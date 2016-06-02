От чего зависит рост ребёнка?

Одни дети растут быстро, а другие долго остаются самыми маленькими в классе. Что определяет рост и можно ли повлиять на него доступными родителям методами?

Эксперты

Татьяна Гарац , врач-педиатр, отделение диагностики и восстановительного лечения ФГБУ «НЦЗД» РАМН

, врач-педиатр, отделение диагностики и восстановительного лечения ФГБУ «НЦЗД» РАМН Мария Петровская , врач-педиатр, отделение диагностики и восстановительного лечения ФГБУ «НЦЗД» РАМН

, врач-педиатр, отделение диагностики и восстановительного лечения ФГБУ «НЦЗД» РАМН Елена Рославцева , кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей категории, высококвалифицированный детский гастроэнтеролог и нутрициолог, старший научный сотрудник, ФГБУ «НЦЗД» РАМН

, кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей категории, высококвалифицированный детский гастроэнтеролог и нутрициолог, старший научный сотрудник, ФГБУ «НЦЗД» РАМН Ирина Широкова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, ФГБУ «НЦЗД» РАМН

Хотите узнать рост ребенка – посмотрите на его маму и папу. В большинстве случаев именно их гены определяют, насколько высоким будет человек. Однако на генетически заложенную программу роста может повлиять целый ряд факторов. В итоге около 5% детей плохо растут, пугая своих родителей и заставляя обращаться к врачам.

Заметнее всего малыши растут в первый год жизни: примерно на 25 см. К двум годам они набирают еще 8–12 см, к трем – 7–8 см, затем темпы роста составляют 4–6 см в год. Записывайте рост вашего наследника примерно раз в год в одно и то же время. Нормален ли прирост, точнее всего можно узнать по так называемым центральным таблицам, которые есть у всех педиатров и других детских врачей. Лежат они и в Интернете, но без соответствующих знаний разобраться в них сложно. Однако если ребенок растет меньше чем на 4 см в год после 4 лет, это действительно повод для беспокойства.

ЛЮБИТЕЛЯМ РАСЧЕТОВ Существуют формулы, которые позволяют вычислить генетически заложенный рост вашего ребенка. Однако погрешность их довольно велика – 5–10 см. Девочки = (рост отца в сантиметрах + рост матери в сантиметрах)/2 – 6,5 см. Мальчики = (рост отца в сантиметрах + рост матери в сантиметрах)/2 + 6,5 см

ГЕНЫ И ФАКТОРЫ

На росте могут сказываться проблемы со здоровьем. Например, хронические заболевания дыхательной системы, сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта, гормональные нарушения. Регулярный прием лекарств, содержащих гормоны глюкокортикостероиды (например, для снятия приступов астмы), тоже замедляет рост.

Случается, что плохо растут малыши, которые родились с весом и ростом ниже нормы. Несмотря на заботу родителей и правильное питание, 10% таких детей даже после 4 лет отстают от сверстников. Подобная задержка может быть и у тех детей, у кого один из родителей ниже 160 см. Только не паникуйте! У большинства ребят врачи находят лишь так называемую конституциональную задержку роста. Патологии нет, но ребенок долгое время остается самым маленьким в классе. Как правило, у таких детей и половое созревание начинается позже – в 14–16 лет: таким образом природа продлевает им время роста. В итоге они обычно достигают своей нормы без всякого лечения, хотя действительно высокими вряд ли станут. Чаще такой вариант встречается у мальчиков, чьи родители, особенно отцы, в свое время росли так же неспешно.

ВИЗИТ К ЭНДОКРИНОЛОГУ

За рост в организме человека отвечает соматотропный гормон (СТГ) («гормон роста»). Важны также половые гормоны и щитовидной железы, инсулин, однако в отношении роста они активны только при наличии нормального уровня СТГ. Получается, что дефицит одного или нескольких из перечисленных гормонов или же избыток гормонов надпочечников влечет за собой задержку роста и без соответствующего лечения дело не сдвинется.

К счастью, эндокринные задержки роста выявляют лишь у менее 1% детей, чьи родители жалуются на это. Реальный недостаток гормона роста приводит к нанизму, или карликовости, тогда мальчики вырастают не больше 140 см, девочки – до 130 см. Чем раньше родители обратятся к эндокринологу и получат назначение на инъекции СТГ, тем больше шансов, что маленький пациент вырастет до среднего роста или даже выше. Более того, если у первого ребенка был обнаружен дефицит гормона роста, а родители планируют второго, в большинстве случаев второй малыш эту гормональную проблему не повторяет.

КОСТНЫЙ ВОЗРАСТ

Костный (биологический) возраст показывает, соответствует ли рост и общее развитие костей тому, сколько ребенку лет и месяцев. Это более точный показатель, чем рост или вес тела. В костях у детей имеются так называемые зоны роста, за счет которых скелет может увеличиваться. Эти зоны роста постепенно закрываются к концу полового созревания, скелет окостеневает и рост прекращается. Костный возраст позволяет врачам понять, долго ли еще ребенок будет расти, надо ли искать гормональную патологию или для этого нет причин. Правда, даже у здоровых детей отклонение костного возраста от реального может составлять до 3 лет.

