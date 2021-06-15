Стресс перед экзаменами – хороший стресс!

Наш гость: Анн-Франсуаза Шаперон, психолог и автор семинаров Французской ассоциации поведенческой и когнитивной терапии (AFTCC)

Ком в желудке, потные ладошки, учащённое сердцебиение... Эти симптомы знакомы всем молодым людям, кто сдаёт экзамены в школе или институте, а затем проходит собеседование при устройстве на работу. Стоит ли волноваться? Нет! Стресс перед экзаменами – нормальная реакция, этого не надо бояться, избегать и пытаться побороть. Он мобилизует, делает нас собранными и сосредоточенными.

Это эустресс, с которым ничего делать не надо, потому что он оказывает позитивное воздействие на психофизиологическое состояние, запуская процесс приспособления к изменениям. Столкнувшись с волнительным моментом, организм настраивается нужным образом, и молодой человек получает тот энергетический импульс, который позволяет ему не отвлекаться на внешние раздражители, а сосредоточиться на главном. Времени на переживания и рефлексию нет, все внутренние ресурсы брошены на достижение результата. Мозг работает лучше, иммунитет усиливается, все системы организма мобилизованы.

Конечно, бывают ситуации, когда стресс можно и нужно контролировать с помощью медитации, дыхательных практик и отвлечения, но перед экзаменами это не всегда необходимо. Например, накануне вступительного экзамена мама сказала мне – перестань заниматься, расслабься, дай голове отдохнуть. Я не послушала ее совета, возможно, поэтому смогла успешно пройти экзамен. Нужно понимать, как лучше для вашего ребёнка – быть в напряжении или отвлечься и расслабиться. Порой отвлечение может привести к худшему запоминанию материала и к потере способности концентрироваться.

Чтобы стресс имел положительное воздействие, необходимо настраивать ребенка на правильную волну. Стресс возникает как реакция на адаптацию к новой ситуации. И у каждого он проявляется по-разному. Если ребенок думает, что у него ничего не получится, это провоцирует дистресс, который заставляет его терять силы, способность запоминать и попросту сбивает с толку. Но если он держится решительно и уверенно, то включается положительный стресс, который стимулирует его и заряжает энергией. Предложите ребенку «перехитрить» собственный настрой - заменить мысль «я – отстой, так плохо подготовился» на мысль «я – молодец, я прикладываю максимум усилий». Это позволит направить стресс в более позитивное русло.

В предэкзаменационный период в каждом просыпается гиперкритик. Он говорит голосами родителей, учителей, друзей, своим собственным: «Если не справишься, это будет провал, как ты будешь выглядеть в глазах друзей». Самокритика, как любое лекарство, требует точной дозировки. Подкрепите мотивацию молодого человека перечислением его достижений и их реальной оценкой. А также задайтесь вопросом – что еще можно успеть сделать? Не стоит отчитывать, ругать за безделье и высказывать осуждение. Подобное поведение моментально активизирует дистресс – а это лишние переживания и чувство вины.

Находиться в положительном напряжении хорошо днём, а вот ночью обязательно нужно высыпаться и давать мозгу отдых. Во время сна в организме вырабатывается гормон мелатонин, который способствует переносу информации из кратковременной в долговременную память. При нарушении выработки мелатонина, нарушается и процесс запоминания. Чтобы избавиться от мыслей перед сном, можно использовать глубокое диафрагменное дыхание. Вдыхая медленно через нос, затаите дыхание на несколько секунд, затем медленно выдыхайте.

И еще один момент – не стоит в этот сложный период сдерживать эмоции. Людям свойственно переживать, волноваться. Надо давать чувствам выход, даже если это гнев или проявление слабости. Задача близких – понять и поддержать.

Опубликовано: 20 июня 2021 г.