Спирт улетучится, а вкус останется!

Очень часто люди бросают питаться правильно, потому что вкус полезной пищи очень быстро надоедает. Приготовление пищи с добавлением алкоголя - отличный способ улучшить вкус привычных блюд, не добавляя туда лишних жиров и соли. Опьянеть от такой еды практически невозможно: алкоголя там слишком мало, а при нагревании он ещё и испаряется. То есть «жидкие» калории улетучиваются, а аромат остается!
Добавление алкоголя в сковороду при пассеровке лука, чеснока или когда вы обжариваете мясо, позволит вам использовать меньше жира, так алкоголь усиливает реакцию Майара – химический процесс, который происходит при нагревании пищи и приводит к образованию румяной корочки.
Алкоголь отлично работает в маринадах, поскольку является отличным проводником ароматов. Если тушить мясо с добавлением алкоголя, оно приобретает новый вкус. Особенно это заметно на куриной грудке. Поскольку алкоголь обладает денатурирующими свойствами, он меняет структуру белка и мясо становится более мягким и сочным. При составлении маринада с алкоголем следует придерживаться правила: чем выше градус алкоголя, тем меньшее его количество должно быть в маринаде и тем короче должно быть время маринования.
Алкоголь играет роль консерванта, а это особенно важно, если в рецептуре присутствуют свежие фрукты и овощи.
Алкоголь интересно работает в составе теста, меняя его текстуру. Такая выпечка лучше подходит, равномернее пропекается, становится нежной и рассыпчатой, дольше хранится. Норма – не менее 1 ч. л. и не более 1 ст. л алкоголя в перерасчете на чистый спирт на 1 кг теста. Можно добавлять любые спиртные напитки, но чаще всего используют водку, конъяк, вино, ром. Пиво в составе кляра делает его хрустящим.
Работа с алкоголем имеет много тонкостей. Допустим, вы готовите блюдо, в котором он сочетается со сливками. Очень важно соблюдать порядок: сначала обжариваете ингредиенты, потом добавляете спиртное и только после того, как оно выпарится, вливаете сливки. Если нарушить эту последовательность, сливки свернутся и блюдо будет испорчено. Или такой нюанс: если соус на основе вина получился слишком густым, то разбавлять его нужно вином, а не водой, иначе нарушится вкусовой баланс.
Независимо от того, используете ли вы красное, белое или розовое, лучше всего подходят молодые вина с яркими фруктовыми нотами.
Используйте сухие белые вина с более высокой кислотностью –Совиньон Блан, Пино Гриджио, Пино Гри, Пино Блан, Семильон и сухие игристые вина. Более полные белые с сильным дубовым вкусом, как у некоторых Шардоне, имеют более низкую кислотность и не подходят для приготовления пищи. При испарении их вкус становится горьковатым и не улучшает вкус блюда. Белое вино – самое универсальное. Его можно добавить в ризотто, добавить в кастрюлю при варке морепродуктов или использовать в качестве маринада для рыбы.
Используйте сухие красные умеренно терпкие вина типа Мерло, Пино Нуар и Каберне. Их можно добавлять при тушении баранины, говядины, утки, курицы, для приготовления соусов для них, причем добавлять вино нужно в самом начале.
Лучший вкус имеют блюда, в которых продукты и алкоголь происходят из одного и того же региона. Не знаю, в чем тут дело, может быть, в терруаре, то есть совокупности почвенно-климатических факторов и условиях конкретной местности (роза ветров, состав почвы и пр.), но результат использования таких «земляков» всегда превосходный.
Не используйте для приготовления еды сладкие и полусладкие вина. Когда вино упарится, оно станет еще более сладким, но менее ароматным. Их можно добавить в соус, сорбет или фруктовый салат в самом конце приготовления.
Всегда используйте алкоголь очень осторожно. Применяйте его, чтобы обогатить вкус, а не перебить его. Алкоголь должен поддерживать и насыщать вкус блюда, а перетягивать «одеяло» на себя. Алкоголь лучше работает, когда его совсем немного - 1% и менее.
Используйте в одном блюде только один вид алкоголя, чтобы напитки не «конфликтовали» друг с другом. Если вы не уверены в том, как использовать алкоголь, не рискуйте, а лучше спросите совета или загляните в профессиональную кулинарную книгу.
Не используйте для приготовления пищи самый дешевый алкоголь. Вы испортите блюдо! Нагревание не улучшит нежелательные качества плохого вина, а только подчеркнет их. Правило такое: берите только тот алкоголь, который вы смогли бы пить. Но и самый дорогой покупать необязательно.
Если вы хотите поэкспериментировать с алкоголем на кухне, нет смысла скупать весь ассортимент магазина. Достаточно 2 видов – например, сухое вино и херес. Алкогольные напитки, кроме вина, хранятся долго. А для вина купите специальную пробку из нержавеющей стали и храните его в холодильнике.
Содержание остаточного алкоголя в зависимости от способа приготовления
|
Способ приготовления
|
Остается
|
Улетучивается
|
Фламбирование (способ приготовления, при котором блюдо обливают крепким алкоголем, а затем поджигают)
|
75%
|
25%
|
Вымачивание в алкоголе на ночь, без нагревания блюда (например, фрукты для десертов)
|
70%
|
30%
|
Варка в составе соусов, 10-30 минут
|
50%
|
50%
|
Маринование, а затем варка и запекание на медленном огне в течение1 часа
|
25%
|
75%
|
То же самое, но в течение 2,5 часов
|
5%
|
95%
Согласно таблице сохранности пищевых нутриентов Американского департамента сельского хозяйства.
