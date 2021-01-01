Саша Савельева: «Быть домохозяйкой сложнее, чем гастролировать»

Певица рассказала «Здоровью» о своей жизни после «Фабрики», о вере в знаки и о том, как изменило ее материнство

«Быть домохозяйкой – тяжёлый труд»

Саша, сейчас самое приятное время - подготовка к Новому году. Вы любите этот праздник, есть у вас традиции празднования?

Праздники в нашей семье начинаются с 25 декабря, я родилась в этот день. Для меня мой личный новый год и год календарный – это своего рода подведение итогов, завершение всех начатых дел. Я люблю входить в новый год с новыми целями, планами и мечтами.

Что касается традиций празднования, то каждый Новый год проходил у меня на сцене, только однажды мы остались дома, как все нормальные люди (смеется). А с прошлого года у нас появилась новая традиция – отмечать праздник в кругу семьи, это был первый Новый год с нашим сыном Леоном. Мы с Кириллом целый день готовили салаты и разные закуски, а под вечер поняли, что жутко устали и лучше бы мы всё купили. Поэтому в этом году будет всё то же самое, только без кулинарных подвигов.

Вы верите в чудо, в знаки и астрологические прогнозы?

Как говорит мой знакомый нумеролог, предсказания работают, но волю человека никто не отменял. С одной стороны, я верю прогнозам, но не полагаюсь на них, потому что были случаи, когда астролог говорил мне какие-то вещи, я ждала их, но они не происходили. Я верю в чудо, верю в знаки. У меня свои разговоры с Всевышним и Вселенной, иногда я прошу дать мне знак, когда случается спорная или сложная ситуация в жизни. И знаки приходят.

Вам с мужем сложно выбирать подарки друг другу?

Это перестало быть сложным в тот момент, когда мы решили заказывать друг другу нужные подарки. Очень приятно получить как раз то, что тебе необходимо. Мы семья, у нас ребенок, ситуация с работой не совсем понятная, поэтому мы, артисты, как и многие люди, тоже планируем свой бюджет. Эпидемия научила всех нас рационально подходить к тратам, считать деньги и экономить.

Вы уже два года без «Фабрики», чем вы сейчас занимаетесь и в какую сторону движетесь?

Первый год я была в декрете, кормила ребенка и долгое время не могла собраться с мыслями. Говорят, что роды омолаживают, и это в каком-то смысле так, но первый год я была разбитая и уставшая из-за рваного сна, потому что несколько раз за ночь встаешь к ребенку. Только после изоляции я начала подготовку сольного проекта – стала ездить в студию, записывать песни и заниматься продюсированием, ведь по второму образованию я музыкальный продюсер. Это безумно интересная, но очень сложная работа. Постепенно она всё больше увлекает меня.

Сегодня благодаря соцсетям появилось много исполнителей, которые в одночасье стали известными и успешными. Как вы относитесь к коллегам с такой быстрой славой?

У каждого свой путь. Кому-то сложно по нему идти, кому-то легче, а третьему вообще ничего. И с точки зрения человека, которому всё дается легко, это вполне справедливо. Однако даже быстрый успех обязывает тебя трудиться, чтобы удержаться на волне. Кто-то более талантлив, а кто-то менее, но ему больше везёт, у кого-то есть связи и деньги, а кто-то быстро получив всё, также быстро это теряет. Моя формула успеха – быть честным человеком, работать так, чтобы самой нравилось, и обладать упорством, то есть идти вперед и делать своё дело хорошо, несмотря ни на что. Для меня важнее не быстрый взлёт, а некая стабильность, когда у тебя в активе есть знания и умения, приобретенные годами, добытые собственными силами. Это то, чего ты сам добился, и что у тебя никто не отнимет. Поэтому я не привыкла ориентироваться на кого-то.

Понравилось вам быть домохозяйкой после стольких лет гастрольной жизни?

Честно скажу, быть домохозяйкой и мамой гораздо сложнее, чем гастролировать и выступать с группой (смеется). Мамы, которые занимаются домом и детьми - настоящие героини. Какое-то время мне нравилось, я могла насладиться этим, потому что пришла к этому осознанно, я этого очень хотела. С удовольствием готовила для мужа и сына, делала уборку – это было для меня в новинку, ведь 17 лент я фактически жила в гостиницах. Я все могу, но заниматься исключительно этим не готова, я хочу работать, заниматься творчеством. Поэтому сейчас я настроена на то, чтобы найти гармоничный баланс во всём – уделять время и семье, и работе.

