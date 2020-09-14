Сила алоэ вера

Этот уникальный ингредиент может все – снять воспаление, успокоить раздраженную кожу и помочь заживить раны. Именно поэтому средство с алоэ вера – настоящий маст-хэв в вашей косметичке

СЕКРЕТ ЦАРИЦЫ



Первое упоминание об этом суккулентном растении встречается в усыпальнице древнеегипетской царицы Хатшепсут – она использовала настойку алоэ вера в качестве тоника для лица. С незапамятный времен этот ингредиент применяли и в медицинских, и в косметических целях. А все потому, что алоэ в дикорастущем виде встречается и в Северной Африке, и на Аравийском полуострове, и на островах Атлантического океана. Алоэ может существовать в условиях, когда другие растения вянут и умирают: в экстремальных ситуациях оно закрывает поры, удерживая влагу внутри листа. Главная сила растения – состав его сока. Он содержит важные витамины, олигоэлементы и аминокислоты.

Витамин А, необходимый для тонуса кожи и увлажненности слизистых оболочек.

Витамин B1, играющий важную роль в процессах метаболизма углеводов, жиров и белков.

Витамин B6, важный для иммунной защиты и хорошего метаболизма.

Витамин B12, помогающий бороться со стрессами и усталостью.

Витамин С, сильный антиоксидант, способный быстро заживлять ранки.

Витамин E, сохраняющий клетки кожи от действия свободных радикалов.

И это еще не все! Кальций, хром, медь, железо, магний, марганец, фосфор, цинк – неполный список минералов, содержащихся в листьях алоэ. Аминокислоты изолейцин, лейцин, лизин и метионин, активные молекулы сапонинов и полифенолов считаются мощными восстановителями поврежденных тканей и обладают сильным противовоспалительным действием.

ВСЕМОГУЩИЙ СУККУЛЕНТ

Если перед вами качественная органическая косметика, в составе которой значится алоэ, знайте, что вы будете иметь дело с эффективным средством, которому под силу решить не одну эстетическую проблему.

1.Акне. Причем, как в подростковом, так и во взрослом возрасте. Лосьоны, тоники , гели и кремы с алоэ снимут воспаления, уменьшат покраснения и ускорят процесс

2.Жирная кожа. Ищите экстракт алоэ в гелях, масках для лица, пенках для умывания. Отлично, если вместе с этим ингредиентом в составе также есть экстракт ромашки, каолин, бисаболол. Эти компоненты проникают глубоко в поры кожи, очищают от лишнего сального секрета, успокаивают, выравнивая рельеф лица.

3.Обезвоженная и чувствительная кожа. Гели, кремы, сыворотки и масла с этим растительным экстрактом быстро увлажнят, не оставляя жирных следов. Средство с алоэ для чувствительной кожи – настоящее спасение. Оно усилит защитные свойства, снимет раздражение, подарит ощущение мягкости и свежести. Кстати, кремы с алоэ вера - лучшие средства после загара, особенно если вы склонны к ожогам.

4.Сухие ломкие волосы и проблемная кожа головы. Если вам часто хочется отрезать истончившиеся кончики, вы ощущаете, что прядям не хватает блеска, а кожа головы остро реагирует на стрессы, вам в помощь шампуни и кондиционеры с алоэ.

В 19 века из сока алоэ был выделен антибиотик, который до сих пор используют при лечении болезней кожи и туберкулёза.

ПОМОЧЬ ЖЕЛУДКУ

Интересно, что сок алоэ многие сотни лет использовался и в качестве снадобья для улучшения пищеварения. Он стимулирует выработку ферментов, которые важны для полноценного расщепления и хорошего усвоения полезных питательных веществ из пищи. Кроме того, гель из этого растения содержит фитостеролы, уменьшающие выработку «плохого» холестерина.

Алоэ для пищеварения

Смешайте 400 мл воды с 3 столовыми ложками геля алоэ вера (45 г) и 10 свежими листьями перечной или кудрявой мяты. Пейте готовый напиток в течение дня, распределив его на три порции. В случае серьезных заболеваний ЖКТ сначала проконсультируйтесь с врачом.

Опубликовано: 16 сентября 2020 г.