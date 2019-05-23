Стоп, туберкулёз

О том, что мы переживаем всплеск заболеваемости туберкулёзом, слышали все, как и о том, что важно вовремя его выявить. При этом боимся делать детям инъекционные пробы.

Отказы от скрининговых тестов (Манту, Диаскин) на туберкулёз подтолкнули учёных из британского Гарвардского университета разработать диагностический комплекс, с помощью которого можно обна­ружить заболевание по анализу крови. Чтобы ответная реакция происходила не в нашем организме, а в пробирке. Задача не из простых, и решить её стало возможно лишь благодаря последним данным о работе иммунитета.

В 2004 году новый тест появился в арсенале британских врачей, а в 2012-м был одобрен к применению на территории России.

Имя героя – T Spot TB. Однако закон о том, что тест «может быть рекомендован для ранней диагностики туберкулёза», привёл к тому, что его можно пройти лишь на платной основе. Он недёшев (цена анализа колеблется от 7 до 9 тысяч рублей), зато абсолютно безопасен и очень информативен.

T обозначает название телец крови, которые исследуют во время тестирования – Т-лимфоциты.

SPOT – пятно. Во время стимуляции лейкоцитов в месте заражённых клеток появляются пятна.

ТВ – международная аббревиатура туберкулёза. У теста T Spot TB есть «сводный» брат – так называемый квантифероновый тест.

В основе обоих тестов лежит одна и та же задумка, но различается методика оценки: если «Тиспот» определяет количество Т-лимфоцитов, выделяющих специфический гамма-интерферон, то квантифероновый тест – сам гамма-интерферон.

При одинаковой эффективности у квантиферонового теста более дорогая и трудоёмкая процедура анализа, поэтому большинство лабораторий отказались от неё в пользу T Spot TB.

Что же лежит в основе анализа?

По словам разработчиков – коли­чественное обнаружение лейкоцитов, вырабатывающих специ­фический гамма-интерферон после контакта с микобактериями туберкулёза. Простыми словами, им удалось выявить вещество, которым лимфоциты атакуют исключительно возбудителя туберкулёза, и больше никого. Значит, специфичность теста приближается к 100% (для приличия заявлено 97), и ложноположительный результат практически невозможен.

Есть плюсик – значит, с высокой долей вероятности в организме присутствует туберкулёзная микобактерия и требуется как можно быстрее пройти полное обследование: ПЦР мокроты, рентгенографию или компьютерную томографию органов грудной клетки, консультацию фтизиатра. В результате часть положительных результатов окажется ответом на недавно перенесённый первичный туберкулёз (который заканчивается самоизлечением), зато остальные – своевременно выявленными активной или латентной стадией заболевания.

Ещё один важный плюс нового тес­та – его результат никак не зависит от вакцинации БЦЖ в прошлом. Именно ложноположительные результаты на фоне сделанной ранее прививки негативно влияют на информативность пробы Манту.

Кроме того, и Манту, и Диаскин представляют собой кожную реак­цию, и проведение этих тестов у аллергиков и людей, страдающих кожными заболеваниями, связано с рисками: неожиданной реакции или возникновения кожных высыпаний в месте инъекции, после появления которых становится неясно, что же теперь измерять линейкой.

Как известно, у любой панацеи должен быть хотя бы один минус, который разработчики стараются тщательно завуалировать.

Есть он и у T Spot TB. Анализ обладает меньшей чувствительностью, чем Диаскинтест (90% против 98% у Диаскина). Это означает, что вероятность ложноотрицательных результатов у T Spot TB всё же выше.

Это касается тех случаев, когда, несмотря на наличие туберкулёзной палочки, иммунитет, а именно Т-лимфоциты не синтезировали необходимое количество специфичес­кого гамма-интерферона. Именно из-за 10% вероятности пропустить болезнь в нашей стране T Spot TB стал не основным скрининговым методом, а лишь рекомендованным. Тем не менее плюсов теста больше чем минусов.

После того как вы сдали анализ крови на «Тиспот» (русская транскрипция метода), можно получить три различных заключения:

Положительный (тестируемый инфицирован туберкулёзом). Итоговое число спотов – от восьми до ста. В ходе лабораторного анализа удалось обнаружить антитела к микобактерии туберкулёза. Это означает, что организм когда-либо контактировал с туберкулёзной палочкой.

Отрицательный (не инфицирован). Итоговое число спотов – не более пяти. Антитела не обнаружены.

Если фтизиатр при осмотре и по данным общего анализа крови не найдёт признаков снижения Т-лимфоцитов, он должен выдать справку об отсутствии туберкулёза.

Сомнительный (неясный результат). Итоговое количество спотов равно пяти–семи. Требуется обязательная повторная диагностика.

Пять плюсов на один минус ➳ Высокая специфичность (способность не давать ложноположительных результатов), которая составляет 97%.

➳ Отсутствие побочных эффектов, максимальная безопасность.

➳ Высокая информативность у больных со сниженным иммунитетом, ВИЧ-инфекцией.

➳ Высокая эффективность при диагностике внелёгочных форм туберкулёза.

➳ Независимость результата от предшествующей вакцинации БЦЖ.

Как подготовиться к сдаче анализа?

Как к любому другому анализу крови. T Spot TB сдают утром и натощак. Для проведения теста от персонала требуются определенные навыки, поэтому предлагают его далеко не в каждой лаборатории. Лишь в крупных противотуберкулёзных центрах Москвы и нескольких миллионников. А регионах практикуется сдача крови на месте с последующей доставкой крови в Москву или Санкт-Петербург. Для транспортировки применяются специальные контейнеры, поэтому риск того, что кровь «испортится», минимален, зато стоимость исследования возрастает.

Опубликовано: 3 июля 2019 г.