«Мне повезло, что я смогла забеременеть»

Ваша жизнь на сцене за 17 лет отразилась как-то на здоровье?

Несмотря на то, что мне нравилось жить такой жизнью, здоровье мое вылетело напрочь. Конечно, на организме не могли не сказаться переезды и перелёты, недосыпы, нерегулярное питание, хроническая усталость и стрессы. Считаю, мне невероятно повезло, что после всего этого я смогла забеременеть. Даже будучи беременной я продолжала выступать и гастролировать. Возможно, мой образ жизни повлиял и на то, что роды были очень сложными.

Что вы поменяли в своем образе жизни после этого?

Оборачиваясь назад, я понимаю, что надо было больше отдыхать, восстанавливаться, спать. Этим я, к сожалению, пренебрегала. Сегодня я уже не могу себе позволить жить в таком графике. У меня есть возможность внимательнее относиться к себе и своему организму.

Какие-то изменения вы почувствовали в своем организме после родов?

У меня изменились вкусовые предпочтения. Мне вдруг понравился горький шоколад, хотя раньше я его терпеть не могла. Я отказалась от красного мяса, даже запах говядины стал меня отталкивать, но я готовлю мясо для мужа и сына. Я не пью алкоголь, потому что просто не хочется. И мне понравилось растительное молоко – миндальное и кокосовое.

Я почувствовала изменения со стороны обмена веществ, изменился метаболизм. Сейчас я могу питаться минимумом калорий, например, съесть утром йогурт с хлопьями или кашу, днем салат с индейкой, а вечером яичницу из перепелиных яиц с авокадо, но при этом ничего не терять в килограммах. Если бы раньше я так питалась, то худела бы на глазах. Сейчас этого не происходит!

Правда, что проблема лишнего веса никогда перед вами не стояла, даже после беременности?

Да, с весом никогда не было проблем, это правда. Но необходимо поддерживать общий тонус. Во время беременности и после родов я ела всё подряд, ни в чем себе не отказывала, поэтому сейчас корректирую вес питанием и спортивными нагрузками. Я по-прежнему ем всё, что мне нравится, просто уменьшила порции. Пожалуй, самое сложное для меня – не есть вечером сладкое.

А какие спортивные нагрузки помогают?

Я очень долго подступалась к кундалини-йоге и в этом году сразу после изоляции начала заниматься с инструктором. Помимо этого - дыхательные техники, силовые упражнения с утяжелителями и растяжка каждое утро - без нее я не человек. Я составила собственный комплекс упражнений из разных элементов йоги и танцев. После растяжки - обязательно контрастный душ: сначала разогреваюсь, потом на 30 секунд включаю холодную воду, затем снова горячую. Это хорошая тренировка для сосудов плюс бодрость на весь день.

С мужем мы начали раз в неделю ходить на тренировки по большому теннису, а еще очень хочу походить на бокс. Весь тёплый сезон во время прогулки с коляской я старалась быстро ходить, делала приседания и другие упражнения – советую всем мамам время даром не терять.

Вы стараетесь следовать модным принципам в питании и тренировках?

В последнее время я ловлю себя на мысли, что многие стали помешаны на здоровом образе жизни, это нездоровая тенденция. Есть люди, которые покупают продукты только «эко», а макароны только безглютеновые. Это перебор. В интернете перенасыщение противоречивой информации относительно ЗОЖ. Я не беру за правило всё, о че читаю, стараюсь ко всему подходить осознанно. Просто выбираю свежие продукты, творог беру нормальной жирности, иногда пробую что-то новое, например, веган-бургер. Но я не стану веганом, потому что сейчас так модно.

Подписчики не устают восхищаться вашими волосами, как вы над ними колдуете?

Секрет прост - я перестала их красить в блонд, приняла свой естественный цвет. Делаю самый обычный домашний уход, не перегружаю волосы разными средствами, даю им отдохнуть. Тех же правил придерживаюсь в уходе за кожей. Я не пользуюсь уколами красоты, потому что пока не понимаю, как это работает, а главное – какие имеет отдаленные последствия. Сейчас будет хороший эффект, а потом станет хуже. Не знаю. Также я против фейсфитнеса, потому что мышцы на лице сначала придут в тонус, а как только перестанешь заниматься, они начнут обвисать. Я пока за естественные методы поддержания красоты – очищение, увлажнение. хорошая косметика, массаж лица.

