Увлечение медицинскими и материнскими форумами породили такое явление, как «синдром тревожной матери». В условиях эпидемии тревожность только нарастает - тревожными становятся даже самые спокойные мамы

Эта тема очень актуальна в обычное время: врачи часто сталкиваются с тревожными мамами, которые в силу своего характера или чрезмерной “начитанности” буквально залечивают своих детей без особой необходимости. Но читать о медицине - не значит понимать. А тревожиться - не значит любить. Возможно, сегодняшняя непростая и действительно тревожная ситуация с коронавирусом позволит этим мамам стать мудрее в дальнейшем - научит не бить тревогу по пустякам и по-другому смотреть на те незначительные моменты, о которых они беспокоятся, а также адекватно относиться к медицинской информации.

Случаи из практики

Часто на приём к педиатру приходят мамы, которых беспокоят те или иные нарушения и симптомы у ребенка. Они уверены, что с их дитём что-то не так. Приносят кипу анализов и обследований, которые неверно трактуют, ссылаются на консультации узких специалистов и на посты различных экспертов в инстаграме. Если после консультации врач вдруг не назначает ребёнку каких-либо препаратов или обследований, мамы начинают обвинять врача в некомпетентности. Перед нами – типичная тревожная мать.

Более опасная ситуация, когда мама начинает сама лечить ребенка при первых признаках ОРВИ. Для собственного успокоения она даёт малышу в качестве профилактики противовирусные и иммуномодулирующие препараты, витамины и залечивает народными средствами. Маленький организм получает мощный фармацевтический удар. Разумная стратегия заключается в осознанном наблюдении за ребенком. Если даже у ребенка плохой аппетит, он капризничает, у него есть небольшая температура, но достаточно активен, и у него нет признаков интоксикации – в данном случае за ним надо просто наблюдать, кормить, если он просит, поить, проветривать комнату, мыть его и выводить гулять. Когда к осознанной заботе матери о ребенке добавляется неконтролируемая тревожность, мы имеем дело с «синдромом тревожной матери».

Тревожность нарастает

В отличие от страха, который провоцируют конкретные причины, в случае с тревогой причины человеком обычно не осознаются. Это ощущение неопределенности, ожидание неких негативных событий.

Довольно часто тревожность идет рука об руку с чувством вины - «я не достаточно хорошая мать», или чувством стыда - «с моим ребёнком что-то не так, он не как все». Неосознанно мамы рассматривают многие обычные ситуации, сильно преувеличивая их значимость, лишь бы доказать, что материнская тревога оправдана и не напрасна.

Таким образом, тревожная мать большим количеством действий пытается подменить необходимую заботу о ребенке гипертрофированной заботой - все действия дают матери ощущение внутреннего спокойствия. Она успокаивается тем, что делает всё возможное для своего чада, думая «я хорошая мать».

Детки в клетке

Для гармоничного развития ребенка важно, чтобы он чувствовал, что рядом с мамой спокойно и безопасно. Но рядом с тревожной мамой малыш не будет чувствовать себя в безопасности. Его психическое состояние дополнительно усугубляет и то, что мама внедряет в его жизнь много правил, ограничений, болезненных анализов, неприятных лекарств и процедур.

Не получая от мамы поддержки и защиты, малыш начинает понимать, что внимание мамы ему достаётся, когда он болен или в опасности. Подсознательно, а порой осознанно ребенок усиливает симптомы своих недомоганий. Вырабатывается порочная модель «я болен, значит, мама рядом».

Со временем тревога мамы по поводу здоровья ребенка может распространиться и на другие сферы его жизни – на учебу, общение с друзьями. Это не будет способствовать нормальному развитию ребенка.

Достигнув пубертатного периода, ребенок, наоборот, будет стараться выйти из гиперопеки тревожной матери. Подросток будет протестовать, намеренно скрывать тяжесть симптомов – главное, чтобы мама его не доставала.

Любопытно, что синдрому тревожности подвержены мамы с любым количеством детей.

Как определить синдром?

Чтобы понять, есть ли у вас синдром тревожности, проанализируйте своё поведение. Есть ли у вас необъяснимый страх по поводу того, что с ребенком может что-то произойти. Замечаете ли вы, что слишком зациклены на его развитии – постоянно проверяете рост, вес, очередность навыков. Часто ли вы читаете профили врачей и изучаете медицинские сайты. Насколько спокойно и адекватно реагируете на любые симптомы у ребенка.

На синдром тревожной матери указывают частые походы к врачам, желание подавать ребенку витамины и другие препараты «для профилактики». Есть ли у вас огромное количество разных препаратов «на всякий случай» в аптечке и в детской сумочке. Если вы не можете адекватно оценить свое поведение, попросите сделать это ваших близких. В крайнем случаем обратитесь к психологу.

Причины развития тревожности:

Генетическая предрасположенность

Копирование модели поведения родительской семьи

Высокая чувствительность

Соматические заболевания самой мамы

Отсутствие иных интересов у мамы, кроме ребенка

Нарушение связи мамы и ребенка с рождения в силу обстоятельств (разлука, болезнь, занятости матери)

Стрессовые ситуации и неблагоприятные условия жизни

Неправильный приём лекарств, самолечение

Как побороть чувство тревожности?

Способы выхода из состояния повышенной тревожности зависят от индивидуальных причин. Но есть ряд распространенных стратегий.

Известно, что забота о ребенке - мощнейший источник удовольствия для матери. За это отвечает нейромедиатор серотонин - гормон счастья, 90% которого вырабатывается в желудочно-кишечном тракте. При его нехватке снижается эмоциональная устойчивость, появляется заторможенность и тревожность. Выработка серотонина может снижаться из-за длительной нехватки солнца, из-за неправильного питания, заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений кишечной микрофлоры. В этих случаях помогает употребление витаминов и метабиотиков.

Необходима коррекция образа жизни мамы - правильный режим дня и сна, правильное питание с исключением простых углеводов.

Приём мягких успокоительных растительных средств и адаптогенов (элеутерококк, левзея, ашваганда и др) курсами на 2-3 месяца позволит привести в баланс нервную систему.

Ради собственного спокойствия, желательно найти для малыша одного врача, которому вы будете доверять, а не перепроверять его назначения на сайтах и форумах. Грамотному врачу порой достаточно объяснить маме ее ошибки и зацикленность на собственных тревогах. Она испытает облегчение от понимания своего состояния и сосредоточится на том, чтобы наладить психологическую связь с ребенком. Качественное общение с ребенком «здесь и сейчас» с взаимной вовлеченностью в процесс чтения, творчества, игр, прогулок – всё это формирует энергетическую связь «мать и дитя». Мама начинает лучше чувствовать любые нюансы в состоянии ребенка, а это ведет к снижению излишней тревоги за него.

Тревожная мать – женщина, беспокойство которой распространяется на все аспекты жизни ребёнка, как новорожденного (а часто с момента зачатия), так и взрослого, а иногда даже преклонного возраста.

Материнский инстинкт является базовым инстинктом, как у животных, так и у человека. Желание оберегать своё потомство - абсолютно нормальное состояние, сформировавшееся в процессе эволюции.

Наталия Горн, педиатр, семейный врач

Опубликовано: 5 июля 2020 г.