СЛЕГКА ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА

В эпоху пандемии многие начали регулярно измерять температуру. И некоторые обнаружили, что она регулярно повышается до условных 37,2

Подъём температуры до субфебрильных цифр (в диапазоне от 37,1 до 37.4С) с одной стороны кажется и не явный признак болезни, с другой - вроде бы не норма. Особенно если ситуация с периодическими подъёмами замерла и не движется ни в сторону ухудшения, ни улучшения. Какие заболевания могут скрываться под маской «вечерней температурки»?

Вариант нормы

Многие ошибочно считают, что нормальная температура тела – 36,6С должна сопутствовать нам на протяжении всей жизни. А её повышение обязательно свидетельствует о том или ином заболевании. На практике же границы нормы колеблются от 36,2 до 37,0С. Кроме того, терморегуляция настолько индивидуальна, что у некоторых из нас в середине дня на фоне физической или умственной работы можно запросто намерить и 37,2С. При этом человек будет хорошо себя чувствовать и выглядеть абсолютно здоровым. Эта особенность характерна не для всех, но многих. А у представительниц слабого пола есть дополнительные физиологические причины для подъема температуры тела в критические дни.

Что делать? Измерять температуру 3 раза в день на фоне полного здоровья в течение недели. Так вы сможете оценить свой индивидуальный температурный цикл и удостовериться, не характерны ли для вас небольшие превышения на фоне активной жизни.

Беременность

Появление эмбриона и его дальнейшее развитие в плод процесс физиологический, но при этом в организме женщины происходят серьёзные изменения. Гормональные, иммунологические, меняется обмен веществ, всё это вместе нередко влияет на терморегуляцию и у женщины периодически повышается температура тела. Субфебрилитет особенно характерен для ранних сроков, а в ряде случаев служит единственной причиной, заставляющей женщину обратиться к врачу, где внезапно обнаруживается интересное положение.

Что делать? Если у женщины отмечается странное повышение температуры по вечерам и есть вероятность зачатия, не будет лишним пройти тест на беременность.

Хронический тонзиллит и синуситы

Среди заболеваний, вызывающих длительное субфебрильное повышение температуры, пальму первенства удерживает патология ЛОР-органов. Хронический тонзиллит, гайморит, фронтит или фарингит нередко не вызывают серьёзных жалоб, проявляясь лишь заложенным носом, небольшой болью в горле и умеренным повышением температуры, главным образом в вечернее время.

Что делать?

Если заметили периодическое повышение температуры, при этом немного познабливает, не дышит нос или побаливают голова и горло, в первую очередь посетите ЛОРа. Установить правильный диагноз помогут не только осмотр, но и микробиологический посев с миндалин, компьютерная томография придаточных пазух носа.

Почечные проблемы

Почки из тех органов, которые тоже часто дают повышение температуры. Если воспаление серьезное, например острый пиелонефрит, то это всегда будет свечка почти до 40 с ознобами и проливными потами. Если же речь идёт об обострении хронического процесса или дебюте гломерулонефрита, который нередко имеет аутоиммунную природу и начинается исподволь, то основной жалобой может быть ежедневный подъём температуры не выше 37,5.

Что делать?

Потребуется сдать несколько различных анализов мочи, пройти УЗИ и компьютерную томографию почек.

Туберкулёз

Доктора называют туберкулёз обезьяной всех болезней. Симптомы этого коварного заболевания, которым, вопреки расхожему мнению, болеют и бедные, и богатые, разнообразны. Единственное, что их объединяет – это длительное упорное субфебрильное повышение температуры тела. Бывает, что люди температурят в течение нескольких месяцев, и не обращаются к врачу, ведь 37,2-37,4 не такая уж высокая температура. Тем временем процесс развивается, становясь всё более трудноизлечимым.

Что делать?

Пройти диагностику туберкулёза – наиболее точным в наши дни считается Диаскин-тест. Не обойтись без компьютерной томографии лёгких, исследование других органов проводится по назначению фтизиатра.

Гипертиреоз

Повышенная функция щитовидной железы проявляется гиперпродукцией её гормонов и несколькими характерными симптомами. Среди них: снижение массы тела на фоне повышенного аппетита, суетливость и беспокойство, учащённое сердцебиение, усиленная потливость. И - повышенная температура тела. Цифры небольшие (37,2-37,4), однако такое повышение сохраняется практически постоянно.

Что делать?

Сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы: трийодтиронин (Т3) и тетрайодтиронин (Т4), а также тиреотропный гормон (ТТГ), синтезируемый гипоталамусом для стимуляции синтеза этих гормонов. Если показатели окажутся повышенными, эндокринолог назначит специальное лечение.

Опубликовано: 12 января 2021 г.