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Самый «солнечный» витамин

Потливость, плохой сон, повышенная возбудимость, очень частые простуды – все это  признаки того, что ребенку не хватает витамина D
Опубликовано: 17 января 2022 г.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ВИТАМИН D
 
Долгое время считалось, что этот витамин главным образом участвует в обмене кальция и фосфора, поддерживая баланс этих микроэлементов, и помогает в усвоении кальция. За счёт этого обеспечивается рост и прочность костей. Если витамина D недостаточно, кости плохо растут, становятся хрупкими. Сегодня уже доказано, что у витамина D гораздо больше функций: он нужен для работы сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем, правильного углеводного обмена, а главное – формирования иммунитета, что очень важно для маленького ребёнка.
 
ОЧЕНЬ ДЕФИЦИТНЫЙ ВИТАМИН
 
По данным Российской ассоциации эндокринологов, в нашей стране недостаток витамина D испытывают 66% малышей от 1 до 3 лет. Среди детей в возрасте от 7 до 14 лет дефицит витамина D наблюдается у 90%! В группе риска даже те, кто на грудном вскармливании. Сколько бы витамина D ни принимала мама, в грудное молоко попадает не больше 100 МЕ. Поэтому детям до 3 лет витамин D обязательно назначают дополнительно. Новорождённым требуется 500 МЕ, детям с четырёх недель и до года – 1000 МЕ, детям после года – 1000–1500 МЕ витамина D в сутки. Но и тем, кто старше, нужно принимать «солнечный» витамин не менее 600 МЕ в сутки,например  биологически активную добавку к пище витамин Д3 ДЕТРИЛАН 

 

 
КАК ВИТАМИН D ПОСТУПАЕТ В ОРГАНИЗМ?
 
Взрослые могут получать его с продуктами питания (жирная морская рыба, говяжья печёнка, молоко, сливочное масло, яичный желток). В случае с маленьким ребёнком покрыть дефицит витамина D с пищей практически невозможно! Например, ребёнку 4–5 лет, чтобы получить суточную норму, в день нужно съедать 2 кг сливочного масла или 2–3 кг говяжьей печёнки. На воздействие ультрафиолетовых лучей тоже надежды мало. Большая часть территории России находится выше 35-й географической параллели, где солнечные лучи падают под острым углом. Поэтому даже летом дети, которые много гуляют, испытывают нехватку витамина D! К тому же современная пища содержит мало витамина D из-за того, что животные находятся в стойлах, а не пасутся на воздухе.
 
D3  против D2?
 
Существуют две формы витамина D – D2 и D3. D2 вырабатывается грибами и растениями. Поступает он в наш организм в небольших объёмах с растительной пищей или БАДами. D3 вырабатывается в коже после контакта с УФ-лучами. Получаем мы его также с животной пищей или БАДами. Именно его назначают при дефиците витамина D, так он лучше всасывается и быстрее в процессе обмена веществ переходит в активную форму. Детям лучше принимать витамин в виде раствора – так он лучше усваивается. К тому же его проще дозировать. В одной капле содержится 100 МЕ. Её можно капнуть сразу в рот или добавить в молоко или сок. Важно, чтобы в составе не было аллергенов, вкусовых добавок и других «недетских» ингредиентов.
Опубликовано: 17 января 2022 г.

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