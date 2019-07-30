СГИНЬ, БОРОДАВКА!

Говорят, они появляются после контакта с лягушкой. На самом деле это не так, но выглядят бородавки действительно неэстетично, а поддаются лечению с трудом.

Несмотря на пугающий внешний вид, а иногда и размеры, по своей сути бородавки всего лишь разрастания самого поверхностного слоя нашей кожи - сосочкового слоя дермы и эпидермиса. Что же служит причиной неконтролируемого деления клеток? Несколько десятков лет назад ученым удалось выяснить, что это происходит под воздействием вируса, которым заражены почти 80% из нас – вируса папилломы человека (ВПЧ). Передаётся он практически всеми возможными путями – контактно-бытовым, половым, парентеральным, и нередко соседствует с нами на протяжении всей жизни.

Бородавки могут появиться у 80% из нас

Почему же бородавки появляются не у каждого из нас, а у некоторых появившись, через некоторое время проходят самостоятельно. И лишь небольшая часть зараженных ВПЧ вынуждены обращаться к дерматологам, а прежде месяцами пытаться избавиться от напасти самостоятельно. Учёные уверены, что всё дело в нашем иммунитете. У части из нас он сразу вычисляет вирус и не даёт ему «разгуляться», у других вирус находит лазейку и иммунитету требуется время, а у третьих иммунитет в данный момент серьезно ослаблен, и длительное время не может противостоять вирусу.

Заразен и хитёр

Многие боятся – можно ли подцепить ВПЧ в бане или фитнес-центре. Увы, эта инфекция настолько заразна, что передаётся при обычном рукопожатии. И тем более через общие полотенца, седушки в парной, шлёпанцы, средства гигиены. Что уж говорить о более тесном контакте – нас начинают заражать папилломавирусом родители, продолжают друзья и подруги детства, а тех, кто дожил незаражённым до совершеннолетия, впереди ожидают большие опасности – поцелуи, объятия, секс. Так что информация о сверхзаразности ВПЧ - вовсе не миф.После инфицирования вирус на некоторое время словно затаивается, это необходимо для того, чтобы не выдать себя перед иммунными клетками. За несколько недель или месяцев, именно столько обычно продолжается инкубационный период, он словно проводит разведку, приобретя важную информацию о том, как избежать прямого столкновения с иммунитетом. Иногда вирус затихаетна годы и даже на десятки лет, ожидая снижения иммунитета, причиной которого могут оказаться стрессы, переутомление, переохлаждение, приём антибиотиков и гормональных средств, инфекционное или онкологическое заболевание и многие другие факторы. А есть люди, иммунитет которых не дат поднять голову вирусу на протяжении всей жизни – они либо излечатся самостоятельно, либо останутся на всю жизнь носителями вируса, способными заразить окружающих.

Он любит женщин

Ещё одно распространённое мнение гласит, чтоженщины заражаются ВПЧ чаще, а сами бородавки появляются на коже в большем количестве. Увы, и это нельзя назвать выдумкой, по наблюдениями дерматологов, представительницы слабого пола действительно более подвержены появлению папиллом и бородавок. Дело в том, что женский иммунитет чаще мужского подвергается негативным воздействиям. Это происходит во время каждой беременности, грудного вскармливания, при ежемесячных и возрастных гормональных колебаниях. А ещё в интимной зоне у женщин создана гораздо более комфортная для вирусов среда. В результате и на женских руках бородавки можно заметить чаще, игенитальные кондиломы появляются тогда, когда у партнёра нет и намёка на заражение.

Большая вирусная семья

Всего науке известно около 40 различных штаммов вируса папилломы человека и далеко не все вызывают появление бородавок. При этом учёные могут точно сказать, какой штамм вызывает появление той или иной бородавки или папилломы. Так, ВПЧ 1 вызывает появление доброкачественных образований на ладонях и подошвах; ВПЧ 2 – обыкновенные (вульгарные) бородавки; ВПЧ 3, 10, 28 и 29 – плоские бородавки; ВПЧ 4 – бородавки на подошвах стоп и вульгарные бородавки; ВПЧ 6 и 11 – папилломатоз гортани и остроконечные кондиломы; ВПЧ 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19-25, 36, 39, 40 – генерализованное проявление вируса, представляющее собой бородавчатую эпидермодисплазию; ВПЧ 7 – вульгарные бородавки; ВПЧ 13, 32 – фокальное разрастание эпителиальных тканей; ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35 – злокачественные новообразования половой сферы (главным образом у женщин).

Сегодня тип вируса можно определить с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), но на практике к этому анализу прибегают редко, врачам легче ориентироваться по клиническим проявлениям. От того, к какому типу бородавок относится ваша, будет зависеть тактика дальнейшего лечения. Чаще всего мы сталкиваемся с простыми или вульгарными бородавками, которые располагаются на открытых частях тела, руках или ногах. Именно они в силу распространенности и локализации доставляют самое большое беспокойство, ведь появление бородавок сразу создаёт у окружающих ощущение неухоженности, появляется брезгливость.

Разновидности бородавок • простые (обыкновенные), возникают на открытых частях тела, руках, ногах, лице, в области волосистой части головы. • подошвенные, возникают на подошве, • юношеские (плоские), возникают в области лица, на тыле кисти, • околоногтевые, • кондиломы (бородавки на гениталиях и в зоне ануса).

