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СОЛЯРИЙ

Ранней весной солярий особенно актуален. Красивая, загорелая кожа для многих – неотъемлемый атрибут здоровья и благополучия. Но Международное агентство по исследованию рака Всемирной организации здравоохранения предупреждает, что искусственное «солнце», может быть серьезным факторам риска, способствующим возникновению раковых заболеваний. Так стоит ли рисковать?
Опубликовано: 1 июня 2022 г.

ЗА

Воздействие ультрафиолетовых лучей способствует синтезу витамина  D, который необходим для поддержания иммунитета и нервной системы, работы сердца, защиты бронхо-легочной системы. Противовирусный эффект этого витамина заключается в активации интерферонов, которые уменьшают синтез вирусных белков в клетках организма. Его присутствие необходимо и для поддержания прочности костей. Последние научные исследования подтверждают, что дефицит витамина D, особенно у женщин, приводит к преждевременному старению, более раннему наступлению менопаузы..

ПРОТИВ

Спектр лучей в солярии отличается от естественного солнечного излучения. Чтобы быстро достичь эффекта загара, в соляриях используют ультрафиолетовые лучи типа А (UVA) в высоких дозах. Они проникают в более глубокие слои кожи, чем излучение типа В (UVB), и негативно влияют на эластин и коллаген – основные структурные белки кожи, отвечающие за молодость кожи. В результате запускается процесс так называемого фотостарения, возрастает риск появления морщин и аллергических реакций, образования свободных радикалов.

ЗА

По данным ВОЗ, нехватка солнечных лучей, приводит к депрессии. Чтобы избежать этого, рекомендуется как можно больше времени проводить на солнце. Под воздействием ультрафиолетовых лучей вырабатываются эндорфины – «гормоны удовольствия». Все это особенно актуально для жителей тех регионов, где даже ранней весной остро ощущается дефицит света. В таком случае врачи нередко прописывают солярий и светотерапию для профилактики и лечения депрессии.

ПРОТИВ

Сегодня уже точно доказано, что солярий подобно сигаретам и алкоголю, вызывает достаточно сильную зависимость, Это явление назвали танорексией. Характерные признаки: не попав на очередной сеанс, человек начинает нервничать, злиться, резко ухудшается настроение. Особенно подвержены этому расстройству молодые женщины до 30 лет. Специалисты единодушны: от танорексии надо лечиться. В первую очередь с помощью психотерапии, а в особо тяжелых случаях и с помощью медикаментозных средств.

ЗА

Ограниченное воздействие ультрафиолетовых лучей очень полезно при псориазе: нередко кожа заметно очищается уже после нескольких сеансов. Правда, в таком случае дерматолог рекомендует прежде всего не обычный солярий, а курс ПУВА-терапии – комбинированного лечения с помощью лекарственных средств и длинноволновых ультрафиолетовых лучей (UVA). А вот когда ПУВА-терапия завершена, пригодится и солярий: в него можно ходить после лечения, чтобы сделать незаметными следы от псориаза.

ПРОТИВ

Вопреки распространенному мнению, солярий противопоказан при воспалениях и высыпаниях на коже. Поначалу может показаться, что под влиянием ультрафиолетовых лучей уменьшается сальность, исчезают воспаления. Но это лишь временный эффект: через несколько сеансов наступает обратная реакция, акне проявляется с новой силой и хуже поддается лечению. Кроме того, если вы принимаете гормональные препараты, а также некоторые антибиотики и мочегонные средства, с солярием надо быть особенно осторожными. UVA-облучение может очень быстро привести к появлению пигментных пятен на коже.

ЗА

Солярий может помочь избежать серьезных ожогов, когда вы наконец окажитесь на настоящем солнечном пляже. Ультрафиолетовое излучение в солярии строго дозируется, организм адаптируется к нему постепенно и без стресса. За несколько сеансов кожа приобретает золотистый оттенок, и, когда мы наконец едем отдыхать к морю, уже гораздо меньше рискуем получить ожог на южном солнце. Конечно, это не отменяет необходимости пользоваться на пляже солнцезащитной косметикой и загорать только до 11 и после 17 часов.

ПРОТИВ

После долгих лет исследований специалисты пришли к выводу, что использование ультрафиолетовых ламп повышает риск возникновения меланомы. По последним данным, особенно рискуют 75% молодых людей в возрасте до 30 лет, регулярно посещающих солярий. Не случайно, в Германии, Франции, Голландии, Финляндии и многих других Европейских странах посещения солярия до 18 лет запрещено. Медики аргументировали запрет тем, что кожа молодых людей чувствительна к ультрафиолетовому излучению, поэтому повышается риск заболевания раком кожи.

Выводы «Здоровья»

Минусов у солярия все-таки больше, чем плюсов. Категорически нельзя загорать в солярии при мастопатии, миоме, полипах, кистах, нарушениях функции щитовидной железы и многочисленных родинках на теле. Для всех остальных  разумный выход – минимизировать риск.

Во-первых, посещать солярий не чаще 1 раз в неделю по 5–7 минут.

Во-вторых, обязательно использовать накладки на соски, заклеивать пластырем родинки, свежие рубцы или ранки (в том числе татуировки и пирсинг), а также участки кожи, на которых есть пигментация либо сосудистая сеточка.

В-третьих, загорать в защитных очках, волосы закрывать косынкой, а губы защищать увлажняющим бальзамом.

В-четвертых, - использовать косметические средства для загара в солярии во избежание неблагоприятного воздействия ультрафиолетового  излучения на кожу.

Опубликовано: 1 июня 2022 г.

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