когнитивных усилителей, причем в разных странах они разные. Отечественные разработки, как правило, не выходят на западные рынки. Например, наш фенибут (тоже производная ГАМК) FDA не признает. В США он используется в качестве биодобавки и критикуется как бесполезный и потенциально токсичный препарат. У нас фенибут – рецептурное лекарство с противотревожным действием, которое назначают даже детям при тиках и заикании. Он входил в аптечку космонавтов и, по неофициальным данным, помог экипажу справиться с форсмажорной ситуацией, возникшей при стыковке космических кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году. Для космонавтов разрабатывался и другой ноотроп – фонтурацетам. Считается, он повышает работоспособность и психическую устойчивость, но нет убедительных исследований, которые бы это подтверждали. РАМН и его признала бесполезным. Правда, с тех пор появились данные, что фонтурацетам помогает при реабилитации после инсульта. Кстати, он же использовался спортсменами как допинг и был запрещен ВАДА. Является одним из самых популярных в РФ когнитивных усилителей, несмотря на все то же отсутствие научных доказательств, что он реально улучшает мыслительные способности.

НЕ СПИ, ПИЛОТ

В свою очередь, топовые западные «умные таблетки» в России считаются наркотиками и запрещены к продаже и распространению. Например, амфетамин, который используется при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это уже не просто ноотроп, а психостимулятор. Использовался военными во времена второй мировой и вьетнамской войн. Препарат повышает уровень дофамина и норадреналина, помогает взбодриться и сосредоточиться. Действует быстро и мощно. При этом вызывает привыкание, имеет массу побочных действий, среди которых бессонница и психоз. Относится к рецептурным лекарствам, однако его неофициально используют и здоровые люди. Еще одно средство при СДВГ – метилфенидат. Он тоже часто принимается не по прямому назначению, вызывает зависимость и может стать причиной проблем со здоровьем, в том числе и психических. На фоне этих веществ и их «побочек» выгодно смотрится модафинил. Это аналептик, главная задача которого – бодрить. Собственно, он и разрабатывался для лечения нарколепсии (дневных приступов сонливости). Судя по данным клинических исследований, улучшает когнитивную функцию у здоровых людей. Его принимают полицейские, пилоты, хирурги и даже космонавты, если нужно долгое время работать без сна. Не без побочных действий, конечно, но физической зависимости, судя по всему, не вызывает. В России включен в список запрещенных веществ.

Есть ноотропы, главная задача которых – бодрить. Их принимают полицейские, пилоты, хирурги и даже космонавты, если нужно долгое время работать без сна.

ЧЕМ ДОКАЖЕШЬ?

Доказательная медицина к ноотропам относится скептически. Эффективность большинства из них не доказана, поэтому в западных странах они если и продаются, то как биодобавки. Факт, что они могут улучшать самочувствие, повышать работоспособность и обучаемость, объясняют эффектом плацебо – пока исследования не докажут обратное. А если лечебное действие все-таки есть, оно, по всей видимости, зависит от конкретного человека, дозы препарата и в лучшем случае будет скромным. Это позиция Американской медицинской ассоциации, которая, кстати, принципиально против приема ноотропов здоровыми людьми. До сих пор нет ясности, что будет с человеком, который использует их постоянно и в дозах, превышающих терапевтические.

Минусы препаратов нередко перевешивают их предполагаемые плюсы. Амфетамин и метилфенидат в низких дозах, например, действительно улучшают память и повышают концентрацию внимания у здоровых людей. Но стоит намудрить с дозой, и обучаемость напротив будет снижена. Не говоря уже о проблемах со здоровьем при передозе. Доходит до того, что серьезные учебные заведения – Кембриджский университет, например, – обращаются к студентам с просьбой не принимать волшебные таблетки во время сессии, а при необходимости обращаться за помощью к преподавателям и психологам.

Уровни достоверности

В конце 90-х гг. прошлого века был разработан новый рейтинг достоверности научных исследований. Минимальная – у исследований на животных и мнения, высказанного экспертами. Максимальная – у больших рандомизированных плацебо-контролируемых исследований, данных мета-анализов и систематических обзоров. Отсюда проблемы отечественных ноотропов, которые давно появились на рынке и оценивались иначе. Новые исследования по ним обычно не проводятся – очень дорого. Практика может показывать, что лекарства работают, но с точки зрения доказательной медицины они – «пустышки».

КАК ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ

Как видим, с ноотропами связано много надежд, но они же вызывают массу вопросов, на которые в данный момент нет ответов. Конечно, мы взрослые люди и вольны делать собственный выбор – и хорошо, если он не противоречит здравому смыслу и уголовному кодексу. Однако похоже, что пока у нас нет таблетки, которая делает умнее – и без последствий. Побочные эффекты будут у всех ноотропов, и чем активнее влияние на мозг, тем серьезнее. И они ничего не дают даром! Если, например, препарат снимает утомление (а оно вообще-то сигнализирует о том, что ресурсы организма истощены), вы залезаете в неприкосновенную энергетическую заначку, после чего придется восстанавливаться. Умные таблетки вообще не добавляют энергии и не отменяют необходимости много работать. Они как допинг в спорте – лишь дают фору: дополнительное время на бодрствование, уравновешенность, сконцентрированность и т. д. И насколько этично их применение, тоже большой вопрос. На полном серьезе ведутся разговоры, что в будущем студентам перед экзаменами или геймерам перед чемпионатами придется сдавать анализы, которые помогут выявить тех, кто «употребляет».

Сыграем?

Исследования показали, что когнитивные усилители действительно помогают лучше играть в шахматы. Ученые изучали действие кофеина, метилфенидата и модафинила. Оказалось, под их действием (кофеин влияет в меньшей степени) шахматисты играют медленнее, но лучше. Эффект от приема таблетки сопоставим с игрой белыми – вероятность выигрыша повышается на 5%. Не так мало, если речь о турнирах.

УМНЫЙ ПОДХОД

Часто для повышения работоспособности ноотропы вообще не нужны, рассказывает в своих лекциях нейрофизиолог, профессор МГУ Вячеслав Дубынин. Нужен пересмотр образа жизни. Важно высыпаться, сбалансированно питаться, медитировать, заниматься фитнесом, загружать мозг осмысленной работой. Каждый из этих пунктов, кстати, подтвержден многочисленными исследованиями.

Нейропсихолог Барбара Саакян из Кембриджского университета, которая много работает с ноотропами, считает, что очень нужны новые препараты с доказанной эффективностью для лечения черепно-мозговых травм и психоневрологических расстройств. Что до употребления ноотропов здоровыми людьми, то надо ответить себе на вопрос – а для чего повышать свой КПД? Чтобы сбалансировать работу и личную жизнь? Тратить время на что-то новое – образование, поездки, впечатления?.. Или только для того, чтобы работать круглосуточно – просто потому, что это стало возможным?

Хроническая усталость, нервозность и невозможность сконцентрироваться на задаче может быть связана с конкретными проблемами – анемией, нехваткой витаминов группы В, гормональным дисбалансом и т. д. Ноотропы тут бесполезны, нужно искать первопричину.

Опубликовано: 5 ноября 2021 г.