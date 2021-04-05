Вершки и корешки
Спаржа - это съедобная часть (молодые побеги) растения аспарагус, чьими нежными и красивыми веточками украшают букеты. Как огородное растение аспарагус выращивали еще в Древнем Египте. У римлян он считался афродизиаком и овощем, усиливающим мужскую потенцию. После распада Римской Империи католическая церковь наложила запрет на употребление спаржи - считалось, она способствует «разжиганию похоти». Возвращение спаржи произошло в конце XVII века.
В России до революции с удовольствием ели немецкую спаржу, но после 1917 года ее объявили буржуазным пережитком, и она надолго исчезла из рациона советского человека. Только в последние годы свежая спаржа стала появляться в розничной торговле. Да, она дороже остальных овощей, поскольку съедобные молодые побеги созревают только через 3–4 года. Еще одна причина дороговизны - срок хранения не более 5 дней. У нас спаржа в основном привозная, в России ее почти не выращивают.
Мы видим белую и зелёную спаржу – это одно и то же растение, но выращенное разными способами. Белыми стебли становятся в результате специальной агротехники: побеги присыпают землей, и процесс фотосинтеза практически прекращается. Но белая, не видевшая солнца спаржа, по составу беднее зелёной - в ней в 2 раза меньше витаминов. Самой полезной считается спаржа фиолетового и розового оттенка, в ней много антиоксидантов.
Это интересно!
Очередной всплеск популярности спаржи в XVII веке в Германии случился благодаря Людовику XIV, который ввёл ее в свое меню. Пфальцский курфюрст Карл Теодор назвал аспарагус «королевским овощем» и засадил им целую плантацию в своей резиденции в Шветцингене. Этот город считается столицей спаржи. Сегодня в Германии проводят весенние фестивали спаржи. Есть даже туристический маршрут «Баденская дорога», пролегающий через города с фестивалями спаржи, позволяющий изучить полный жизненный цикл растения.
Чем богата?
В состав спаржи входит вещество аспарагин, давшее растению название. Аспарагин помогает выводить из нашего организма аммиак, способствует снижению давления, расширению сосудов, улучшению работы печени и обмену веществ.
В состав растения также входят цинк, калий, фосфор, кальций, магний, железо, витамины группы В, витамины С, Е, А, РР.
В спарже много пищевых волокон: 2 г нерастворимой и 1 г растворимой клетчатки на 150 г.
Это идеальный продукт для больных диабетом 2-го типа: согласно исследованиям, регулярное употребление спаржи повышает толерантность к глюкозе на 80%.
Спаржа богата рутином, который укрепляет сосуды, в ее составе также много природных антиоксидантов – инулина и глутатиона, которые замедляют старение.
Корейские ученые выяснили, что в соке спаржи есть аминокислоты, которые ускоряют расщепление продуктов распада алкоголя. Поэтому употребляя спаржу, можно быстро устранить симптомы похмелья.
[Якорь] Спаржа - источник триптофана, который участвует в синтезе серотонина, улучшает настроение.
Кумарины, входящие в состав спаржи, являются настоящими помощниками для сердца: они хорошо очищают кровь, препятствуют тромбообразованию и улучшают свертываемость. Овощ также содержит калий, который разжижает кровь – это надо знать тем, кто у же принимает препараты для разжижения крови.
Одна порция спаржи (150 г) обеспечивает 60% суточной нормы фолиевой кислоты.
Овощ рекомендуется в составе диет для похудения, поскольку в 100 граммах спаржи всего 25 ккал.
Спаржа широко применяется в косметологии: сок растения обладает смягчающим и отшелушивающим действием, поэтому его добавляют во многие косметические маски.
И просто – вкусная!
В кулинарии в основном используют спаржу белую и зеленую, реже – фиолетовую и розовую. Но неповторимый и пикантный вкус спаржи почти не зависит от её цвета.
Растение добавляют в салаты и супы, жарят и запекают, солят и маринуют, используют в качестве гарнира. Обычно ее готовят в пароварке или отваривают 3–8 минут, добавляя соль, сок лимона и немного сахара.
Чтобы сохранить спаржу свежей на протяжении нескольких дней, надо обновлять срезы и держать в банке с водой, как букеты.
Рецепты
Суп-пюре из спаржи
4 порции, 375 ккал в каждой
ПОТРЕБУЕТСЯ:
800 г белой спаржи
4 ст. л. сливочного масла
2 ст. л. пшеничной муки
4 ст. молока
соль по вкусу
Что делать:
Отобрать и очистить для гарнира 20-25 головок спаржи. Остальную спаржу промыть, нарезать и поставить варить на 15-20 минут, добавив 2 ст. воды и немного соли.
В суповой кастрюле слегка поджарить муку с таким же количеством масла, развести молоко, вскипятить, добавить спаржу (вместе с отваром) и варить 10-15 минут. Затем протереть сквозь сито и по вкусу прибавить соль. Перед подачей к столу заправить маслом, положить в суп сваренную для гарнира спаржу. Отдельно подать гренки.
Теплый салат из спаржи, грецких орехов и рукколы
4 порции, 309 ккал в каждой
Блюдо содержит рекомендованную суточную норму витаминов А и В.
ПОТРЕБУЕТСЯ:
600 г белой спаржи
300 г рукколы
1 апельсин
65 г грецких орехов
3 ст. л. оливкового масла
щепотка шафрана
30 мл лимонного сока
Что делать:
Спаржу помыть, выложить в корзину пароварки и готовить в течение 15 минут. Апельсин очистить, порезать на дольки и освободить от пленок.
Смешать оливковое масло и лимонный сок. В салатник выложить руколу, апельсин, спаржу и грецкие орехи. Перемешать, заправить маслом с лимонным соком. Посыпать шафраном.
Спаржа с лимонно-томатной приправой
2 порции, в каждой 230 ккал.
ПОТРЕБУЕТСЯ:
1 лимон,
2 ст. л. оливкового масла,
1 ст. л. лимонного сока,
8 помидоров черри,
6 стеблей лука-резанца,
8 листиков базилика,
1 ст. л. листьев эстрагона или мяты,
250 г свежей спаржи, соль и перец.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Заранее приготовить заправку. Лимон очистить, удалить белые пленки и перегородки. Мякоть нарезать кубиками и переложить в миску, добавив лимонный сок и оливковое масло. Туда же выложить мелко нарезанные травы и помидоры черри, разрезанные пополам. Все перемешать и поставить в холодное место на несколько часов. У спаржи срезать твердые хвостики и отваривать ее в подсоленной воде 8–9 минут. Готовую спаржу разложить по тарелкам, сверху выложить маринованные в лимонном соке помидоры, посыпать крупной морской солью.
Комментарии