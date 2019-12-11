ШЕСТЬ СПОСОБОВ РАССЛАБИТЬСЯ

Снять напряжение тела и «очистить голову» без таблеток возможно!

Медитация

Медитация - это целый набор различных духовных практик, результатом которых является достижение состояния абсолютного блаженства, и максимального расслабления. Основной метод медитации подразумевает глубокую концентрацию на объекте, а техника – сосредоточение на монотонно повторяющемся действии. В качестве объекта может выступать персона, мысль, действие, а сам процесс проходит в определённой позе и сопровождается специальной дыхательной гимнастикой и перебиранием чёток. Если правильно следовать технологии, можно достигнуть значительной психологической разрядки, «освободить голову” от житейских проблем.

Гипноз

Официально разрешённый метод воздействия на другого человека насчитывает несколько веков и может успешно применяться для релаксации. Вопреки расхожему мнению, при помощи гипноза усыпить человека против его воли невозможно, равно как и насильно заставить его выполнять те или иные действия. Зато можно ввести в особое состояние, в котором человек словно видит себя со стороны, добровольно выполняет команды гипнотизёра и даже может вспомнить события, которые ранее казались забытыми навсегда. Гипнотический транс - один из самых ярких примеров немедикаментозного изменения сознания, которое помогает снять лишнюю психологическую нагрузку

Йога

Сегодня древняя индийская философия всё больше акцентируется на гимнастике, но даже в этом варианте она способна оказывать влияние на мозг и восприятие мира. Внутреннее расслабление, подъём настроения и мотивации отмечают не только опытные гуру, но даже новички. Это не удивительно, ведь если отбросить философскую и религиозную составляющую, останется вполне конкретное воздействие на важные звенья нашего организма, например, многие позы подразумевают давление подбородком на щитовидную железу и паращитовидные железы, стимуляцию надпочечников, простаты и яичников. В результате на головной мозг оказывают комбинированное воздействие гормоны и нервные импульсы, приходят спокойствие и расслабление.

Циклические виды спорта

Многие могут рассказать о приятном чувстве расслабления, появляющемся после забега на длинную дистанцию или тяжёлой тренировки в фитнес-зале. Марафонцы вообще свидетельствуют, что периодически ощущают необычную лёгкость, ясность мысли. В этом нет ничего удивительного, уверены антропологи. Ведь эволюционно столь долгий забег организм воспринимает как «гонку за мамонтом», или «спасение от мамонта», и спешит с помощью хитро замешанного внутреннего биохимического коктейля из гормонов и биологически активных веществ обезболить, облегчить, отвлечь нас от тяжёлой физической работы.

Массаж

Это один из самых известных способов расслабления. Руки массажиста воздействуют на нервные сплетения, «активные точки», устраняют мышечный спазм. Благодаря правильно подобранной техники и хорошо проведенного сеанса можно не только хорошо расслабиться, но и уснуть прямо на массажном столе. Главное по ошибке не заказать бодрящий массаж, после которого вместо эндорфинов и серотонина выделится адреналин, и вместо непринужденного отдыха придётся бороться с внутренним возбуждением.

Баня

У нас это не только традиционный способ очищения, но и психологической разрядки. Горячий пар, замешанный на целебных травах, мощная стимуляция кровообращения и рефлексогенных зон способствует выработке гормонов счастья», которые поддерживают настроение хорошим, а тело расслабленным ещё несколько дней. Раньше считалось, что термические нагрузки (баня, сауна и т.д.) противопоказана тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но зачастую люди просто не знают меры. Это подтверждает исследование финских учёных. Они доказали, что если посещать сауну по правилам, и «не перегреваться», то риск сердечного приступа на лавке для сердечников не выше, чем для людей со здоровым сердцем. Другое дело – если стараться пересидеть ближнего, делать по несколько заходов в час, неумеренно охлаждать себя пивом. Тогда даже здоровым становится плохо, а сердечники нередко завершают «чистый четверг» в реанимации.

Опубликовано: 11 декабря 2019 г.