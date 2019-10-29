ЩИТОВИДКА – ТРЕТЬЕ СЕРДЦЕ

Мал золотник, да дорог
Даже мозг - главный вычислительный центр и мегасервер, желудок, обеспечивающий пищевые потребности и лёгкие, снабжающие организм кислородом, печень, почки, решают локальные задачи и на такую должность явно не тянут. Другое дело, небольшой и, на первый взгляд, незаметный орган – щитовидная железа.
Природа не зря расположила её на шее, которая, как известно, поворачивает голову в нужном направлении. Нечаянное ли это совпадение или нет, остаётся догадываться, но щитовидка играет роль главного менеджера нашего тела. С помощью всего двух гормонов она умудряется управлять почти всеми обменными процессами в организме. Под её руководством мозг думает то активнее, то еле-еле, и сердце бьётся то чаще, то реже, даже лёгкие дышат по-разному.
Стоит ей чуть превысить свои служебные обязанности, увеличив выработку гормонов, как организм сразу же напоминает несущийся на всех парах паровоз. При этом ему постоянно подкидывают в раскаленную топку новые дрова. Развивается переизбыток щитовидных гормонов и даже отравление ими организма, это состояние получило название тиреотоксикоз. Человек с тиреотоксикозом быстрый, деятельный, эмоциональный. Он много ест, но все равно худеет, ему постоянно жарко, он много говорит и активно жестикулирует. Его полный антипод — человек, страдающий от нехватки щитовидных гормонов. Ослабление функции железы, (гипотиреоз или микседема), лишает человека энергии. Он полнеет, хотя и аппетита особо нет, нередко впадает в депрессию, постоянно хочет спать и ничего не успевает. Настроение на нуле, он постоянно мерзнет.
Когда в отделении больные с гипо- и гипертиреозом оказываются в одной палате, первый постоянно закрывает форточку и брезгливо ковыряет ложкой казенную кашу, второй каждый раз ее распахивает и просит добавки. Первый хочет погрустить в тишине, второй включает телевизор и приглашает в палату гостей. Буквально ни по одному вопросу они не могут прийти к консенсусу. Это и не удивительно, в топке одного полыхает пламя, а у другого — едва тлеют чуть теплые угольки
Стёртая картина
И то, и другое состояние могут подкрасться незаметно. В наши дни развёрнутая клиническая картина заболеваний щитовидной железы, когда зоб выпрыгивает из-под воротника, а глаза выпучены, словно у игрушечной лягушки, редки. Чаще эндокринологи имеют дело с ситуацией, когда длительная нехватка или, наоборот, переизбыток щитовидных гормонов успевают вызывать немало изменений в организме, при этом сама область щитовидной железы внешне не изменена. Симптомы же болезни нередко смазаны, и врач летит всё что угодно, только не щитовидку. Это может быть ожирение, различные аритмии, угревая сыпь - множество симптомов, вынуждающих эскулапа идти по ложному следу.
Всего один анализ…
При этом чтобы оценить работу щитовидной железы, нужно назначить всего один анализ. Три показателя (ТТГ, Т3 и Т4) дадут полную картину функционирования щитовидной железы и возможных перегибов в её работе. ТТГ или тиреотропный гормон, вырабатывается гипофизом по принципу обратной связи: получая от рецепторов к щитовидным гормонам информацию об их концентрации. Его выработка либо увеличивается (если надо «подстегнуть» железу), либо снижается в случае, если щитовидка вырабатывает слишком много гормонов). Если у железы проблемы, и она синтезирует недостаточно гормонов, то уровень ТТГ в крови будет повышен. Избыточная стимуляция позволит какое-то время поддерживать гормоны в норме, но речь уже идёт о латентном или субклиническом гипотиреозе. В дальнейшем даже избыточного количества ТТГ станет недостаточно, уровень гормонов снизится и разовьется клинический гипотиреоз.
В другой ситуации щитовидная железа начинает синтезировать слишком много гормонов – их концентрация в крови растёт и превышает норму, а уровень ТТГ значительно снижается. Речь идёт о гипертиреозе или тиреотоксикозе. А ещё возможно, что причина нарушений не в щитовидной железе, а гипоталамусе. Это может сучиться из-за травм, различных опухолей гипофиза и головного мозга вцелом, при некоторых системных и эндокринологических заболеваниях. В результате здоровую щитовидку будут либо избыточно, либо недостаточно стимулировать, и опять разовьётся либо гипо- либо гипертиреоз.
И одно исследование
Второй метод обследования щитовидной железы, не менее простой и доступный, позволяет узнать о её структуре и выявить наличие узлов – уплотнений ткани щитовидной железы, который эндокринологи традиционно разделяют на «горячие» и «холодные». Но дело не в температуре, а в функции узлов: горячий способен вырабатывать гормоны, а при исследовании поглощает радиоактивный йод. Холодный гормонов не вырабатывает, йод не поглощает. Ещё выделяют так называемые «тёплые» узлы смешанного типа, состоящие как из гормональной активных, так и неактивных клеток. Горячие узлы нередко связаны с развитием тиреотоксикоза, так как могут вырабатывать большое количество щитовидных гормонов. Для определения принадлежности узлов требуется пройти радионуклидное исследование, а подозрительные на рак образования надо пунктировать под контролем УЗИ. И конечно, за всеми узлами необходимо наблюдать в динамике. Если они «пошли в рост», как бы ни было страшно, надо соглашаться на пункцию.
