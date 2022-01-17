Самый «солнечный» витамин

ОЧЕНЬ ДЕФИЦИТНЫЙ ВИТАМИН

По данным Российской ассоциации эндокринологов, в нашей стране недостаток витамина D испытывают 66% малышей от 1 до 3 лет. Среди детей в возрасте от 7 до 14 лет дефицит витамина D наблюдается у 90%! В группе риска даже те, кто на грудном вскармливании. Сколько бы витамина D ни принимала мама, в грудное молоко попадает не больше 100 МЕ. Поэтому детям до 3 лет витамин D обязательно назначают дополнительно. Новорождённым требуется 500 МЕ, детям с четырёх недель и до года – 1000 МЕ, детям после года – 1000–1500 МЕ витамина D в сутки. Но и тем, кто старше, нужно принимать «солнечный» витамин не менее 600 МЕ в сутки,например

КАК ВИТАМИН D ПОСТУПАЕТ В ОРГАНИЗМ?

Взрослые могут получать его с продуктами питания (жирная морская рыба, говяжья печёнка, молоко, сливочное масло, яичный желток). В случае с маленьким ребёнком покрыть дефицит витамина D с пищей практически невозможно! Например, ребёнку 4–5 лет, чтобы получить суточную норму, в день нужно съедать 2 кг сливочного масла или 2–3 кг говяжьей печёнки. На воздействие ультрафиолетовых лучей тоже надежды мало. Большая часть территории России находится выше 35-й географической параллели, где солнечные лучи падают под острым углом. Поэтому даже летом дети, которые много гуляют, испытывают нехватку витамина D! К тому же современная пища содержит мало витамина D из-за того, что животные находятся в стойлах, а не пасутся на воздухе.