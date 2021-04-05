Она считается деликатесом и главным лакомством вегетарианцев. В ней всего 25 ккал, что делает ее привлекательной для худеющих. Готовьтесь, в мае начинается сезон спаржи!

Вершки и корешки

Спаржа - это съедобная часть (молодые побеги) растения аспарагус, чьими нежными и красивыми веточками украшают букеты. Как огородное растение аспарагус выращивали еще в Древнем Египте. У римлян он считался афродизиаком и овощем, усиливающим мужскую потенцию. После распада Римской Империи католическая церковь наложила запрет на употребление спаржи - считалось, она способствует «разжиганию похоти». Возвращение спаржи произошло в конце XVII века.

В России до революции с удовольствием ели немецкую спаржу, но после 1917 года ее объявили буржуазным пережитком, и она надолго исчезла из рациона советского человека. Только в последние годы свежая спаржа стала появляться в розничной торговле. Да, она дороже остальных овощей, поскольку съедобные молодые побеги созревают только через 3–4 года. Еще одна причина дороговизны - срок хранения не более 5 дней. У нас спаржа в основном привозная, в России ее почти не выращивают.

Мы видим белую и зелёную спаржу – это одно и то же растение, но выращенное разными способами. Белыми стебли становятся в результате специальной агротехники: побеги присыпают землей, и процесс фотосинтеза практически прекращается. Но белая, не видевшая солнца спаржа, по составу беднее зелёной - в ней в 2 раза меньше витаминов. Самой полезной считается спаржа фиолетового и розового оттенка, в ней много антиоксидантов.

Это интересно!

Очередной всплеск популярности спаржи в XVII веке в Германии случился благодаря Людовику XIV, который ввёл ее в свое меню. Пфальцский курфюрст Карл Теодор назвал аспарагус «королевским овощем» и засадил им целую плантацию в своей резиденции в Шветцингене. Этот город считается столицей спаржи. Сегодня в Германии проводят весенние фестивали спаржи. Есть даже туристический маршрут «Баденская дорога», пролегающий через города с фестивалями спаржи, позволяющий изучить полный жизненный цикл растения.

Чем богата?

В состав спаржи входит вещество аспарагин, давшее растению название. Аспарагин помогает выводить из нашего организма аммиак, способствует снижению давления, расширению сосудов, улучшению работы печени и обмену веществ.

В состав растения также входят цинк, калий, фосфор, кальций, магний, железо, витамины группы В, витамины С, Е, А, РР.

В спарже много пищевых волокон: 2 г нерастворимой и 1 г растворимой клетчатки на 150 г.

Это идеальный продукт для больных диабетом 2-го типа: согласно исследованиям, регулярное употребление спаржи повышает толерантность к глюкозе на 80%.

Спаржа богата рутином, который укрепляет сосуды, в ее составе также много природных антиоксидантов – инулина и глутатиона, которые замедляют старение.

Корейские ученые выяснили, что в соке спаржи есть аминокислоты, которые ускоряют расщепление продуктов распада алкоголя. Поэтому употребляя спаржу, можно быстро устранить симптомы похмелья.

[Якорь] Спаржа - источник триптофана, который участвует в синтезе серотонина, улучшает настроение.

Кумарины, входящие в состав спаржи, являются настоящими помощниками для сердца: они хорошо очищают кровь, препятствуют тромбообразованию и улучшают свертываемость. Овощ также содержит калий, который разжижает кровь – это надо знать тем, кто у же принимает препараты для разжижения крови.

Одна порция спаржи (150 г) обеспечивает 60% суточной нормы фолиевой кислоты.

Овощ рекомендуется в составе диет для похудения, поскольку в 100 граммах спаржи всего 25 ккал.

Спаржа широко применяется в косметологии: сок растения обладает смягчающим и отшелушивающим действием, поэтому его добавляют во многие косметические маски.

И просто – вкусная!

В кулинарии в основном используют спаржу белую и зеленую, реже – фиолетовую и розовую. Но неповторимый и пикантный вкус спаржи почти не зависит от её цвета.

Растение добавляют в салаты и супы, жарят и запекают, солят и маринуют, используют в качестве гарнира. Обычно ее готовят в пароварке или отваривают 3–8 минут, добавляя соль, сок лимона и немного сахара.

Чтобы сохранить спаржу свежей на протяжении нескольких дней, надо обновлять срезы и держать в банке с водой, как букеты.

Рецепты

Суп-пюре из спаржи

4 порции, 375 ккал в каждой

ПОТРЕБУЕТСЯ:

800 г белой спаржи

4 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. пшеничной муки

4 ст. молока

соль по вкусу

Что делать:

Отобрать и очистить для гарнира 20-25 головок спаржи. Остальную спаржу промыть, нарезать и поставить варить на 15-20 минут, добавив 2 ст. воды и немного соли.

В суповой кастрюле слегка поджарить муку с таким же количеством масла, развести молоко, вскипятить, добавить спаржу (вместе с отваром) и варить 10-15 минут. Затем протереть сквозь сито и по вкусу прибавить соль. Перед подачей к столу заправить маслом, положить в суп сваренную для гарнира спаржу. Отдельно подать гренки.

Теплый салат из спаржи, грецких орехов и рукколы

4 порции, 309 ккал в каждой

Блюдо содержит рекомендованную суточную норму витаминов А и В.

ПОТРЕБУЕТСЯ:

600 г белой спаржи

300 г рукколы

1 апельсин

65 г грецких орехов

3 ст. л. оливкового масла

щепотка шафрана

30 мл лимонного сока

Что делать:

Спаржу помыть, выложить в корзину пароварки и готовить в течение 15 минут. Апельсин очистить, порезать на дольки и освободить от пленок.

Смешать оливковое масло и лимонный сок. В салатник выложить руколу, апельсин, спаржу и грецкие орехи. Перемешать, заправить маслом с лимонным соком. Посыпать шафраном.

Спаржа с лимонно-томатной приправой

2 порции, в каждой 230 ккал.

ПОТРЕБУЕТСЯ:

1 лимон,

2 ст. л. оливкового масла,

1 ст. л. лимонного сока,

8 помидоров черри,

6 стеблей лука-резанца,

8 листиков базилика,

1 ст. л. листьев эстрагона или мяты,

250 г свежей спаржи, соль и перец.



ЧТО ДЕЛАТЬ

Заранее приготовить заправку. Лимон очистить, удалить белые пленки и перегородки. Мякоть нарезать кубиками и переложить в миску, добавив лимонный сок и оливковое масло. Туда же выложить мелко нарезанные травы и помидоры черри, разрезанные пополам. Все перемешать и поставить в холодное место на несколько часов. У спаржи срезать твердые хвостики и отваривать ее в подсоленной воде 8–9 минут. Готовую спаржу разложить по тарелкам, сверху выложить маринованные в лимонном соке помидоры, посыпать крупной морской солью.

Опубликовано: 21 апреля 2021 г.