Чтобы ускорить испарение алкоголя, диетолог Ширли Корриер советует готовить в широкой посуде.
Куриная грудка в маринаде:
В каждой порции 282 ккал
Порций 4
ПОТРЕБУЕТСЯ: 1 кг куриных грудок (4 шт). Для маринада: по 1 ст. л. виски и бальзамического уксуса, чесночный порошок, соль и перец по вкусу,
ЧТО ДЕЛАТЬ: Куриную грудку надрезать по горизонтали вдоль от одного края до другого, чуть-чуть не дорезая до конца. Раскрыть грудку, чтобы она приняла форму сердечка. Смешать все ингредиенты для маринада и замариновать грудки на 3-4 часа. За это время несколько раз перевернуть, чтобы промариновлись более равномерно. Убрать в полиэтиленовый пакет и слегка отбить. Жарить на сковроде-гриль без добавления масла.
Винный соус к сырниками, творожным запеканкам, десертам.
В каждой порции 48 Ккал
Порций 10
ПОТРЕБУЕТСЯ: по 200 мл воды и красного сухого вина, 50 г сахара, 2 ч. л. кукурузного крахмала, 1 ст. л. меда, ½ лимона, цедра ½ апельсина, 1 палочка корицы, 5 бутончиков гвоздики, 5 горошин душистого перца.
ЧТО ДЕЛАТЬ: В кастрюлю положить сахар, нарезанный дольками лимон, цедру апельсина, специи и влить воду. Довести до кипения, уменьшить нагрев и варить 5 минут. Добавить вино и выпаривать 10 минут. Процедить от твердых частей и снова довести до кипения, добавить мед. Кукурузный крахмал размешать с 1 ст. л. воды и влить в соус. Варить 2-3 минуты, пока не загустеет.
Суп-крем с хересом.
В каждой порции 168 Ккал
Порций 6
ПОТРЕБУЕТСЯ: 1,2 л куриного бульона, 140 мл 10%-ых сливок, 30 г сливочного масла,3 ст. л. риса, 2 ст. л хереса, 2 репчатых лука, 2 побега сельдерея, 3 зубчика чеснока, 1 лавровый лист, 1 упаковка шафрана, соль и перец по вкусу.
ЧТО ДЕЛАТЬ: Лук и чеснок измельчить. Сельдерей нарезать кусочками. Замочить шафран в 1/3 стакана горячей воды. Растопить сливочное масло в кастрюле. Добавить лук, чеснок, сельдерей и лавровый лист и пассеровать под крышкой на маленком огне 15 минут (чеснок не должен потемнеть). Добавиь херес, бульон , шафран вместе с жикостью и рис. Посолить и поперчить, варить 15 минут. Выбросить лавровый лист. Пюрировать суп в блендере. Влить сливки и довести до кипения. Подавать с крутонами.
Стейк фламбе с соусом марсала.
В каждой порции 355 Ккал
Порций 8
ПОТРЕБУЕТСЯ: 1 говяжья вырезка весом 1 кг (возьмем только центральную часть, которую можно нарезать одинаковыми шайбами), 50 мл оливкового масла для обжарки, ½ стакана коньяка или виски, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Для соуса: ½ стакана вина марсала, 1,5 стакана мясного бульона, 3 ст. л. оливкового масла, 100 г измельченного репчатого лука, 200 г шампиньонов, нарезанных тонкими ломтиками, 3 ст. л. муки, 1 ст. л. измельченного чеснока, соль и перец по вкусу.
ЧТО ДЕЛАТЬ: Для соуса: разогреть на горячей сковороде оливковое масло, добавить лук, чеснок, шампиньоны и пассеровать до золотистого цвета. Постепенно просеять в сковороду муку и перемешать. Тушить 1 минуту. Вылить вино и перемешать, добавить бульон и варить до загустения. Остудить при комнатной температуре. Центральную часть вырезки нарезать одинаковыми шайбами толщиной 3 см. Обжарить на раскаленной сковороде с добавлением оливкового масла по 3 минуты с каждой стороны. Обжарить по бокам, чтобы запечатать соки. Посолить и поперчить. Налить алкоголь и поджечь его. Как только огонь погаснет, полить стейк соусом и подавать.
Техника безопасности при фламбировании
Фламбирование – поварской прием, который позволяет не только эффектно подать блюдо, но и сделать его вкус очень интересным. При фламбировании
блюдо поливают коньяком, водкой или другим крепким алкоголем и поджигают, при этом спирт выгорает, а у блюда появляются своеобразные вкус и аромат. В новогоднюю ночь одно это эффектное блюдо заменит множество изрядно поднадоевших!
- Используйте глубокую сковороду с длинной ручкой.
- Всегда отмеряйте крепкий алкоголь в отдельную емкость и никогда не наливайте из бутылки, чтобы не устроить пожар.
- Снимите кастрюлю с огня (или выключите огонь) перед добавлением крепкого алкоголя.
- Ни в коем случае не подливайте воду в блюдо с горящим алкоголем и маслом.
- Ваша сковорода должна быть горячей, но не настолько, чтобы она дымилась.
- Если у вас есть вытяжка, включите ее. Если вытяжки нет, переместите сковороду на открытое место столешницы, подальше от всего легковоспламеняющегося.
- Не наклоняйтесь над сковородой.
- Держите рядом крышку на случай, если огонь будет гореть дольше 15 секунд, и накройте кастрюлю крышкой, чтобы потушить его.
- Поджигайте блюдо только длинными спичками для розжига дров в камине.
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