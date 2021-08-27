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Шоколад регулирует вес!

Опубликовано: 1 сентября 2021 г.

В исследовании ученых из Университета Мурсии в Испании приняли участие наиболее уязвимые к метаболическим нарушениям пациенты - женщины в период постменопаузы. В течение 2 недель часть из них по утрам в качестве альтернативы стандартному рациону питания получала 100 г шоколада. Как ни удивительно, но по сравнению с контрольной группой испытуемых, у них снизилось чувство голода и тяга к сладкому, а также уменьшился уровень глюкозы в крови и окружность талии. У других участниц, употребление шоколада в вечернее время способствовало повышению физической активности и окислению углеводов. Самое главное - ни утренние, ни вечерние участники «шоколадного испытания» не набрали вес, что развенчивает образ шоколада как основного врага красивой фигуры и здоровья.  Исследования показали, что шоколад может помочь организму сжечь жир и снизить уровень сахара в крови.

Опубликовано: 1 сентября 2021 г.

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