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Шесть «запретов» лета

Сезонными бывают не только фрукты и овощи, но и медицинские вмешательства. Есть ряд процедур и операций, которые лучше не делать летом
Опубликовано: 23 июня 2021 г.

Операции на венах нижних конечностей

Флебэктомия – удаление варикозно расширенных вен. После такого оперативного вмешательства необходимо носить специальный медицинский трикотаж с высокой степенью компрессии. Это довольно плотные чулки или колготки. В зависимости от объёма операции компрессионный трикотаж придётся носить от одного до нескольких месяцев, а в летнюю жаркую погоду это может вызвать сильный дискомфорт.

Операции сердечникам

Гипертоникам и пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы летняя жара даётся с трудом – они хуже всех переносят любые операции. В душную погод у них часто происходят колебаниями артериального давления, вплоть до гипертонических кризов. Поэтому кардиологи своим пациентам советуют те или иные плановые операции переносить на осень или зиму. Речь не идёт, конечно, об экстренных ситуациях, когда операция необходима безотлагательно. Предварительно необходимо обсудить все за и против со своим лечащим врачом.

Удаление родинок, папиллом и татуировок

Подобные вмешательства на открытых участках кожи дерматологи рекомендуют выполнять в сезон с низкой интенсивностью УФ-излучения – осенью или зимой. Под летними солнечными лучами усиливается выработка меланина меланоцитами, что в свою очередь может спровоцировать появление выраженной пигментации в области послеоперационной раны на коже. Однако есть ситуации, когда родинку или другое новообразование на коже нужно удалять срочно. Необходимо проконсультироваться с дерматологом.

Маммопластика и мастопексия

Оперативное уменьшение или увеличение груди, а также её подтяжка требуют ношения специального поддерживающего белья. Такая коррекционная одежда необходима для фиксации имплантатов в нужном положении и снижения нагрузки на позвоночник, а также для уменьшения отёков и профилактики осложнений, связанных со швами. Эти специальные бра придется носить минимум месяц. Они довольно плотные и объёмные, а потому скрыть их под летними сарафанами будет проблематично, не говоря уже о походах на пляж.

Абдоминопластика

Эта пластическая операция помогает избавиться от излишков жира и убрать дефекты кожи в области живота. И речь снова идёт о необходимости носить компрессионный трикотаж. В случае абдоминопластики – это плотное белье от середины бедер до грудной клетки. Жаркая погода в сочетании с такой экипировкой может осложнить течение послеоперационного периода и заживление швов. Любые пластические операции, требующие заживление швов, рискованно проводить летом, поскольку при недостаточном уходе из-за жары размножаются бактерии и есть риск занести инфекцию. 

Пилинг кожи, лазерная и фотоэпиляция

Глубокий пиллинг кожи (лазерный и химический), а также аппаратные эпиляции создают микроповреждения кожи, поэтому на открытом солнце есть риск получить пигментные пятна. Дерматологи рекомендуют избегать агрессивных процедур летом, особенно пациентам со смуглой кожей и тёмными волосами. Врачи дают небольшую поблажку людям со светлой кожей, но при условии минимального нахождения на улице и активного использования солнцезащитных средств с SPF 50.

 

По данным американских учёных, выполнение любых операций летом повышает риск инфекционных осложнений на 29%. Однако хирурги считают, что при соблюдении правил обработки послеоперационных ран и рационального использования антибиотикотерапии, результаты операции в любое время года могут быть успешными. Также есть врачебные манипуляции, которые откладывать на потом нельзя.

Опубликовано: 23 июня 2021 г.

Комментарии

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Последние комментарии

Jade17 [9 дней назад]
вы правы!
alyanova [29 дней назад]
Я в 41 родила второго ребенка, первого в 36. Может быть если до 40 не родила бы, то возможно и не...
Queeny [43 дня назад]
Всё правильно написано. Я тоже в своё время имела дело с "плато",

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