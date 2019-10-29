ЩИТОВИДКА – ТРЕТЬЕ СЕРДЦЕ

Среди множества претендентов мы не зря выбрали щитовидку. Это звание может принадлежать лишь тому органу, который отвечает не за отдельный участок организма, а за всё сразу

Мал золотник, да дорог

Даже мозг - главный вычислительный центр и мегасервер, желудок, обеспечивающий пищевые потребности и лёгкие, снабжающие организм кислородом, печень, почки, решают локальные задачи и на такую должность явно не тянут. Другое дело, небольшой и, на первый взгляд, незаметный орган – щитовидная железа.

Природа не зря расположила её на шее, которая, как известно, поворачивает голову в нужном направлении. Нечаянное ли это совпадение или нет, остаётся догадываться, но щитовидка играет роль главного менеджера нашего тела. С помощью всего двух гормонов она умудряется управлять почти всеми обменными процессами в организме. Под её руководством мозг думает то активнее, то еле-еле, и сердце бьётся то чаще, то реже, даже лёгкие дышат по-разному.

Стоит ей чуть превысить свои служебные обязанности, увеличив выработку гормонов, как организм сразу же напоминает несущийся на всех парах паровоз. При этом ему постоянно подкидывают в раскаленную топку новые дрова. Развивается переизбыток щитовидных гормонов и даже отравление ими организма, это состояние получило название тиреотоксикоз. Человек с тиреотоксикозом быстрый, деятельный, эмоциональный. Он много ест, но все равно худеет, ему постоянно жарко, он много говорит и активно жестикулирует. Его полный антипод — человек, страдающий от нехватки щитовидных гормонов. Ослабление функции железы, (гипотиреоз или микседема), лишает человека энергии. Он полнеет, хотя и аппетита особо нет, нередко впадает в депрессию, постоянно хочет спать и ничего не успевает. Настроение на нуле, он постоянно мерзнет.

Когда в отделении больные с гипо- и гипертиреозом оказываются в одной палате, первый постоянно закрывает форточку и брезгливо ковыряет ложкой казенную кашу, второй каждый раз ее распахивает и просит добавки. Первый хочет погрустить в тишине, второй включает телевизор и приглашает в палату гостей. Буквально ни по одному вопросу они не могут прийти к консенсусу. Это и не удивительно, в топке одного полыхает пламя, а у другого — едва тлеют чуть теплые угольки

Стёртая картина

И то, и другое состояние могут подкрасться незаметно. В наши дни развёрнутая клиническая картина заболеваний щитовидной железы, когда зоб выпрыгивает из-под воротника, а глаза выпучены, словно у игрушечной лягушки, редки. Чаще эндокринологи имеют дело с ситуацией, когда длительная нехватка или, наоборот, переизбыток щитовидных гормонов успевают вызывать немало изменений в организме, при этом сама область щитовидной железы внешне не изменена. Симптомы же болезни нередко смазаны, и врач летит всё что угодно, только не щитовидку. Это может быть ожирение, различные аритмии, угревая сыпь - множество симптомов, вынуждающих эскулапа идти по ложному следу.

Всего один анализ…

При этом чтобы оценить работу щитовидной железы, нужно назначить всего один анализ. Три показателя (ТТГ, Т3 и Т4) дадут полную картину функционирования щитовидной железы и возможных перегибов в её работе. ТТГ или тиреотропный гормон, вырабатывается гипофизом по принципу обратной связи: получая от рецепторов к щитовидным гормонам информацию об их концентрации. Его выработка либо увеличивается (если надо «подстегнуть» железу), либо снижается в случае, если щитовидка вырабатывает слишком много гормонов). Если у железы проблемы, и она синтезирует недостаточно гормонов, то уровень ТТГ в крови будет повышен. Избыточная стимуляция позволит какое-то время поддерживать гормоны в норме, но речь уже идёт о латентном или субклиническом гипотиреозе. В дальнейшем даже избыточного количества ТТГ станет недостаточно, уровень гормонов снизится и разовьется клинический гипотиреоз.

В другой ситуации щитовидная железа начинает синтезировать слишком много гормонов – их концентрация в крови растёт и превышает норму, а уровень ТТГ значительно снижается. Речь идёт о гипертиреозе или тиреотоксикозе. А ещё возможно, что причина нарушений не в щитовидной железе, а гипоталамусе. Это может сучиться из-за травм, различных опухолей гипофиза и головного мозга вцелом, при некоторых системных и эндокринологических заболеваниях. В результате здоровую щитовидку будут либо избыточно, либо недостаточно стимулировать, и опять разовьётся либо гипо- либо гипертиреоз.

И одно исследование

Второй метод обследования щитовидной железы, не менее простой и доступный, позволяет узнать о её структуре и выявить наличие узлов – уплотнений ткани щитовидной железы, который эндокринологи традиционно разделяют на «горячие» и «холодные». Но дело не в температуре, а в функции узлов: горячий способен вырабатывать гормоны, а при исследовании поглощает радиоактивный йод. Холодный гормонов не вырабатывает, йод не поглощает. Ещё выделяют так называемые «тёплые» узлы смешанного типа, состоящие как из гормональной активных, так и неактивных клеток. Горячие узлы нередко связаны с развитием тиреотоксикоза, так как могут вырабатывать большое количество щитовидных гормонов. Для определения принадлежности узлов требуется пройти радионуклидное исследование, а подозрительные на рак образования надо пунктировать под контролем УЗИ. И конечно, за всеми узлами необходимо наблюдать в динамике. Если они «пошли в рост», как бы ни было страшно, надо соглашаться на пункцию.

