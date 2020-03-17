Секретный элемент

Маски для лица необходимы, когда требуется быстрый и заметный результат. Как выбрать те, которые действительно работают?

РАЗГОВОР В МАСКАХ

Удалить макияж, промокнуть лишнюю влагу, нанести на 20 минут, а потом смыть теплой водой. Это стандартная инструкция для современных масок, которые стали одним из самых продаваемых бьюти-средств на косметическом рынке. Правда, не все из них эффективны. Чтобы удачно выбрать маску, нужно знать, какие ингредиенты в составе способны решить ту или иную проблему.

ОЧИЩАЮЩИЕ

Даже если вы регулярно очищаете кожу с помощью геля для умывания или молочка, микроскопичные частички макияжа все равно остаются в порах. С такими часто незаметными загрязнениями хорошо справляются маски, содержащие бамбуковый уголь, глину и экстракты морских водорослей. При этом лучше всего работает белая, розовая глина, каолин и гассул. Эти ингредиенты абсорбируют излишки жира и грязи, что почти всегда актуально для обладателей жирной кожи.

УВЛАЖНЯЮЩИЕ

Если кожа шелушится, это трудно скрыть даже профессиональной косметикой. Но быстро исправить ситуацию может маска с органическими экстрактами. Например, отлично работает сочетание кокоса, огурца и гиалуроновой кислоты. Еще одна парочка по-настоящему действенных ингредиентов – авокадо и алоэ вера. Ночную маску с таким составом можно наносить на ночь, а утром удалить остатки с помощью теплого полотенца. Экстракты женьшеня, мелиссы и зеленого чая тоже неплохо увлажняют, нивелируют мелкие неровности и придают коже ровный тон.

АНТИВОЗРАСТНЫЕ

Ни одна маска не способна скинуть вам 10 лет – это факт. Зато немного нивелировать морщинки, убрать неровности и добавить коже сияния вполне возможно. Лучшее решение в этом случае – тканевые и гидрогелевые маски, пропитанные коллагеном, экстрактом конского каштана, скваланом оливы, экстрактом винограда или граната.

ПРОТИВ УСТАЛОСТИ

Бывает, что после недосыпов и многих часов работы за компьютером кожа выглядит обезвоженной и тусклой. Тогда нужно делать ставку на такие ингредиенты как кофеин, эсцин и декстан. Они разгоняют кровоток, улучшают кровообращение, а кожа сразу выглядит ухоженной и отдохнувшей.

ОТ ПИГМЕНТАЦИИ

Выровнять цвет лица, нивелировав пигментные пятна за один раз не получится. Но несколько применений масок с азелаиновой кислотой или витамином С, влияющих на меланин в коже, может значительно осветлить заметные темные пятнышки. Арбутин и койевая кислота в составе средства – заявка на то, что перед вами средство, которое справится с проблемой.

СЛОВО О ШЕЕ

Кожа в этой области очень тонка и имеет минимальное количество сальных желез, поэтому возрастные изменения появляются на ней с возрастом довольно часто. Прибавим к этому тот факт, что в составе дермы шеи не так много меланоцитов, клеток, отвечающих за защиту от ультрафиолета, как, например, на других поверхностей кожи. Самое действенный уход за зоной декольте может обеспечить альгинатные маски.

Альгинат натрия, который получают из бурых и красных водорослей, в сочетании с водой образуют увлажняющий гель, богатый минеральными веществами. Преимуществ у этого ингредиента много: во-первых, альгинатные маски подходят всем типам кожи. Во-вторых, эффект лифтинга наступает сразу после экспозиции. Просто смешайте порошковую и жидкую фазу и нанесет маску на лицо. В течение 30-40 минут субстанция будет пластифицироваться - обретет плотность резины, увлажнит кожу, заполнит растяжки и нивелирует неглубокие морщины.

Опубликовано: 19 марта 2020 г.