Синдром нового мира

В эпоху COVID-19 инфекционные болезни и метаболические факторы (ожирение, гипертония, сахарный диабет), опасные сами по себе, усиливают негативное влияние друг друга

Эксперт: Юрий Успенский, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии им. В.А. Вальдмана Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Рокировка

В конце XIX века в России население умирало в основном от инфекционных заболеваний. В 1909 году два российских терапевта Н.Стражеско и В.Образцов с трудом нашли в Киеве человека с инфарктом миокарда, чтобы составить описание клинических симптомов. Такая картина сохранялась и в 30-е годы, но уже к 80-м годам она резко изменилась – смертность от болезней сердца и сосудов вышла на первый план. Позже инфекции вернули свои позиции «благодаря» ВИЧ, а сегодня коронавирусу. Однако сердечные и метаболические патологии по-прежнему на первом месте. Доказано, что быстрые углеводы, алкоголь и никотин нарушают микробиоту человека, из-за чего метаболические заболевания постепенно выходят на первое место, а

инфекционный агент как триггерный фактор накладывается на метаболический синдром и делает течение заболевания более тяжелым.

Метаболический синдром (МС) – не конкретное заболевание, а совокупность факторов и отклонений (ожирение, гипертония, высокий уровень сахара и холестерина в крови), которые повышают риск развития сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета 2-го типа и увеличивает вероятность появления других тяжелых заболеваний.

Поколение зависимых

Мы живём в каменных джунглях, где каждый подвержен личностным расстройствам – тревожным, депрессивным, астеническим. Для преодоления стресса люди часто прибегают к контрпродуктивным методам - курению, употреблению алкоголя и потреблению калорийной еды. Эти способы дают временное и иллюзорное облегчение, но оборачиваются новыми проблемами для человека – зависимостью от них и, как следствие, новыми метаболическими заболеваниями и патологиями сердечно-сосудистой системы. Не только алкоголь и курение вызывают зависимость. Калорийная пища оказывает каннабиоидное действие на головной мозг и его систему вознаграждения, то есть действует как наркотик. При сниженном уровне эндорфинов избыточное переедание купирует плохое настроение, тревожность, стрессы - поэтому человек ест не потому, что он хочет есть. Эти механизмы очень похожи на те, которые срабатывают у алкоголиков, наркоманов и курильщиков. Можно сделать вывод о воздействии еды как наркотика – вот почему тучному человеку отказаться от приема пищи так же тяжело, как и курильщику от сигарет.

Сигаретный дым влияет на микробиоту кишечника

Анализ кишечной микрофлоры мышей с алкогольной и опиоидной зависимостью показал, что в их микробиоте большое количество патогенных микробов клостридий и слишком мало полезных бактерий.

Как же влияет курение на микробиоту? Воздействие сигаретного дыма повышает pH кишечника, что способствует развитию нарушений микрофлоры и риска развития заболеваний кишечника. Те токсичные канцерогенные углеводороды, которые выделяются при курении, изменяют разнообразие микробиоты, вызывая воспаление слизистой оболочки подвздошной и толстой кишки. Сигаретный дым содержит множество токсичных веществ, которые вызывают респираторные и сердечно-сосудистые заболевания. Тяжелые металлы сигаретного дыма вдыхаются в легкие и частично переносятся в желудочно-кишечный тракт во время глотания. Некоторые изменения микробиома вызванные курением, напоминают те, которые наблюдаются при воспалительных заболеваниях кишечника и ожирении. Интересно, что при одновременном злоупотреблении алкоголем и курение, курение играет преобладающую роль в изменении ЖКТ.

Температура горения на кончике сигареты достигает 800 градусов, при этом выделяются опасные канцерогенные вещества.

Курение является зависимостью, от которой отказаться так же сложно, как от алкоголя, наркотиков и употребления пищи. Для заядлых курильщиков важно в первую очередь снизить вред от курения, в качестве альтернативы воспользовавшись системой нагревания табака до 350 градусов - это позволяет на 90% уменьшить воздействие наночастиц дыма на легкие, снизив уровень 18-ти канцерогенных веществ. Исследования подтверждают, что таким образом удается исключить риск рака практически всех локализаций. Согласно опросам, переход от сигарет к использованию систем нагревания табака помогает людям со временем полностью отказаться от курения. После прекращения курения состояние микробиоты может восстановиться спустя три месяца.

По данным ВОЗ, в России курят 28,3% населения старше 15 лет, это 34,2 млн людей. В опросе Росстата ответ «курение для снятия стресса» среди девушек и школьников набрал максимальное число.

80-95% серотонина образуется в кишечнике. Нарушение микробиоты увеличивает риск развития депрессивного состояния.

Сладкая еда – враг микробиома

Еще недавно метаболическим синдромом страдали преимущественно пожилые люди. Но за последние 20 лет динамика изменилась: распространенность МС выросла у детей и подростков в 1,5 раза. Лишний вес есть у 10-15% подростков, а среди взрослых – у 20-40% населения. У метаболического синдрома появилось еще одно название – синдром нового мира. От ожирения и связанных с ним патологий страдают люди, ведущие малоподвижный образ жизни, употребляющие большое количество быстрых углеводов и трансжиров. Во всем мире наблюдается всплеск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Сегодня появляются термины здоровое метаболическое ожирение и бодипозитивность, но такого не существует. Все люди с лишним весом – кандидаты на тяжелые заболевания. Чрезмерное потребление сладкой пищи способствует потере микробного разнообразия кишечника. Регулярное и неконтролируемое применение антибиотиков тоже внесло свою лепту в нарушение микробиоты человека, ведь мы получаем антибиотики не только в виде лекарств, но и вместе с животной пищей.

Нарушение микробиоты - это не только изменение стула, а прежде всего тяжелое нарушение гомеостаза и липидного обмена, накопление калорий, риск развития атеросклероза, потому что здоровая кишечная микробиота регулирует содержание холестерина, ассимилируя его, оказывая даже статиноподобное действие, уменьшая активность ключевых ферментов в выработке холестерина.

Чтобы микробиота кишечника была здоровой, необходимо, во-первых, отказаться от сладкой калорийной пищи, курения и частого употребления алкоголя. А во-вторых, разнообразить свой рацион питания, делая акцент на овощах, бобовых, злаковых и ферментированных продуктах.

Кофе чуть больше стандартной чашки в день повышает количество бифидобактерий, которые снижают развитие воспалительных механизмов, метаболического синдрома и сахарного диабета.

Опубликовано: 20 января 2022 г.