«Я умею ладить с людьми»

Вашими видеосъемками часто руководит муж, посоветуйте – как сработаться с собственным мужем?

Мне не всегда легко с ним работать, бывают ситуации, когда я в чем-то с ним не согласна. Но я не спорю с ним, я предлагаю, мы обсуждаем его и мои предложения. Когда не приходим к одному решению, то делаем так, как хочет он, и как хочу я. Когда ты заведомо знаешь, что благодаря Кириллу в любом случае получится хороший результат, то гораздо проще довериться ему и уступить.

Вы много лет фактически жили в женском коллективе. Чему вас научил и этот опыт?

Нам было здорово вместе, весело. Мы поддерживали друг друга, понимали. Я не конфликтный человек, мне комфортно в коллективах, никогда не приходилось переступать через себя, и даже если иногда случались разногласия, мы всегда обсуждали и решали их мирным путём. Без ложной скромности скажу, что умею организовать людей вокруг себя. Это было и в детстве, когда я уезжала в детские лагеря. По первой профессии я руководитель народного хора, по второй – продюсер, я умею работать и находить общий язык с людьми.

Вы стали более осторожны с появлением ребенка?

Да, я интуитивно стараюсь быть осторожной, на мне теперь большая ответственность за меленького человека. Например, я хорошо вожу машину и имею большой водительский стаж, но сейчас я не сажусь за руль, потому что рой мыслей в голове и реакция уже не такая быстрая.

Замечаете в себе чрезмерную тревожность за ребенка?

Конечно, я переживаю, но стараюсь купировать на корню эти страхи. Дети очень чутко реагируют на настроение мамы, я не хочу, чтобы сыну передавалась моя тревожность – это вредно для его эмоционального состояния. Я бы хотела, чтобы мой ребенок чувствовал себя с мамой и папой в полной безопасности. Я даже научилась спокойно реагировать, когда он падает и набивает шишки – это естественный процесс развития детей, так они учатся преодолевать сложности.

Сейчас мы живем в тревожное время в связи с эпидемией. Выбивает вас это из колеи?

Мы не болели, поэтому беспокойство у меня есть, конечно. Никто не знает, как перенесенный вирус отразиться на здоровье в будущем, какие будут у него отдалённые последствия. Совсем недавно Леон болел, у него была очень высокая температура, мы вызывали скорую, мазок на ковид дал отрицательный результат. Перенервничав, мы решили, что бессмысленно переживать: как должно быть, так и будет.

Также я решила, что не буду переживать из-за упущенных возможностей в работе, потому что этот вирус дал нам другую возможность - побыть дома с семьей, потратить время на саму жизнь, а не на вечную гонку за проектами, славой, деньгами. Каждому этот сложный период дал что-то своё, что ему было нужно.

5 советов Саши Савельвевой 1. Избавляться от ненужных вещей бывает полезно. Одежду, которую давно не носите, сложите в чемодан и уберите. Если за полгода ничего оттуда не понадобится, смело выбрасывайте или отдавайте. 2. Идеальное тело – то, которое любишь и принимаешь. Не истязайте себя лишними тренировками в погоне за неким идеалом. 3. Начинайте каждое утро с зарядки, и тогда днём вы будете лучше себя чувствовать. 4. Когда начинаете грустить или думать о плохом, посмотрите ваши фото и видео с отдыха или с друзьями, вспомните те моменты в деталях, переживите снова те эмоции. И подумайте о том, сколько всего хорошего вас ждёт впереди. 5. Каждому судьбой уготовано то, что ему нужно пройти. Любые испытания сделают вас сильнее, не бойтесь их.

5 фактов о Саше Савельевой

1. Родилась в Москве, в семье математиков.

2. Окончила музыкальную школу по классу флейты и фортепиано, музыкальное училище по специальности руководитель хора и Академию музыки им.Гнесиных по специальности продюсер.

3. После телепроекта «Фабрика звезд» в течение 17 лет была участницей группы «Фабрика». Сейчас занимается сольной карьерой.

4. Вот уже 11 лет счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым, пара воспитывает полуторагодовалого сына Леона.

5. В юности занималась фигурным катанием, плаванием, горными и беговыми лыжами, большим и настольным теннисом, балетом.

Опубликовано: 9 января 2021 г.