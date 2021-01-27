Самые полезные цитрусовые!

С осени и до самого лета у нас длится сезон цитрусовых, которые напоминают о летней солнечной Турции.

Эти яркие сочные фрукты украшают праздничный стол и практически каждый день присутствуют во многих блюдах нашей повседневной кухни – салатах, рыбе, соусах к мясу, десертах, выпечке, соке и чае. Почему же много лет подряд мы продолжаем любить именно турецкие цитрусовые? Потому что почти каждый житель нашей страны знает, что мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты растут в идеальном климате под ярким солнцем и получают доста­точное количество влаги. Плоды экологически чистые и качественные. А близость страны позволяет быстро доставить свежие фрукты и сохранить в них больше витаминов. И что мы в итоге получаем?

Защиту от простуд и не только

Витамины, минералы, антиоксиданты и микроэлементы, которые в изобилии присутствуют в цитрусовых, держат наш организм в тонусе. Включив фрукты в ежедневный рацион, можно укрепить иммунитет и быстрее справиться с начавшейся просту­дой: фитонциды подавляют рост болез­нетворных бактерий и вместе с витамином С успеш­но противостоят вирусам. Стакан воды с лимонным соком утром или апельсиновый фреш после завтрака способны зарядить энергией на целый день и активировать иммунную систему. Свежий цитрусовый сок – еще и природный антисептик, способный уничтожать болезнетворные микробы на слизистой горла, пищевода и желудка.

Хорошее настроение

Стакан свежевыжатого апельсинового сока своим ароматом поманит и поможет проснуться ранним утром. В холодное и пасмурное время года эти яркие фрукты вместо солнца радуют глаз и дают заряд хорошего настроения. Поэтому вместо шоколадки и печенья стоит делать перекус сладкими мандаринами и апельсинами, которые хоть и содержат немало фруктозы, но она не такая вредная, как белый сахар.

Вкусные блюда каждый день

Не только в России популярны турецкие апельсины и мандарины, но и сами турки обожают свой продукт – каждый день пьют свежевыжатые цитрусовые соки, а особенно свежий лимонад. Апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны придают неповторимый вкус турецкой выпечке, и русской тоже. Невозможно представить рыбу без ломтика лимона - как у нас, так и в Турции. Цитрусовые используют для приготовления джемов, алкогольных коктейлей, а из цедры получаются ароматные цукаты. Натёртую цедру апельсина можно в качестве приправы добавлять в салаты и соусы. Лимонный бисквит умеет печь каждая хозяйка, а мясо с апельсиновым соусом покорит сердце любого мужчины. Кроме свежевыжатых соков можно попробовать теплые цитрусовые напитки, например, из апельсина, лимона, корицы и меда. Такой ароматный фруктовый чай поможет справляться с простудами и подарит ощущение уюта и тепла.

Красоту и молодость

Экстракты цитрусовых используют в косметических средствах, а особенно в масках. Благодаря антиоксидантам и эфирным маслам экстракты отшелушивают, отбеливают и тонизируют кожу, заживляют раны и питают витаминами. Высокое содержание витамина А и бета-каротина, отвечающего за яркий цвет фруктов, необходим для здоровой кожи.

О каждом по порядку

Апельсин - рекордсмен по количеству полезных элементов: ниацин, ретинол, рибофлавин, тиамин, витамин В6 и В9, магний, фосфор, цинк, железо, хлор, кальций, натрий. Рекомендован при гипертонии, авитаминозе, отёчности, замедленном метаболизме.

Мандарин - улучшает пищеварение и активизирует обменные процессы. Витамин К и гликозиды, а их особенно много в белой оболочке корки, отлично укрепляют кровеносные сосуды.

Лимон - содержит много витамина С,еще в нем витамин К, никотиновая кислота, ретинол, токоферол, витамины группы. Сок лимона добавляет мочегонный эффект.

Грейпфрут – это фрукт король диетического питания – мало калорий, снижает аппетит и способствует расщеплению белков. Высокое содержание витаминов С, А, Е, группы В, калия и магния помогает укрепить иммунитет.