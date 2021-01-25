Сколько проживёт новогодняя еда

Что может быть вкуснее новогодних салатов и бутербродов на утро 1 января! Однако любимая русская традиция доедать все каникулы блюда с праздничного стола часто оборачивается большими проблемами

Эксперт: Ольга Швабская, диетолог, научный сотрудник лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины»

Продолжение банкета

Новый год мы привыкли отмечать с размахом – продукты покупаем заранее и много, еды готовим на сорок человек, а съесть всё сразу в новогоднюю ночь не получается. В итоге, на утро 1 января холодильник забит под завязку, мы радуемся продолжению банкета и тут же накрываем новый стол. Почему-то новогодние блюда на следующий день кажутся даже вкуснее. Праздничное настроение снова растёт, как растут и риски получить отравление. Кто-то скажет – ведь еда в холодильнике была, что ей будет! Да, но сначала еда долгое время стояла на столе при комнатной температуре, в ней уже начались процессы брожения и скисания. Да и с той едой, что была в холодильнике, произойдет то же самое, только с небольшой отсрочкой.

Если вы ставите на стол еду в 7 или 10 часов вечера 31 декабря, а убираете только на утро, то употреблять ее уже не стоит. Она слишком долго находилась в тепле. Но не расстраивайтесь, кое-что можно благополучно сохранить до 1 и даже до 2 января.

Салаты

Запомните главное правило - салаты заправлять в нужном количестве уже перед подачей на стол и не солить заранее, иначе ингредиенты дадут сок и быстрее закиснут. Самодельный домашний майонез не должен храниться больше трех суток, потому что в нем нет консервантов.

Уже через 6 часов в сметанном салате, стоящем на столе, начинаются процессы закисания, в майонезном – через 9 часов. Если эти салаты стоят в холодильнике, то процесс запускается примерно на час позже, незаправленные салаты постоят в холоде - максимум сутки. А вот салат из свежих овощей хранить совсем нельзя, его надо съедать сразу, поскольку овощной сок – отличная среда для размножения бактерий. Салат с яйцами можно доесть не позднее обеда 1 января. Салаты с соленьями и луком быстрее подвергаются закисанию - это касается оливье, селёдки под шубой и винегрета. Кстати, винегрет может прожить дольше всех салатов, если в варёные овощи добавлять соленья, лук и масло каждый раз непосредственно перед едой. А чтобы и овощи были менее водянистыми, лучше их не отваривать, а запекать в духовке.

Практичные советы

Перед Новым годом разберите и помойте холодильник.

Храните еду в стеклянной или керамической посуде – она не вступает в химический контакт с едой. В крайнем случае - подойдут пластиковые контейнеры с плотной крышкой.

Оборачивайте бутерброды пищевой пленкой или фольгой, чтобы они не заветрились.

Бутерброды и закуски

Обычно бутербродов и нарезок выходит больше, чем мы можем съесть. Производители колбасы часто пишут на этикетке срок хранения в открытом виде в зависимости от консервантов, которые они добавляют в продукт. Как правило, порезанная колбаса живёт 1-2 дня, если её не касались никакие другие продукты. Но ее ни в коме случае нельзя хранить в пакете - лучше завернуть в бумагу или фольгу. Варёную колбасу проще заморозить, а затем добавлять в горячие блюда. В вакуумных контейнерах, куда не попадает кислород, колбаса пролежит неделю. Если колбаса очень долго лежала на столе или была в составе сложного бутерброда с сыром или овощами, то на следующий день ее лучше промыть и порезать в солянку или обжарить на сковороде.

Нарезанные сыры вполне съедобны на следующий день, но они выделяют жир и потому теряют внешний вид и некоторые вкусовые качества. Поэтому можно добавить сыры в бутерброд или в горячее блюдо.

Икру нельзя хранить в открытой жестяной банке, надо сразу переложить ее в стеклянную и спокойно наслаждаться ею 5-7 дней - сколько написано на этикетке. Если она чуть подсыхает, можно полить ее маслом. А вот бутерброды с икрой надо постараться съесть за 5 часов.

Если в форму с холодцом никто не залезает, то его можно достать из холодильника и съесть 1-2 января, не позже. Но если он постоял несколько часов на столе – без сожаления выкидывайте.

Солёная и копчёная рыба долго не живёт, особенно если она несколько часов стояла на столе. Сколько хранится в холодильнике – читайте на упаковке.

Горячее

Запечённые мясо, птица или рыба после застолья простоят в холодильнике примерно 18–24 часов, их можно будет доесть вечером 1 января или в обед 2 января. Жареное мясо и курица порадуют вас и через 48 часов. Совет: чем суше горячее блюдо, тем дольше оно сохранится. Самый большой срок хранения у копченой курицы – до 5 дней. Однако, не стоит разогревать мясо больше одного раза – так вы дадите бактериям шанс на быстрое размножение.

Любые пироги стоит убирать в холодильник, а не держать на столе. И постараться съесть за день, потом они будут невкусными.

Сроки хранения

Открытый продукт в холодильнике Когда надо доесть Шпроты в открытой банке 2 января, если переложить их в стеклянную банку. Читайте, что написано на упаковке. Грибы 2 января при условии, что рассол будет закрывать верхний слой грибов в банке. Главное, чтобы маринованные или солёные грибы не имели контакта с кислородом. Маслины и оливки 7 января, если они в рассоле Соленья 14 января - солёные огурцы 7 января - маринованные огурцы 30 января - квашеная капуста. Важные условия: рассол должен покрывать продукт, крышка плотно закрывала банку, никакой другой продукт не должен попадать в банку. Торт с кремом 1 января до вечера при условии, что он не стоял всё время на столе. Печёночный паштет 2 января. Если хранить дольше, то есть риск размножения бактерий листерий.

Опубликовано: 11 февраля 2021 г.