Откуда ты – узел?

Почему возникают узлы? Как и большинство заболеваний щитовидной железы, из-за недостатка йода, плохой экологии и повышенного уровня радиации. Несмотря на разнообразие продуктов в магазинах, наша страна по-прежнему относится к территориям хронического йододефицита. А йод для щитовидки, всё равно, что воздух для лёгких, ведь именно из него синтезируются щитовидные гормоны. Поэтому, не получая его из пищи, железа сначала начинает буквально добывать йод, используя в качестве его источника любые сомнительные соединения. Самое опасное, если в организм вместо обычного йода попадёт его радиоактивный изотоп. Синтезировать из него гормоны не получится, и он надолго застрянет в железе, облучая её изнутри. Именно поэтому во время Чернобыльской катастрофы населению массово раздавали таблетки йода – чтобы все локусы железы были заняты, и радиоактивный йод в неё не попал. И так важно и сегодня регулярно получать «правильный» йод, не давая радиоактивным изотопам занять его место. Самый простой метод – приобретать йодированные продукты ежедневного употребления, например соль. К сожалению, многие из нас пренебрегают этим простым правилом.

Молодой, но добрый рак

Сочетание факторов привело к тому в последние годы в нашей стране отмечается постоянное увеличение заболеваемости раком щитовидки. Выброс радиоактивного йода в 1986 году накрыл большие территории в Европейской части России и бывших республиках СССР, и сегодня рак щитовидной железы в 30-35 лет совсем не редкость. Усугубляет ситуацию частое отсутствие симптомов опухоли и изменений в анализе крови. В большинстве случаев рак не сопровождается симптомами гипо- или гипертиреоза, а первым внешним признаком является обнаружение узла на щитовидной железе или увеличенных шейных лимфатических узлов. Обнадёживает, что рак достаточно хорошо поддаётся лечению современными методами, включающими в себя хирургию, радиойодтерапию, и новое, высокоэффективное направление онкологического лечения - таргетную терапию. Хорошие новости – учитывая, что около 90% процентов рака приходится на две не слишком агрессивные формы (папиллярный и медуллярный рак), если речь идёт о ранних стадиях заболевания десятилетняя выживаемость также превышает 90%.

Узлы в щитовидной железе встречаются у многих взрослых людей и лишь 5% из них являются злокачественными. 90% случаев рака щитовидной железы приходится на не слишком агрессивные опухоли, при своевременно лечении вероятность выздоровления составляет 90%.

Симптомы гипо- и гипертиреоза

Гипотиреоз (микседема) Гипертиреоз (тиреотоксикоз) Бледная, холодная на ощупь кожа, ломкие волосы и ногти Тёплая, влажная кожа, истончение волос, усиление потоотделения Общая заторможенность, замедление мыслительных процессов Излишняя активность, эмоциональная лабильность, нервозность Урежение пульса, сердечная недостаточность, снижение артериального давления Повышение частоты пульса, аритмии, стенокардия, повышение артериального давления Тусклый взгляд Горящий взгляд, пучеглазие Снижение аппетита, перистальтики кишечника, на этом фоне увеличение массы тела Повышение аппетита, постоянно урчащий кишечник, на этом фоне снижение массы тела Мышечная слабость, снижение температуры тела Общая слабость, остеопороз, повышение температуры тела до субфебрильных цифр Анемия Нормальный или повышенный уровень гемоглобина Снижение либидо, импотенция, мужское бесплодие. Нарушение менструального цикла, женское бесплодие Снижение уровня основного обмена Повышение уровня основного обмена

Досадный промах

Щитовидка любит скрывать свои проблемы за «чужими симптомами». Досадный случай - приходит пациент к врачу с жалобами на частые приступы мерцательной аритмии. Кардиолог вешает ему суточный монитор (холтер), подтверждает диагноз, проводит электрофизиологическое обследование и кладет на операцию. А вот анализы на гормоны щитовидной железы взять забывает. Операция сделана, ритм восстановлен, пациент выписан домой в кратчайшие сроки в соответствии с принципами страховой медицины. Но действие гормональных нарушений на миокард продолжается, и вскоре следует очередной срыв ритма. А требовалось то всего-навсего вовремя подключить эндокринолога и назначить волшебную таблетку. Встречаются пациенты, которым на фоне гипотиреоза и вызванной им брадикардии успевали благополучно поставить постоянный электрокардиостимулятор. При том, что консервативное лечение с высокой долей вероятности помогло бы избежать этой операции

Йоги знали толк

Многие асаны различных направлений йоги предусматривают давление подбородком на область щитовидной железы. Возможно, не представляя себе анатомию щитовидки и её функцию, древние создатели йоги понимали важность ежедневной стимуляции этой зоны.

Опубликовано: 27 ноября 2019 г.