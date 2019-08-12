Салфетки для ухода за глазами

Весна – это не только тепло и солнце. Это еще и многочисленные возбудители аллергии, которая проявляется и в чихании, и в зуде, и в проблемах с глазами и веками. Если блефарит – воспаление век – ваш диагноз, то стоит обратить внимание на новые данные о его лечении и профилактике рецидивов.

Почему в глазах «песок»?

Красные глаза, воспаленные веки, ощущение инородного тела под веком, зуд – эти симптомы присущи целому ряду заболеваний: от синдрома сухого глаза до конъюнктивита и блефарита. Может проявляться таким образом и инфицирование – на бытовом языке мы называем это «грязью, попавшей в глаза». Если своевременно обратиться к врачу, диагноз станет более ясным. Но весной все эти признаки часто свидетельствуют об аллергической реакции – скажем, на пыльцу каких-то цветущих растений.

Блефарит – один из самых распространенных диагнозов. В случае аллергического блефарита, когда аллерген, будь то пыльца, засоренный чем-то воздух или декоративная косметика, попадает на глазное веко, происходит реакция – опухание века, жжение, зуд, выделения из глаз. Если диагностирован так называемый задний блефарит, значит, воспалительный процесс коснулся внутреннего края века и мейбомиевых желез. Бывают и смешанные типы этого заболевания, но, в любом случае, меры нужно принимать незамедлительно.

Гигиена и гимнастика

Офтальмология не стоит на месте, методы лечения глазных заболеваний и, в том числе, блефаритов меняются и совершенствуются. Так, раньше для терапии дисфункции мейбомиевых желез использовали многоступенчатую и не очень эффективную схему. Сегодня основой лечения являются три фактора: гигиена век, теплые компрессы и самомассаж.

Под гигиеной век подразумевается регулярное их очищение, предупреждающее размножение вредных бактерий и помогающее железам работать правильно. Важно, чтобы очищающие средства сами были гипоаллергенными и подходили для нежной и поврежденной кожи век. К таким средствам относятся, к примеру, влажные очищающие салфетки Блефаклин.

Технику самомассажа век обычно назначает и демонстрирует врач-офтальмолог. Он же рекомендует и средства, с которыми такой массаж будет наиболее эффективным. В случае заднего блефарита таким средством может быть стерильный гипоаллергенный гель Теагель.

Пациенты с блефаритом часто жалуются и на ощущение сухости в глазах. Этого можно избежать, если подобрать глазные капли со смазывающим эффектом, не содержащие консервантов. В качестве таковых врачом могут быть рекомендованы глазные капли Теалоз.

Увлажнение и защита

Правильная гигиена век сегодня нужна не только тем, кто страдает блефаритами и какими-либо заболеваниями глаз. Особое внимание этому органу стоит уделять и здоровым людям. В особенности, женщинам, которые производят какие-то манипуляции с веками: татуаж, наращивание ресниц, перманентный макияж. Также стоит задуматься о гигиене век, если вы носите контактные линзы.

Глаза в наши дни испытывают огромную нагрузку, для которой они не были изначально предназначены природой. Это и постоянное «зависание» в гаджетах, и слишком яркое искусственное освещение, и пересушенный воздух. Поэтому не мешает позаботиться о них, используя для увлажнения и защиты глазной поверхности на клеточном уровне капли-биопротектор Теалоз на основе натурального компонента трегалозы.

Французы знают толк не только в еде и в винах, но и в офтальмологических средствах. Средства для глаз и гигиены век эффективно помогают решать проблемы с глазами и при этом абсолютно просты в применении и помещаются даже в самой изящной дамской сумочке. Поэтому заботиться о своих глазах и веках можно по-французски – легко, быстро и эффективно.

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Опубликовано: 20 августа 2019 г.