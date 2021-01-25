Шутки для здоровья

С помощью смеха мы может эффективно прорабатывать свой эмоциональный интеллект.

Изучая поведенческие реакции человека, ученые находят всё больше подтверждений того, что смех является не просто проявлением нашего хорошего настроения или способом его создания. В журнале The Сonversation были опубликованы результаты работы профессора когнитивной психологии Джэнет М. Гибсон, который утверждает, что с помощью смеха мы может эффективно прорабатывать свой эмоциональный интеллект.

С самого рождения улыбка младенца – это способ коммуникации с родителями, возможность продемонстрировать состояние удовольствия. В зрелом возрасте умение распознать нюансы шутки, иронии или сарказма – проявление высокого уровня интеллекта. Это связано с неизбежным парадоксом шутки, который требует умственного напряжения. К тому же необходимо уловить эмоции собеседника и дать адекватную ответную реакцию. Психологи считают, что это сложный комплекс реакций, тренируя которые, мы улучшаем взаимоотношения с окружающими нас людьми и учимся анализировать собственные эмоции.

Для повышения эмоционального интеллекта автор предлагает осознанно добавлять юмор в повседневную жизнь. Находите повод для шутки на работе или в семейном кругу. Не пренебрегайте смешным контентом в социальных сетях и интернет-ресурсах, смотрите комедии в кино, делайте записи о забавных вещах, которые произошли с вами в течение дня, посещайте специальные тренинги или занятия по йоге смеха - хасья (в переводе с санскрита «хасья» - смех).

Помимо благотворного влияния на эмоциональное состояние, юмор помогает справиться со стрессом и даже повысить иммунитет. В процессе психофизиологического акта смеха снижается продукция гормонов стресса, к примеру кортизола, и повышается синтез «радостных» веществ – серотонина и дофамина. А сокращение мышц, диафрагмы во время хохота – это своеобразная зарядка, вариант дыхательной гимнастики, тренировка вегетативной нервной системы .

Факты в тему:

- Гелотология (от древне- греческого γέλως «смех») – наука о влиянии смеха на организм человека. Существует несколько направлений смехотерапии, и больничная клоунада – одно из них.

- Результаты сканирования продемонстрировали, что в ответ на чей-то смех наш мозг готовит лицевые мышцы к тому, чтобы тоже посмеяться. При этом испытуемые могут осознанно не рассматривать ситуацию, как смешную. То есть смех заразителен само по себе.

- Согласно статистике, запасы радости тают с возрастом. Дети смеются около 300 раз в день, взрослые - от 5 до 20 раз.. Причем женщины чаще мужчин.

- Пять - шесть недель от рождения - время первой улыбки младенца, а настоящий детский смех родители могут услышать где-то в возрасте 3-4 месяцев. При этом ученые доказали, что малыши реагируют именно на действия окружающих. Они смеются над нами.

Опубликовано: 26 января 2021 г.