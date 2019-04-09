Селфитис – новое заболевание?

Селфи – самый необычный способ фотографирования. Мы не думаем о самом фото, а только о том, как выглядим мы.

Улучшенная версия себя

В прошлом году в мире в сеть было выложено около 24 миллиарда селфи. В Калифорнии даже открыли музей селфи, где все желающие могут сделать идеальный кадр в необычных декорациях, а в интернете появились многочисленные курсы, обещающие научить правильному фотографированию себя. Но даже при идеальных внешних данных есть риск, что фото не понравится, ведь, снимая себя, человек мысленно сравнивает изображение в кадре с тем, как он хотел бы выглядеть, с собственным «супер-Я».

Пластический хирург Борис Паскоу из Клиники Нью-Джерси комментирует: «Селфи делают нас более самокритичными. Часто пациенты приносят мне свои фото на телефоне и говорят: «Смотрите, какой у меня большой нос!». Кажется, они не осознают, что селфи – это не настоящие мы, и реальность может сильно отличаться от того, что мы видим на экране».

Действительно, расстояние и угол съемки влияют на то, как мы выглядим на фотографии. В исследовании ученых из Медицинской школы Rutgers New Jersey и Стэнфордского Университета было доказано, что на селфи, снятых с расстояния вытянутой руки (примерно 30 см), нос оказывается на 30% шире, чем на портретах, снятых с расстояния 1,5 м.

Для устранения такого «эффекта селфи» были даже разработаны специальные программы, позволяющие убрать искажения. Но и этого оказалось мало для любителей «самосъемки»: многочисленные приложения, позволяющие отретушировать недостатки фото, регулярно занимают первые места по количеству скачиваний. Делая нос более тонким, расширяя глаза, увеличивая рот, убирая морщинки и выравнивая тон кожи, можно добиться идеального результата, и быть довольным собой – хотя бы на картинке.

Селфи – для неуверенных в себе

Что же скрывается за идеальными фотографиями в социальных сетях? Группа ученых из британского Nottingham Trent University и индийского Thiagarajar School of Management выявила, что увлечение селфи связано с острой потребностью в самоутверждении.

Люди, постоянно фотографирующие себя, чаще всего не уверены в себе и стремятся понравиться окружающим. Респонденты, стремящиеся с помощью селфи почувствовать себя увереннее и привлечь к себе внимание, влиться в коллектив и стать душой компании, лишь еще больше уходили в «онлайн», а их самоощущение в реальном мире ухудшалось.

Подобные результаты показало исследование университета Йорка: оказалось, что молодые люди и девушки, которые делают селфи, в целом, чувствуют себя хуже, чем те, кто не делает. Они более тревожны и считают себя менее симпатичными по сравнению с теми, кто равнодушен к селфи. А ученые из Университета штата Огайо и вовсе выявили у людей, постоянно фотографирующих самих себя, отсутствие эмпатии – способности чувствовать и понимать других.

Опасное увлечение

Для некоторых увлечение селфи становится не просто игрой, а разрушающей страстью. 19-летний англичанин Дэнни Боул прогремел в британских СМИ, когда попытался покончить жизнь самоубийством после того как понял, что не может сделать идеальное фото себя. Он тратил на это по 10 часов в день, почти не выходил из дома на протяжении полугода, перестал ходить в школу, стал стремительно терять вес и в итоге начал «глушить» тоску антидепрессантами.

Другой британский студент Джунэйд Ахмед делает 200 селфи в день и считает фото неудачным, если оно набрало менее 600 лайков. Ради своего нетривиального фотографического увлечения он всерьез усовершенствовал свой внешний вид: вколол филлеры в подбородок, челюсти, скулы и губы, закачал ботокс под глаза, поставил виниры на зубы, сделал татуаж бровей и заморозку подкожного жира. Не секрет, что многие девушки точно так же улучшают свою внешность только лишь для того, чтобы идеально выглядеть на селфи у себя в инстаграме.

Подобные случаи становятся настолько распространенными, что Американская Ассоциация Психиатров бьет тревогу и готовится включить навязчивое желание постоянно делать селфи в список психических расстройств. В английском языке для этого недуга уже даже придумано специальное название – selfitis.

Профессор Дэвид Вил, психиатр лондонского Priory Hospital подтверждает: «Два из трех пациентов, обращающихся ко мне с дисморфофобией (психическое расстройство, при котором человек чрезвычайно обеспокоен недостатками своего тела), страдают от постоянной необходимости делать селфи».

Что же рекомендуют исследователи тем, кто чрезмерно любит фотографировать себя? Не забывать о реальности – смотреть на окружающий мир, переводить фокус внимания с себя на то, что происходит вокруг и наслаждаться моментом. Ведь наводя на себя камеру смартфона, так легко упустить что-то действительно важное, что останется за кадром.

Звезды кино, телеведущие, космонавты, президенты и даже Папа Римский Франциск навсегда вписали свои имена и лица в историю современной портретной фотографии - селфи.

Опрос, проведенный американской социологической компанией среди 1190 респондентов в августе 2018 года, показал, что большинство любителей селфи – это люди в возрасте от 18 до 34 лет. 82% молодежи хотя бы раз в жизни делали селфи и выкладывали их в социальных сетях. В возрастной категории 35-54 лет таких людей 63%, а среди лиц старше 55 лет – 44%.

Опубликовано: 22 апреля 2019 г.