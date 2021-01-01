«Сладкая» несладкая жизнь

Учёные нашли еще одно доказательство «виновности» сахара в негативном влиянии на наше здоровье

Осенью 2020 года были опубликованы результаты работы американских учёных, в которой изучалось влияние сахаров на работу кишечника. В исследовании одной группе мышей устроили «сладкую жизнь»: они ежедневно получали 10-процентный раствор глюкозы. Вторая группа животных была лишена десерта, им давали чистую воду. Мыши, которые получали много сахара, уже на третий день такой диеты начали терять вес, у них появились кровотечения и диарея. При оценке состояния кишечника, выяснилось, что сахарный рацион спровоцировал в нём выраженные воспалительные изменения. Оказалось, диета с большим количеством сахара изменяет состав бактерий, населяющих кишечник: резко вырастает число микроорганизмов, которые расщепляют слизь. Учитывая, что слизь служит защитой от воздействия различных агрессивных агентов, истончение её слоя привело к повреждению и воспалению стенки кишечника. У мышей, которые придерживались здорового образа жизни, при обследовании не было выявлено негативных изменений. Однако они появлялись, когда им пересаживали «подслащенную» микрофлору мышей из основной группы наблюдения.

Эти выводы стали своего рода прорывом в области гастроэнтерологии. Долгое время причина, которая вызывает воспалительные заболевания кишечника, оставалась неизвестной, хотя отмечается значительный рост таких болезней в мире. Воспаление в желудочно-кишечном тракте сильно осложняет таким пациентам жизнь и ухудшает её качество: беспокоят постоянные сильные боли в животе, диарея, вздутие. Процесс практически всегда становится хроническим.

В ближайшее время нам предстоит преодолеть новогодний кулинарный марафон. Количество сахара во время праздничного застолья обычно бывает внушительным. Чтобы избежать неприятных последствий, стоит обратить на это внимание, ограничить его количество, а также «порадовать» своих бактерий, добавив в рацион пробиотики (кисломолочные продукты) и пребиотики (клетчатка).

Факты в тему:

- Норма сахара, рекомендованная специалистами Всемирной Организации Здравоохранения, равна 25-50г в день. Это примерно 1-2 столовых ложек.

- Бактерии способны влиять на иммунитет, пищеварение, согласно ряду исследований, даже на настроение и поведение, формируя наши пищевые привычки. Это они подсказывают нашему мозгу, что приготовить на ужин.

- Злоупотребление сладким может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, сахарному диабету и онкологическим процессам. И, как выяснилось, рационе ухудшить способность запоминать и концентрировать внимание на какой-либо задаче.

Опубликовано: 1 января 2021 г.