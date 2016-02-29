Весенний детокс

Чтобы пройти детокс-курс, не обязательно обращаться в клинику. Просто попробуйте готовить по-новому.

Самый главный детокс-продукт – чистая вода. Классические 1,5–2 л в день – необходимый минимум. Не бойтесь переборщить: почки способны пропустить через себя до 20 л жидкости в сутки.

Если вы не любите минералку, водный баланс помогут привести в порядок сочные овощи и фрукты: огурцы, помидоры, арбузы, дыни, цитрусовые... Дополнительный плюс – все они низкокалорийны, богаты витаминами и клетчаткой.

Клетчатка – природный адсорбент, помогающий связывать токсины и естественным путем выводить их из организма. Самым мощным очищающим действием обладают бурый рис, отруби и жмых.

Голодание – не лучшая идея для очищения. Токсины, которые не вывелись естественным путем, накапливаются главным образом в жировой ткани. А после 48 часов полного голода организм начинает расходовать собственные жировые запасы. Таким образом, вместо очищения мы получаем дополнительную дозу токсинов.

Разумнее выглядит идея разгрузочных дней, причем вовсе не обязательно строгих, из разряда «пять яблок в день». Овощи (свежие, паровые, запеченные или тушеные), фрукты, зелень, обезжиренный кефир и йогурт, постное мясо и нежирная рыба, запеченные в фольге или в рукаве – все эти продукты и блюда вполне подходят для разгрузки и очищения. Черный чай и кофе на это время лучше заменить травяным или имбирным чаем.

3 ИДЕИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ДЕТОКСА

Делайте смузи. Фруктово-ягодные – прекрасный низкокалорийный десерт. Овощные с йогуртом или обезжиренным творогом – отличный легкий обед или ужин.

Выжимайте соки. Не только из фруктов, но и из овощей. Пробуйте разные сочетания.

Не жалейте пряностей. Имбирь, перец чили, куркума издавна славятся своими очищающими свойствами.

Рецепты

ГРАНОЛА

В 100 г содержится 20% суточной нормы клетчатки и магния. Залейте нежирным кефиром или йогуртом – и получите идеальный завтрак!

20 порций

В 100 г – 262 ккал

БЕРЕМ:

400 г овсяных хлопьев,

1 стакан крупно нарезанного миндаля,

½ стакана очищенных подсолнечных семечек,

1 стакан изюма,

125 мл яблочного сока,

50 мл жидкого меда,

40 мл миндального или любого растительного рафинированного масла,

50 г коричневого сахара,

1 ст. л. молотой корицы,

½ ч. л. соли.

ГОТОВИМ

1) В сотейнике смешать сок, мед, сахар, масло и на медленном огне, помешивая, довести до кипения. Когда сахар растворится, снять с огня и добавить соль и корицу.

2) В большой миске смешать овсянку, миндаль и семечки. Влить сладкую смесь, хорошо перемешать.

3) Лист для выпечки застелить пергаментом, на него ровным слоем выложить гранолу. Поставить в разогретую до 1700С духовку. Запекать до зарумянивания около 15 минут, часто перемешивая.

4) Остудить, пересыпать в сухую миску, добавить изюм. Хранить в герметично закрытой банке до 1 месяца. Подавать с йогуртом или кефиром.

САЛАТ ИЗ ШПИНАТА С ГРУШЕЙ И СУШЕНОЙ КЛЮКВОЙ

Шпинат помогает вывести из организма жирорастворимые токсины – не зря французы прозвали его «метлой для желудка».

4–5 порций

В 100 г – 79 ккал

БЕРЕМ:

200 г свежего шпината,

1 красную луковицу,

2 груши дюшес,

по горсти сушеной клюквы и нарезанных кешью.

Для соуса:

100 мл оливкового масла,

2 ст. л. бальзамического уксуса,

2 ч. л. зерненой горчицы,

1 ч. л. сахара,

1 ч. л. соли,

1 ч. л. свежемолотого черного перца.

ГОТОВИМ

1) Тщательно перемешать ингредиенты для соуса.

2) Нашинковать лук и залить холодной водой на 30 минут. Затем достать и обсушить на бумажном полотенце.

3) В маленькой миске горсть клюквы перемешать с 2 ст. л. соуса, оставить на 20 минут, чтобы ягоды стали мягкими.

4) В большой миске аккуратно смешать шпинат, лук и тонко нарезанные груши. Залить соусом.

5) Перед подачей добавить клюкву и орехи.

ПАНЗАНЕЛЛА С ЛОСОСЕМ И ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛЬЮ

Удачное сочетание ненасыщенных жиров и клетчатки: этот салат очень легкий и богат витаминами.

4 порции

В 100 г – 170 ккал

БЕРЕМ:

400 г филе лосося,

200 г зеленой фасоли,

3 ст. л. оливкового масла,

1 ст. л. винного уксуса,

300 г помидоров черри,

1 красную луковицу,

300 г чиабатты или цельнозернового хлеба,

пучок свежего базилика,

соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

ГОТОВИМ

1) Рыбу обмазать оливковым маслом, посолить и поперчить. Кожей вниз положить в форму и запекать в духовке при 1800С до готовности. Дать остыть.