Откуда ты – узел?
Почему возникают узлы? Как и большинство заболеваний щитовидной железы, из-за недостатка йода, плохой экологии и повышенного уровня радиации. Несмотря на разнообразие продуктов в магазинах, наша страна по-прежнему относится к территориям хронического йододефицита. А йод для щитовидки, всё равно, что воздух для лёгких, ведь именно из него синтезируются щитовидные гормоны. Поэтому, не получая его из пищи, железа сначала начинает буквально добывать йод, используя в качестве его источника любые сомнительные соединения. Самое опасное, если в организм вместо обычного йода попадёт его радиоактивный изотоп. Синтезировать из него гормоны не получится, и он надолго застрянет в железе, облучая её изнутри. Именно поэтому во время Чернобыльской катастрофы населению массово раздавали таблетки йода – чтобы все локусы железы были заняты, и радиоактивный йод в неё не попал. И так важно и сегодня регулярно получать «правильный» йод, не давая радиоактивным изотопам занять его место. Самый простой метод – приобретать йодированные продукты ежедневного употребления, например соль. К сожалению, многие из нас пренебрегают этим простым правилом.
Молодой, но добрый рак
Сочетание факторов привело к тому в последние годы в нашей стране отмечается постоянное увеличение заболеваемости раком щитовидки. Выброс радиоактивного йода в 1986 году накрыл большие территории в Европейской части России и бывших республиках СССР, и сегодня рак щитовидной железы в 30-35 лет совсем не редкость. Усугубляет ситуацию частое отсутствие симптомов опухоли и изменений в анализе крови. В большинстве случаев рак не сопровождается симптомами гипо- или гипертиреоза, а первым внешним признаком является обнаружение узла на щитовидной железе или увеличенных шейных лимфатических узлов. Обнадёживает, что рак достаточно хорошо поддаётся лечению современными методами, включающими в себя хирургию, радиойодтерапию, и новое, высокоэффективное направление онкологического лечения - таргетную терапию. Хорошие новости – учитывая, что около 90% процентов рака приходится на две не слишком агрессивные формы (папиллярный и медуллярный рак), если речь идёт о ранних стадиях заболевания десятилетняя выживаемость также превышает 90%.
Узлы в щитовидной железе встречаются у многих взрослых людей и лишь 5% из них являются злокачественными.
90% случаев рака щитовидной железы приходится на не слишком агрессивные опухоли, при своевременно лечении вероятность выздоровления составляет 90%.
Симптомы гипо- и гипертиреоза
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Гипотиреоз (микседема)
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Гипертиреоз (тиреотоксикоз)
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Бледная, холодная на ощупь кожа, ломкие волосы и ногти
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Тёплая, влажная кожа, истончение волос, усиление потоотделения
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Общая заторможенность, замедление мыслительных процессов
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Излишняя активность, эмоциональная лабильность, нервозность
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Урежение пульса, сердечная недостаточность, снижение артериального давления
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Повышение частоты пульса, аритмии, стенокардия, повышение артериального давления
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Тусклый взгляд
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Горящий взгляд, пучеглазие
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Снижение аппетита, перистальтики кишечника, на этом фоне увеличение массы тела
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Повышение аппетита, постоянно урчащий кишечник, на этом фоне снижение массы тела
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Мышечная слабость, снижение температуры тела
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Общая слабость, остеопороз, повышение температуры тела до субфебрильных цифр
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Анемия
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Нормальный или повышенный уровень гемоглобина
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Снижение либидо, импотенция, мужское бесплодие.
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Нарушение менструального цикла, женское бесплодие
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Снижение уровня основного обмена
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Повышение уровня основного обмена
Досадный промах
Щитовидка любит скрывать свои проблемы за «чужими симптомами». Досадный случай - приходит пациент к врачу с жалобами на частые приступы мерцательной аритмии. Кардиолог вешает ему суточный монитор (холтер), подтверждает диагноз, проводит электрофизиологическое обследование и кладет на операцию. А вот анализы на гормоны щитовидной железы взять забывает. Операция сделана, ритм восстановлен, пациент выписан домой в кратчайшие сроки в соответствии с принципами страховой медицины. Но действие гормональных нарушений на миокард продолжается, и вскоре следует очередной срыв ритма. А требовалось то всего-навсего вовремя подключить эндокринолога и назначить волшебную таблетку. Встречаются пациенты, которым на фоне гипотиреоза и вызванной им брадикардии успевали благополучно поставить постоянный электрокардиостимулятор. При том, что консервативное лечение с высокой долей вероятности помогло бы избежать этой операции
Йоги знали толк
Многие асаны различных направлений йоги предусматривают давление подбородком на область щитовидной железы. Возможно, не представляя себе анатомию щитовидки и её функцию, древние создатели йоги понимали важность ежедневной стимуляции этой зоны.
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