Современная томография – КТ, МРТ, ПЭТ – позволяет видеть человека буквально насквозь. Какая разница между этими исследованиями и какое когда назначают?

3 НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ

Томография (от греческого «сечение» и «записывать») – технология, которая позволяет виртуально, без оперативного вмешательства, увидеть тело «в нарезке». Роль сканера играют рентгеновские лучи, радиоволны или радиоактивное вещество. О таких возможностях врачи раньше могли только мечтать. Не удивительно, что Нобелевскую премию по физиологии и медицине за исследования в этой области дали уже дважды. В 1979 году – физикам Кормаку и Хаунсфилду – за разработку собственно метода компьютерной томографии. В 2003 году – физику Питеру Мэнсфилду и химику Полу Лотербуру за изобретение метода магнитно-резонансной томографии. Кстати, еще одну Нобелевскую премию – по физике – в 1901 году получил Вильгельм Рентген за открытие того самого рентгеновского излучения, с которого все и началось.

КТ

Что это. Рентгеновская компьютерная томография (КТ) – родоначальница всех методов томографии. Разные ткани тела имеют разную плотность, и рентгеновские лучи, проходя сквозь них, по-разному меняют свои физические свойства и по-разному отображаются на снимке. Чем плотнее ткань, тем светлее она выглядит на изображении. Во время процедуры вокруг стола, на котором лежит пациент, вращается кольцо с лучевой трубкой. Рентгеновский луч виртуально «нарезает» человека на «ломтики» толщиной в 0,5–2 мм (чем уже этот «шаг», тем лучше) и делает их изображения, которые затем обрабатываются компьютером.

Читайте также Просвети меня, если сможешь . Позволяет получить качественную визуализацию любых органов. Так же на КТ хорошо видна костная ткань. Этот метод незаменим в экстренных случаях (например, при травмах головы), когда врачам нужно быстро понять, что с пациентом. Компьютерную томографию можно использовать для обнаружения опухолей, кровотечений и других патологий, которые не получается обнаружить с помощью обычного рентгена. Большой потенциал у КТ в стоматологии. Технология позволяет получить изображения высокого разрешения, поэтому ее используют для детального исследования челюстно-лицевой области и отдельных зубов. Также КТ бывает необходима при планировании операций по лечению и имплантации зубов.

Длительность. От нескольких секунд до нескольких минут.

Безопасность. В процессе человек получает определенную дозу облучения, поэтому часто компьютерную томографию делать нельзя. Разработчики современных томографов стараются снизить лучевую нагрузку на пациентов и врачей. Например, мультиспиральные томографы последнего поколения позволяют уменьшить дозу облучения на 30 %.

Взвесим риски? Дозы облучения, полученные при КТ, в 100-1000 раз выше, чем при обычном рентгене. Есть предположение, что КТ в некоторых случаях может приводить к повреждению ДНК и, как следствие, развитию рака. Риск развития онкологических заболеваний зависит от возраста: чем моложе пациент, тем он выше. Самые уязвимые в этом плане – дети до 1 года. Некоторые эксперты считают, что в будущем КТ может стать причиной 3-5 % всех раковых заболеваний.

МРТ

Что это. При магнитно-резонансной томографии вместо рентгеновских лучей используется мощное электромагнитное поле. Оно воздействует на ядра атомов водорода, которые есть в любой ткани человеческого тела. Эти атомы порождают ответный сигнал, который регистрируется прибором. Точность метода очень высока, но при этом на качество картинки влияет мощность томографа. Чем она выше, тем выше достоверность исследования.

Применение. Как и КТ, позволяет визуализировать любой орган, но лучше всего подходит для исследования мягких тканей. Не «видит» полые органы (желудок и т. д.). МРТ головы на сегодня считается лучшим методом диагностики заболеваний головного мозга. Например, позволяет обнаружить аневризмы, очаги ишемии, опухоли и т. д. Исследование позвоночника помогает оценить состояние спинного мозга, позвонков и межпозвонковых дисков. Суставов – воспалительные и дегенеративные процессы в самих суставах и околосуставных тканях.

Длительность исследования. Процедура занимает 30-60 минут, все это время пациент должен лежать неподвижно.

Безопасность. Риска облучения нет, поэтому МРТ можно делать даже беременным (но не с использованием контрастного вещества, не на ранних сроках и не в случаях, когда есть угроза выкидыша). Исследование нельзя проводить при почечной недостаточности, клаустрофобии и если в теле пациента есть металлические элементы – например, кардиостимулятор или сосудистые клипсы. Можно пройти неограниченное количество исследований за короткий промежуток времени. Актуально для случаев, когда необходимо контролировать динамику заболевания. Результаты томографии могут исказить некоторые лекарства.

ПЭТ

Что это. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) не позволяет детально «рассмотреть» органы, как МРТ или КТ. Зато этот метод помогает обнаружить метаболические нарушения на самых ранних стадиях, когда в органах еще не произошли структурные изменения. Для этого в кровь пациента через капельницу вводят глюкозу с радиоактивной меткой. И по тому, как это вещество распространяется по телу и в каких органах накапливается, можно многое узнать о состоянии здоровья.

2 в 1 При диагностике онкологических заболеваний ПЭТ более информативна, если совместить ее с КТ. ПЭТ точно определяет локализацию опухоли и метастаз, а компьютерная томография дает детальную картинку этой области. Такая комбинированная процедура называется ПЭТ-КТ, его сейчас предлагают пройти многим пациентам с подозрением на онкологию.

Применение. ПЭТ используется для обнаружения рака на первых стадиях, контроля во время лечения и раннего обнаружения рецидивов. Раковые клетки поглощают энергии больше, чем здоровые, поэтому радиоактивно меченная глюкоза активно «оседает» в злокачественных опухолях. Технология позволяет обнаруживать опухоли и метастазы размером от 1 см, даже если они еще никак не проявляются клинически. Точность ПЭТ-диагностики рака – 80-95% (у КТ – 50-68%). Также ПЭТ способна отличать доброкачественные опухоли от злокачественных. Кроме того, с помощью позитронно-эмиссионной томографии можно выявить нарушения кровообращения в сердце, а также поражения головного мозга (инсульт, эпилепсию, болезни Альцгеймера и Паркинсона).

Длительность исследования. Времени потребуется много. 45 минут должно пройти после установки капельницы, чтобы радиоактивные метки распространилась по телу, и еще 30-40 минут занимает сама процедура.

Безопасность. Пугаться слова «радиация» в данном случае не стоит. Вещество, которое вводят в организм, быстро теряет свою активность. Тем не менее, после исследования рекомендуют пить много жидкости, чтобы ускорить выведение радиоактивной субстанции из организма. Из-за того, что при исследовании используют глюкозу, ПЭТ не проводят больным сахарным диабетом. Беременным и кормящим матерям этот вид томографии тоже не рекомендуется.