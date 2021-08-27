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Сара Харви: «Большие дела совершаются маленькими шагами»

Наш гость: Сара Харви, писательница, автор книги «Кайдзен. Японский метод трансформации привычек маленькими шагами»
Опубликовано: 27 сентября 2021 г.

Японцы всегда последовательны и методичны. У них считается почетным довести дело до совершенства, даже если ты просто убираешь улицу или делаешь суши. Они не меняют место работы в поисках идеального, стараясь воплотить свои мечты где угодно. Всё дело в подходе - кайдзен. В переводе с японского «кайдзен» означает изменение к лучшему. Этот метод помогает выявлять вредные привычки и постепенно исправлять их маленькими действиями. Такой мягкий поэтапный процесс, основанный на ежедневных небольших улучшениях в жизни, даёт возможность непрерывно меняться и совершенствоваться.

Проанализируйте свои привычки и свое поведение в кругу родных, друзей и на работе – это будет первый шаг кайдзен. Любые привычки не являются плохими по своей сути, но иногда мы ищем в них убежище, не задумываясь о последствиях. Можно нарисовать на листе диаграмму или столбцы, вписав туда несколько привычек. А затем задайте себе правильные вопросы: например, почему я бросаюсь за шоколадом при малейшем раздражении, какую награду я получаю за такое поведение.

Следующим этапом поставьте под сомнение своё поведение и решите, какие изменения вы хотели бы внести в то, что вы привыкли делать, но это вас не устраивает. Часто изменения связаны с образом жизни, который вы хотите улучшить: недостаток физических упражнений, плохой сон, неправильное питание. Спросите себя, удовлетворены ли вы, а если нет, то подумайте, что вы можете сделать, чтобы изменить ситуацию. Например, вы решили больше ходить пешком, тогда проложите маршрут с работы домой или составьте маршрут выходного дня. Определив конкретный маршрут, постепенно удлиняйте его. Не забудьте добавлять к этому вдохновляющие и захватывающие задачи. Допустим, в следующий раз вы не просто идёте, а в это время слушаете аудиокнигу или аудиоэкскурсию.

Составьте «дорожную карту» небольших шагов - постепенная и непрерывная эволюция более эффективна, чем внезапные потрясения. Когда привычка придумана или изменена на бумаге, подумайте, что предпринять для достижения этого изменения, задайте сроки, а также цели достижения конечного успеха. Анализируйте свою деятельность, внося изменения в процесс - таким образом, вы будете постоянно улучшать движение. Цель кайдзен - постоянное совершенствование. Не стесняйтесь рассказать об этом проекте кому-то еще, кто сможет подбодрить вас и мотивировать, или даже сопровождать вас в вашем проекте.

Следуйте своему собственному темпу: моменты сомнений, потеря мотивации и даже неудачи в достижении целей - это нормально. Следите за своим прогрессом с помощью мобильных приложений или смарт-доски, размещая на ней красочные стикеры. Чтобы не было соблазна прерваться или совсем отказаться от достижении цели, следуйте правилам. Во-первых, предвидьте препятствия, например, не пытайтесь ограничить себя в употреблении алкоголя, если вы едете в отпуск с друзьями. Во-вторых, начните с малого и обязательно отмечайте свой успех - не забывайте вознаграждать себя каждый раз, когда достигается крошечная цель. 

Балуйте себя снисходительностью: если после тяжелого дня вы не чувствуете смелости пробежать запланированные 5 км, просто прогуляйтесь, а главная цель будет взята чуть позже.

Кайдзен и его принцип постепенного и непрерывного улучшения работают в сферах, касающихся здоровья, работы и учёбы, траты денег, домашних обязанностей, отношений. Действуя маленькими шагами, вы добиваетесь того, что все достигнутые изменения постепенно превращаются в систему, в ваш образ жизни.

Опубликовано: 27 сентября 2021 г.

Комментарии

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Предупреждён - значит вооружён! Спасибо за статью!
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Очень полезная статья. Давно что-то подобное искала!

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