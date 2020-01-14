Здоровье

Симптомы гипо- и гипертиреоза

Опубликовано: 14 января 2020 г.

Гипотиреоз (микседема)

Гипертиреоз (тиреотоксикоз)

Бледная, холодная на ощупь кожа, ломкие волосы и ногти

Тёплая, влажная кожа, истончение волос, усиление потоотделения

Общая заторможенность, замедление мыслительных процессов

Излишняя активность, эмоциональная лабильность, нервозность

Урежение пульса, сердечная недостаточность, снижение артериального давления

Повышение частоты пульса, аритмии, стенокардия, повышение артериального давления

Тусклый взгляд

Горящий взгляд, пучеглазие

Снижение аппетита, перистальтики кишечника, на этом фоне увеличение массы тела

Повышение аппетита, постоянно урчащий кишечник, на этом фоне снижение массы тела

Мышечная слабость, снижение температуры тела

Общая слабость, остеопороз, повышение температуры тела до субфебрильных цифр

Анемия

Нормальный или  повышенный уровень гемоглобина

Снижение либидо, импотенция, мужское бесплодие.

Нарушение менструального  цикла, женское бесплодие

Снижение уровня основного обмена

Повышение уровня основного обмена
Опубликовано: 14 января 2020 г.

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