Седина вспять

Учёные доказали, что седые волосы могут вновь потемнеть. И качественный отдых является альтернативой окрашиванию

Издание eLife опубликовало результаты недавнего исследования учёных Колумбийского университета, которое было посвящено проблеме седых волос. Уникальность проведенной работы заключается в том, что ранее не удавалось выявить единый патофизиологический механизм, который связывает стресс и потерю пигмента. Хотя жизненных историй о том, что человек поседел буквально за ночь, мы все слышали достаточно.

В лаборатории доктора Мартина Пикарда был разработан метод прицельного сканирования последовательных крохотных участков волоса с количественной оценкой содержания в них пигмента. Результаты сверхчувствительного сканирования сопоставляли с «дневниками стресса», которые заполняли участники эксперимента. Учёные обнаружили, что в некоторых случаях имеет место самостоятельное восстановление пигмента на ранее обесцвеченных участках. И эти случаи достоверно были связаны с продолжительным отсутствием стрессовых ситуаций. К примеру, ряд участников находился в продолжительном отпуске - месяц и более. В среднем, на восстановление цвета уходило около трех месяцев. Кроме того, в крови испытуемых проанализировали более тысячи различных белков на всего протяжении эксперимента, и несколько сотен из них были связаны с изменением пигментации волос.

Само цветообразование волоса начинается с мезенхимальных стволовых клеток, которые высвобождают меланоциты, а они в свою очередь в волосяных фолликулах уже синтезируют меланин. Благодаря пигменту меланину, а точнее двум его фракциям: эумеланину и феомеланину, волосы приобретают тот или иной оттенок. Если превалирует эумеланин, мы становимся брюнетами, если феомеланин – рыжими, а в случае дефицита обоих – блондинами. Учёные выяснили, что норадреналин, выделяющийся из-за сильного стресса, заставляет мезенхимальные стволовые клетки работать в изнурительном режиме, в результате чего их запасы истощаются, включая ту часть, которая продуцирует меланоциты, ответственные за окрашивание волос. С годами мы теряем стволовые клетки постепенно, а в результате стрессовых ситуаций – стремительно. Хронический стресс активизирует окислительные реакции, в волосах накапливается перекись водорода, которая также их обесцвечивает.

Доктор Мартин Пикард считает, что результаты проведенной работы доказывают: старение организма является пластичным процессом, а не фиксированным биологическим путем в одном направлении. Понимая механизмы старения, мы получаем возможность управлять ими. А одним из самых частых негативных факторов, которые достоверно запускают эти механизмы, является стресс. Избегая стрессовых ситуаций и позволяя себе качественный регулярный отдых, мы, возможно, сможем стать долгожителями с роскошной копной волос.

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Практика окрашивания волос насчитывает около 4000 лет. В Древнем Египте были популярны тёмные оттенки и красители на основе хны и кайала (состав на основе сажи). А Древний Рим предпочитал блондинок, для чего использовали известь, айву и тальк. Впервые перекись водорода для окрашивания волос начали использовать в 1867 году.

Опубликовано: 8 октября 2021 г.