Самому лучше не трогать!

Каждого человека, у которого появились бородавки, прежде всего, волнует всего один вопрос – как от них избавиться. Для начала вспомним главную заповедь дерматолога – ни в коем случае не стоит начинать лечение самостоятельно. И дело даже не в том, что их можно перепутать с другим кожным заболеванием и получить опасные осложнения (бородавки имеют характерный внешний вид и спутать их сложно), просто наверняка самостоятельное лечение измучает вас и вашу кожу, а результата не принесёт. Всё потому, что момент появления бородавок – это время максимальной активности вируса, он только что выскользнул из-под бдительного иммунного контроля и в его планы не входит позволить вам так быстро прервать эти счастливые мгновения. Сожжёная или вытравленная бородавка через несколько дней восстаёт из мёртвых, разрастаясь ещё больше. А попытка уменьшить её размеры с помощью маникюрных ножниц нередко заканчивается упорным кровотечением – тело бородавки буквально пронизано вновь образованными сосудами, которые очень легко травмировать.

Ещё один важный аспект - обязательно нужно убрать не только «тело», но и «корни» бородавки. На самом деле она, конечно, не дерево, и никаких корней не имеет, но вспомним, что рост бородавки начинается из сосочкового слоя дермы, а это достаточно глубоко. Если убрать бородавку более поверхностно, оставив поражённые, насыщенные вирусом ткани в глубине «кратера», рецидив неизбежен.

Методов местного удаления бородавок множество, хирургическое иссечение - самый старый из них и сегодня практически не применяется. Не удивительно, ведь на смену скальпелю пришли более современные, бескровные способы удаления. Среди них иссечениебородавок с помощью электроножа, криодеструкция и лазерное удаление.

Ещё один важнейший аспект лечения - местного удаления бородавки всегда мало. Обязательно, чтобы пациент получил и системное лечение, приём противовирусных и иммуномодулирующих препаратов помогает подавить вирус изнутри и избежать рецидива. Курс лекарственного лечения обычно занимает около месяца.

Если же вы четко выполняли рекомендации врача, избегали влаги и не мочили место удаления, чётко принимали лекарства, то почти наверняка вы на длительное время избавитесь от бородавок. Вирус склонит голову, спрячется в глубинах организма, и появятся или нет бородавки вновь, во многом будет зависеть от вас. Здоровый образ жизни, полноценный отдых, отказ от вредных привычек, всё, что помогает держать организм в тонусе, держит в тонусе и вирус, не давая ему возможность активно размножаться.

Удаляем правильно. - Электрокоагуляция. Самый проверенный метод удаления бородавок, успешно применяется несколько десятков лет. Проводится под местной анестезией при помощи электрокоагулятора. Высокочастотный ток, поступающий к стальной петле, помогает аккуратносрезать эпителиальное образование и избежатьпоявления кровотечения во время операции и после неё. После процедуры на месте бородавки образуется корочка, которая должна отслоиться самостоятельно приблизительно через 5-7 дней после процедуры. -Лазерная вапроизация (выпаривание). Более молодой, но не менее эффективный метод. Заключается в послойном выпаривании бородавки, при этом нижележащие сосуды также испаряются, а их притоки на дне образовавшейся бляшки надёжно тромбируются. Считается, что лазер более надёжно, чем электрокоагуляция позволяет обработать именно нижние отделы бородавки, что крайне важно для профилактики рецидива. Как и электрокоагуляция, процедуру проводят под местным обезболиванием. После удаления бородавки на её месте может остаться небольшое углубление, которое исчезнет через 12-20 дней. -Криодеструкция (замораживание жидким азотом).Метод основан на глубокой заморозке тканей. Удаление бородавок проводится с помощьюкриоаппликатора или палочки-апликатора с тампоном из ваты. Аппликатор прикладывают к бородавке, слегка надавливая на него. Время аппликации зависит от размеров бородавки и занимает от 7 до 35 секунд. Замороженная бородавка бледнеет и уплотняется, а затем краснеет и отекает. В последующем на месте бородавки формируется наполненный кровью или серозной жидкостью эпителиальный пузырь, который постепенно уменьшается в размерах и примерно за неделю превращается в корку, которая отпадёт еще через 10-15 дней.

Главное не перепутать Обычно бородавки внешне трудно спутать с другими кожными новообразованиями, и всё-таки иногда под неё может маскироваться одна из самых опасных злокачественных опухолей – беспигментная меланома. Если попробовать удалить такую опасную опухоль лазером или жидким азотом, гарантировано быстрое появление отдалённых метастазов. Поэтому, врач должен осмотреть бородавки, в том числе с помощью специального прибора – дерматоскопа, и при появлении малейших подозрений удалить образование с широким отступом, направив препарат на гистологическое исследование.

Борьба с бородавками должна быть комплексной – местное удаление сочетают с приёмом противовирусных, иммуномодулирующих препаратов.

Бородавки обожают влажность. Поэтому избавиться от них гораздо труднее людям, вынужденным часто мыть руки – медицинским работникам, сотрудникам общепита.

Опубликовано: 31 марта 2020 г.