2) Нарезать хлеб кубиками, сбрызнуть оливковым маслом и зарумянить в духовке.

3) Бланшировать фасоль в кипятке около 3 минут. Достать шумовкой, промыть холодной водой и остудить.

4) Взбить масло с уксусом, посолить и поперчить.

5) Мелко нарезать лук и базилик, черри разрезать пополам, лосось – на небольшие куски. В большой миске аккуратно смешать все ингредиенты салата, влить соус, снова перемешать. Перед подачей дать настояться около 10 минут.

ЗАПЕЧЕННАЯ ЦВЕТНАЯ КАПУСТА С ТМИНОМ И ЙОГУРТОМ

Цветная капуста активизирует процессы детоксикации, а тмин облегчает работу почек и желудочно-кишечного тракта.

4 порции

В 100 г – 69 ккал

БЕРЕМ:

большой кочан цветной капусты,

2 ст. л. оливкового масла,

1 ч. л. тмина,

50 мл натурального йогурта,

2 ст. л. рубленых листьев мяты,

зерна граната для украшения,

½ ч. л. морской соли.

ГОТОВИМ

1) Разобрать капусту на мелкие соцветия. В большой миске перемешать их с оливковым маслом, солью, тмином.

2) Ровным слоем выложить капусту в форму для выпечки.

3) Запекать в духовке, разогретой до 2000С, до золотистого цвета – около 20–30 минут.

4) Смешать йогурт с солью и подавать с ним капусту, украсив нарезанными листьями мяты и зернами граната.

МИНЕСТРОНЕ С БУРЫМ РИСОМ

Овощные супы улучшают работу кишечника и снижают уровень «плохого» холестерина.

4–6 порций

В 100 г – 180 ккал

БЕРЕМ:

2 банки помидоров в собственном соку,

500 мл нежирного куриного бульона или воды,

60 г бурого риса,

2 зубчика чеснока,

2 стебля сельдерея,

1 цукини, луковицу,

1 сладкий перец, крупную картофелину,

2 морковки,

пучок зеленого базилика,

4 ст. л. оливкового масла,

тертый пармезан для подачи,

соль, перец.

ГОТОВИМ

1) Отварить рис до полуготовности.

2) Все овощи нарезать одинаковыми мелкими кубиками.

3) В большой кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло и обжарить лук, чеснок, сельдерей, морковь и измельченные стебли базилика. Подержать на медленном огне, неплотно прикрыв крышкой, 15–20 минут, пока они не станут мягкими.

4) Добавить консервированные помидоры, цукини, картофель. Готовить на среднем огне еще 15 минут. Влить бульон и добавить рис. Варить до готовности риса.

5) Перед подачей украсить суп листьями базилика и пармезаном.

ЦЫПЛЕНОК ПО-МАРОККАНСКИ С ОЛИВКАМИ И ЛИМОНОМ

Лимоны помогают печени нейтрализовать вредные вещества, а глютатион, который содержится в курином мясе, устранит жирорастворимые токсины.

4 порции

В 100 г – 187 ккал

БЕРЕМ:

2 цыпленка,

400 мл куриного бульона,

150 г оливок с косточкой,

2 лимона,

1 ст. л. оливкового масла,

большую луковицу,

2 зубчика чеснока,

1 ст. л. паприки,

2 ч. л. молотого тмина,

по 1 ч. л. молотой корицы и имбиря,

4 ст. л. растительного масла.

ГОТОВИМ

1) Разогреть масло в большой сковороде и на среднем огне обжарить до золотистого цвета нашинкованный лук. Добавить измельченный чеснок и все специи, посолить и поперчить, подержать на огне еще минуту. Влить бульон и довести до кипения.

2) Цыплят посолить, поперчить, положить в бульон. Добавить нарезанный дольками лимон. Накрыть крышкой и уменьшить огонь до слабого. Тушить цыплят 25–30 минут, иногда переворачивая их.

3) Добавить в сковороду маслины и 2 ст. л. сока, выжатого из второго лимона. Увеличить огонь и дать хорошо покипеть около 5 минут, чтобы соус немного загустел.

4) Вынуть цыплят, разрезать на порционные куски. Подавать с соусом.

СМУЗИ ИЗ АВОКАДО

В авокадо много биотина, незаменимого для естественного очищения кожи, и витамина А, нормализующего обмен веществ.

2 порции

В 100 мл – 106 ккал

БЕРЕМ:

3 средних авокадо,

300 г натурального йогурта,

400 мл свежевыжатого ананасового сока,

2 ч. л. жидкого меда.

ГОТОВИМ

1) В блендере измельчить авокадо, йогурт и мед до однородности.

2) Не выключая блендер, на медленной скорости постепенно влить ананасовый сок.

3) Подавать сразу.