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ…

Теперь подходим к самому интересному: к факторам роста, на которые родители могут повлиять самостоятельно. Что на очереди?

Прежде всего питание. Чтобы ребенок рос, организму нужно все необходимое для построения прежде всего длинно-трубчатых костей, а также мышц, зубов, кожи и прочих тканей и органов. Строительный материал – это аминокислоты, которые можно получить только из полноценного белка. Поэтому 60% белковой пищи должны составлять молочные продукты, яйца, рыба, птица, мясо – в общем, продукты животного происхождения. Следите, чтобы они не были очень жирными, так как жир тормозит выработку гормона роста.

Растительные продукты должны составлять 40% рациона. Прежде всего речь о злаковых. Бобовые тоже неплохи, но они часто создают проблемы с пищеварением, а молоко и мясо все равно не заменяют. Вегетарианство и соблюдение религиозных постов для детей неприемлемо! Равно как и фастфуд, полуфабрикаты типа сосисок и колбас: полноценного белка там почти нет.

Энергию для роста дают углеводы, однако их нужно получать все из тех же злаковых и зерновых блюд. Сладости, в которых нет клетчатки, тоже замедляют выработку гормона роста! Поэтому вместо конфет лучше купите фрукты. Кстати, недробленые злаки (гречка, пшено, перловка и т. п.) как раз повышают синтез необходимого СТГ.

Витамины и минеральные вещества тоже важны для роста. Речь прежде всего о витамине D, при недостатке которого развивается рахит. Сейчас рекомендации врачей – давать его всем детям в профилактической дозе, примерно 10 мкг в сутки.

Не забывайте про кальций и йод. Первый, ложась на белковую матрицу, внедряется в кости, увеличивая их объем и прочность. Второй входит в состав гормонов щитовидной железы, которых без него будет не хватать. Поэтому в 6–10 лет дети должны получать 800–1200 мг кальция и 150 мкг йода в сутки. А подростки – 1200–1500 мг кальция и 200 мкг йода. Лучший источник кальция – творог, но его столько не съешь, поэтому примерно половину кальция нужно принимать в таблетках. Другой вариант – продукты, обогащенные кальцием. Что касается йода, то в достатке его получают только те, кто живет у моря: там йодом богата питьевая вода и морепродукты. Йодированной соли недостаточно, так что йодсодержащие добавки – еще одна необходимая для роста вещь.

Кроме питания важен общий режим дня: ребенок должен получать адекватные эмоциональные и физические нагрузки и при этом хорошо отдыхать. Тогда за его рост можно не переживать.

АЛЛЕРГИЯ? РАЗУМНЫЙ ПОДХОД

Детей с тяжелой аллергией сразу на многие продукты питания становится все больше. Педиатры и аллергологи часто советуют им крайне однообразное питание вроде «рис, цветная капуста и мясо кролика». Однако через годик-другой на подобной пище обнаруживается нехватка минералов, витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, иногда белка. Ищите золотую середину: возможно, когда-то стоит потерпеть, например, умеренные кожные высыпания, но дать ребенку полноценную еду. Напомним, что полноценная – значит не напичканный вкусовыми добавками и консервантами фастфуд, а непривычные виды мяса, рыбы, овощей и т. п.

СОН В РОСТ

Ребенок обожает ночной серфинг по Интернету? Ради высокого роста от него придется отказаться. 70% гормона роста вырабатывается в период с 22 до 24 часов, причем только во время глубокого сна. Получается, что в это время и малыш, и подросток должен не просто лечь спать, а видеть десятый сон – тот самый глубокий. При этом излучение светящегося экрана смартфона, планшета или компьютера перед сном снижает глубину сна, так что выработка СТГ опять-таки получится урезанной. Объясните младшим членам семьи, что до 12–14 лет надо спать не менее 10 часов, подросткам – не менее 8, но при этом делать это в светлое время суток бесполезно!

О СПОРТ!

Любые физические нагрузки, которые ребенку нравятся и не заставляют перенапрягаться, помогают расти. Правда, выделить те, что действительно стимулируют рост, довольно сложно. Традиционно называют виды спорта, где приходится прыгать и тянуться вверх и вперед: баскетбол, волейбол, плавание, бадминтон, прыжки в высоту и длину. Также считается, что борьба и тяжелая атлетика тормозят рост.

ОБНИМИ МЕНЯ, МАМА!

«Психоэмоциональная низкорослость» – карликовость, причиной которой становится отнюдь не дефицит гормона роста, а плохая атмосфера в семье. В первую очередь это касается неблагополучных семей, где никто не заботится о питании ребенка, его эмоциях и кругозоре. Тем не менее и в благополучных внешне семьях, где ребенок не чувствует себя любимым и нужным, его рост может замедляться.

ДО 16 И СТАРШЕ

Индивидуальная программа роста у каждого человека имеет свои особенности, но все же общие закономерности есть. В среднем мужчины растут до 18–22 лет, а женщины – до 15–19 лет. После 25 лет у мужчин иногда отмечается небольшое увеличение роста – до 2 см. Вообще во взрослом возрасте чаще растут те, у кого половое созревание происходило с некоторой задержкой.