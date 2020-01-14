|
Гипотиреоз (микседема)
|
Гипертиреоз (тиреотоксикоз)
|
Бледная, холодная на ощупь кожа, ломкие волосы и ногти
|
Тёплая, влажная кожа, истончение волос, усиление потоотделения
|
Общая заторможенность, замедление мыслительных процессов
|
Излишняя активность, эмоциональная лабильность, нервозность
|
Урежение пульса, сердечная недостаточность, снижение артериального давления
|
Повышение частоты пульса, аритмии, стенокардия, повышение артериального давления
|
Тусклый взгляд
|
Горящий взгляд, пучеглазие
|
Снижение аппетита, перистальтики кишечника, на этом фоне увеличение массы тела
|
Повышение аппетита, постоянно урчащий кишечник, на этом фоне снижение массы тела
|
Мышечная слабость, снижение температуры тела
|
Общая слабость, остеопороз, повышение температуры тела до субфебрильных цифр
|
Анемия
|
Нормальный или повышенный уровень гемоглобина
|
Снижение либидо, импотенция, мужское бесплодие.
|
Нарушение менструального цикла, женское бесплодие
|
Снижение уровня основного обмена
|
Повышение уровня основного обмена
Симптомы гипо- и гипертиреоза
Опубликовано: 14 января 2020 г.
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