Шутки для здоровья

Изучая поведенческие реакции человека, ученые находят всё больше подтверждений того, что смех является не просто проявлением нашего хорошего настроения или способом его создания. В журнале The Сonversation были опубликованы результаты работы профессора когнитивной психологии Джэнет М. Гибсон, который утверждает, что с помощью смеха мы может эффективно прорабатывать свой эмоциональный интеллект.
С самого рождения улыбка младенца – это способ коммуникации с родителями, возможность продемонстрировать состояние удовольствия. В зрелом возрасте умение распознать нюансы шутки, иронии или сарказма – проявление высокого уровня интеллекта. Это связано с неизбежным парадоксом шутки, который требует умственного напряжения. К тому же необходимо уловить эмоции собеседника и дать адекватную ответную реакцию. Психологи считают, что это сложный комплекс реакций, тренируя которые, мы улучшаем взаимоотношения с окружающими нас людьми и учимся анализировать собственные эмоции.
Для повышения эмоционального интеллекта автор предлагает осознанно добавлять юмор в повседневную жизнь. Находите повод для шутки на работе или в семейном кругу. Не пренебрегайте смешным контентом в социальных сетях и интернет-ресурсах, смотрите комедии в кино, делайте записи о забавных вещах, которые произошли с вами в течение дня, посещайте специальные тренинги или занятия по йоге смеха - хасья (в переводе с санскрита «хасья» - смех).
Помимо благотворного влияния на эмоциональное состояние, юмор помогает справиться со стрессом и даже повысить иммунитет. В процессе психофизиологического акта смеха снижается продукция гормонов стресса, к примеру кортизола, и повышается синтез «радостных» веществ – серотонина и дофамина. А сокращение мышц, диафрагмы во время хохота – это своеобразная зарядка, вариант дыхательной гимнастики, тренировка вегетативной нервной системы .
Факты в тему:
- Гелотология (от древне- греческого γέλως «смех») – наука о влиянии смеха на организм человека. Существует несколько направлений смехотерапии, и больничная клоунада – одно из них.
- Результаты сканирования продемонстрировали, что в ответ на чей-то смех наш мозг готовит лицевые мышцы к тому, чтобы тоже посмеяться. При этом испытуемые могут осознанно не рассматривать ситуацию, как смешную. То есть смех заразителен само по себе.
- Согласно статистике, запасы радости тают с возрастом. Дети смеются около 300 раз в день, взрослые - от 5 до 20 раз.. Причем женщины чаще мужчин.
- Пять - шесть недель от рождения - время первой улыбки младенца, а настоящий детский смех родители могут услышать где-то в возрасте 3-4 месяцев. При этом ученые доказали, что малыши реагируют именно на действия окружающих. Они смеются над нами.
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