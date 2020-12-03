Сила эфирных масел

Эфирные и базовые, ароматные и обволакивающие. Мы знаем, что косметические масла полезны, но не привыкли применять их в ежедневном уходе. Однако персонализированный уход за собой может быть в разы эффективней

СУЩНОСТЬ РАСТЕНИЙ

Масла - самые древние косметические компоненты для ухода за собой. Одними из первых в мире силу растительных экстрактов научились использовать жители древнего Египта. Древнеегипетские жрицы готовили пудру, свечи, медицинские препараты, а также мази, кремы и даже зубные пасты с использованием масел. Мощное антибактериальное и антисептическое действие эфирных масел и ароматических смол, особенно из кедра и ладанного дерева, широко использовались в бальзамировании. Почему именно эти ингредиенты интересовали служителей культа? Эфирные масла — это ароматические растительные вещества, которые извлекаются из лепестков и стеблей различными способами, они высококонцентрированны и достаточно летучи. Другими словами, это сама сущность растений. Их эффективность часто не уступает современным медицинским препаратам. Особенно ценны органические эфирные масла - используя их, можно быть уверенным, что вы применяете полностью натуральное средство, без примеси химических составляющих или консервантов.

ПРАВИЛО УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

Эфирные масла воздействуют на человека комплексно, положительно влияя на все системы и функции организма. Очень важный нюанс - профилактическое и лечебное воздействие достигается сверхмалыми дозами и там, где это необходимо. Масла хорошо переносятся практически всеми и редко вызывают побочный эффект, к ним не возникает привыкания. Они способны проникать сквозь наружные кожные слои и достигать нервных окончаний, сальных желез и волосяных мешочков, оказывая благотворное воздействие на все функции кожи. Существуют исследования, доказывающие способность эфирных масел стимулировать иммунитет и убивать устойчивые формы микробов, некоторые из которых нечувствительны к антибиотикам. При этом, в отличие от последних, масла работают бережно и не подавляют полезную флору организма. Ну и наконец, существует огромное количество вариантов их использования - ингаляции, массаж, ванны, добавление в кремы. Получается, что мы имеем дело с универсальным продуктом.

Косметические и эфирные масла - не одно и то же. Косметические масла, которые еще называют базовыми, их добываются методом холодного отжима косточек, плодов и орехов. Они большей частью состоят из моножиров и полиненасыщенных жиров. Их можно в чистом виде наносить на тело. Самые популярные виды - оливковое, кокосовое, миндальное, масло авокадо и карите. Эфирные масла получают перегонкой с водяным паром, поглощая жирами, кое-где выжимают под прессом или же экстрагируют жидкой углекислотой и другими растворителями. Летучие жирные эфиры плохо растворимы в воде, но хорошо растворимы в других маслах, в том числе в базовых. Из-за высокой концентрации активных веществ их не используют в самостоятельном виде – только в составе базовых масел. То есть, чтобы нанести эфирное масло на кожу или волосы, его лучше всего смешать с базовым косметическим. Также его можно эмульгировать в сливках, молоке или воде с большим добавлением морской соли. Таким образом можно приготовить целый арсенал натуральных средств для ухода за собой.

Расслабляющее масло для тела. Растворите 10 капель лавандового масла в 50 капель чистого миндального масла, его можно наносить на влажную кожу после душа и использовать как средство для массажа на сухую.

Растворите 10 капель лавандового масла в 50 капель чистого миндального масла, его можно наносить на влажную кожу после душа и использовать как средство для массажа на сухую. Для ухода за жирной кожей. Смешайте 4 капли эфирного масла чайного дерева с 2 каплями эфирного масла розы и 100 мл воды с растворенными в ней 2 ст.л. морской соли. Используйте как тоник перед нанесением вашего утреннего крема.

Смешайте 4 капли эфирного масла чайного дерева с 2 каплями эфирного масла розы и 100 мл воды с растворенными в ней 2 ст.л. морской соли. Используйте как тоник перед нанесением вашего утреннего крема. Восстанавливающая маска для волос. В свой любимый бальзам для волос добавьте 3 капли эфирного масла иланг - иланга и 2 капли эфирного масла нероли. Нанесите на влажные волосы и оставьте на 7-10 минут. Высушите и уложите как обычно.

В свой любимый бальзам для волос добавьте 3 капли эфирного масла иланг - иланга и 2 капли эфирного масла нероли. Нанесите на влажные волосы и оставьте на 7-10 минут. Высушите и уложите как обычно. Глубокий уход за поврежденными волосами. 3 ст. ложки кокосового масла смешайте с 3 каплями эфирного масла мирта и нанесите на всю длину волос. Оставьте на 20 минут, затем смойте шампунем.

3 ст. ложки кокосового масла смешайте с 3 каплями эфирного масла мирта и нанесите на всю длину волос. Оставьте на 20 минут, затем смойте шампунем. Для хорошего сна. Проветрите вашу спальню. За 2 часа до сна поставьте в нее аромалампу с 4 каплями эфирного масла лаванды.

Проветрите вашу спальню. За 2 часа до сна поставьте в нее аромалампу с 4 каплями эфирного масла лаванды. От простуд. 1-2 капли эфирного масла эвкалипта нанесите на бумажный платок и периодически вдыхайте запах в течение дня.

Опубликовано: 9 декабря 2020 г.