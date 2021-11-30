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Снежные прогулки

В невыносимо долгую зимнюю пору мало что способно выманить на улицу большинство людей. Но у владельцев собак выбор невелик: бодрящая прогулка или жалобный взгляд питомца. Так что и в снег, и в слякоть, и в лютый мороз придётся выбираться в ближайший парк. Главное, чтобы прогулка была не только комфортной, но и безопасной для хвостатого друга.
Опубликовано: 30 ноября 2021 г.

Одежда для собаки: комфорт или помеха

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Для многих пород, например для хаски или лайки, холодная погода является привычной средой обитания. Густой подшёрсток не даст им замёрзнуть даже в минусовую температуру, а верхняя одежда будет только мешать. Но для особо длинношёрстных пород, таких как колли, стоит приобрести водонепроницаемую накидку для мокрой погоды. Тогда не придётся купать их после каждой прогулки.

 

Декоративным породам, а также собакам без подшёрстка зимой действительно может пригодиться тёплая курточка. Особое внимание стоит уделить животным после операции — одежда защитит швы от загрязнения.

Осторожно, реагенты!

Самой большой проблемой зимних прогулок является далеко не мороз. С наступлением холодов на дорогах появляются ледяные корки и опасные реагенты.

 

Наверняка многие замечали, как портится зимняя обувь из-за постоянного контакта с химикатами на дорогах. Столь же губительны они и для нежных собачьих лапок. Микротрещины, раны, покраснения и раздражения могут стать в зимний сезон постоянной проблемой. Поэтому важно после каждой прогулки тщательно осматривать и мыть лапы питомца. Ещё лучше — позаботиться о том, чтобы защитить лапы собаки с помощью специального воска или обуви.

 

Также необходимо следить, чтобы питомец не ел снег в городе, ведь в нём тоже могут быть остатки реагентов и других небезопасных веществ. При первых же признаках отравления следует незамедлительно обратиться к ветеринарному специалисту.

 

 

Опубликовано: 30 ноября 2021 г.

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Предупреждён - значит вооружён! Спасибо за статью!
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Очень полезная статья. Давно что-то подобное искала!

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